Hình ảnh paparazzi chụp được các tiểu hoa Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư, Nhậm mẫn trong đoàn phim, “khác một trời một vực” so với ảnh leak trước đó

Tuy nhiên vẫn còn là một thế lực đáng gờm hơn, đó là nhóm paparazzi. Tung ảnh nào là “dìm” người đó, làm đoàn phim trở tay không kịp, còn người hâm mộ thì hoang mang.

Thời gian trước chuyện leak ảnh ra bên ngoài mà chưa có sự đồng ý của đoàn làm phim là chuyện cấm kỵ nhưng dạo gần đây chuyện leak ảnh phim trường đã dần được chấp nhận hơn. Trước đây, chuyên để lộ ảnh đa phần là do người hâm mộ vì quá yêu thích mà đến tận phim trường ủng hộ thần tượng, sau đó “tiện tay” chụp vài bức ảnh. Còn hiện tại ngay cả đoàn làm phim cũng chủ động đăng tải ảnh và xem đây như là một cách thu hút sự chú ý từ công chúng, tạo lượng “nhiệt” từ sớm trước khi phim ra mắt.

Ảnh leak phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6. Nguồn Weibo

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 kể về chàng trai Việt Kim Triều dẫn theo em gái kết nghĩa Việt Kỳ xông pha giang hồ nhiều năm. Một lần, tình cờ Việt Kim Triều và Việt Kỳ quen biết với thiếu chủ Lạc Chiêu Ngôn. Nhờ cuộc gặp gỡ này mà Việt Kỳ biết được mẹ ruột của mình chính là cốc chủ Côn Bằng của cốc Xúc Ngữ - người mà ai cũng phải kiêng dè, nể sợ.

Ảnh do paparazzi chụp. Nguồn Weibo

Triệu Lộ Tư - Vụng trộm không thể không dấu

Ảnh sưu tầm: internet

Chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên “Vụng Trộm Không Thể Giấu” của tác giả Trúc Dĩ. Bảy năm trước, cũng trong một ngày như thế, Tang Trĩ mặc bộ váy xinh đẹp đứng bên cạnh Đoàn Gia Hứa đang mặc áo cử nhân, bởi vì gặp lại anh ấy mà cô rất vui, nhưng cũng bởi vì sắp phải xa anh mà cô lại thấy đau lòng vô cùng. Tang Trĩ vụng về che giấu tâm tư của mình không dám để cho bất cứ ai kể cả người thân với cô nhất nhận ra, cô luôn tưởng tượng rằng sẽ có một ngày nào đó mình nhất định sẽ đến bên anh ấy.

Ảnh đươc leak trước đó. Nguồn Weibo

Ảnh do paparazzi chụp Triệu Lộ Tư ở đoàn phim

Ảnh do paparazzi chụp. Nguồn Weibo

Nhậm Mẫn - Hoan Nhan

Hoan Nhan xây dựng bối cảnh câu chuyện ở thời kỳ đầu dân quốc, các thiếu niên có tinh thần quật khởi tập hợp lại với nhau, tạo nên phong trào đấu tranh của giới trẻ và thời kỳ đó. Dự kiến sẽ được phát sóng vào năm 2023.