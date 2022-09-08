Quách Phẩm Siêu tình tứ bên người tình trẻ, khẳng định tình cảm vẫn tốt đẹp

Sao quốc tế 08/09/2022 14:45

Nam diễn viên 45 tuổi Quách Phẩm Siêu nói mối quan hệ của anh và bạn gái 26 tuổi - nữ diễn viên Mã Trạch Hàm - tốt đẹp mỗi ngày.

 

Quách Phẩm Siêu tình tứ bên người tình trẻ, khẳng định tình cảm vẫn tốt đẹp - Ảnh 1

Lý do Quách Phẩm Siêu phải lên mạng xã hội để tuyên bố về chuyện tình cảm của mình với bạn gái là vì trước đó cô đã đăng một bài viết vào đêm muộn nói về những kẻ dối trá. Theo các báo cáo, Mã Trạch Hàm đã đăng một bài đăng vào rạng sáng ngày 3 tháng 9.

Ngày 3/9, ETtoday đưa tin nữ diễn viên Mã Trạch Hàm gây chú ý với bài đăng có nội dung không tích cực trên trang cá nhân. Cô cho biết bản thân bị lừa dối và gọi người gây ra vụ việc là "đáng kinh tởm". "Lời nói dối chỉ có 0 lần và vô số lần. Thật khiến người ta chán ghét, ghê sợ", người đẹp viết.

Quách Phẩm Siêu tình tứ bên người tình trẻ, khẳng định tình cảm vẫn tốt đẹp - Ảnh 2

Quách Phẩm Siêu công khai hẹn hò Mã Trạch Hàm vào tháng 9/2021. Họ gặp gỡ lần đầu trên phim trường Chẩm thượng thư. Đến tháng 10, nam diễn viên chụp ảnh cưới, và thông báo sẽ kết hôn với bạn gái kém 19 tuổi vào năm 2022. Tài tử Đài Loan tiết lộ đã mua một căn nhà sang trọng ở Bắc Kinh, chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân.

Quách Phẩm Siêu sinh năm 1977 tại Đài Loan. Anh là nam diễn viên thần tượng hàng đầu Đài Loan thập niên 2000. Những phim đáng chú ý của anh như Đấu ngư, Huyền thoại Hoa Mộc Lan, Tình yêu Blouse trắng, Người đàm phán…

Mã Trạch Hàm sinh năm 1996, là diễn viên trẻ trực thuộc L.Tao Entertainment. Nữ diễn viên từng tham gia một số bộ phim như Nhất bộ chi dao, Cửu châu hải thượng mục vân ký, Chẩm thượng thư...

Quách Phẩm Siêu tình tứ bên người tình trẻ, khẳng định tình cảm vẫn tốt đẹp - Ảnh 3

Sau vài giây chia sẻ, Mã Trạch Hàm xóa bài viết. Động thái của cô nhận được sự quan tâm trong dư luận. Truyền thông nghi vấn nữ diễn viên đang ám chỉ chuyện tình cảm không thuận lợi. Các trang tin cho rằng mối quan hệ của Mã Trạch Hàm và tài tử Quách Phẩm Siêu đang trải qua biến cố. Lần cuối cùng họ tương tác với nhau là vào ngày 18/8.

Cư dân mạng ngay lập tức nghi ngờ cô đang ám chỉ bạn trai nổi tiếng Quách Phẩm Siêu và tự hỏi liệu có rắc rối giữa đôi uyên ương hay không? Một số người thậm chí còn suy đoán rằng Quách Phẩm Siêu hẳn đã lừa dối Mã Trạch Hàm. Nữ diễn viên càng khiến cư dân mạng suy đoán nhiều hơn khi xóa bài đăng của mình ngay sau đó. Ngoài ra, lần cuối cùng cặp đôi tương tác với nhau trên mạng xã hội là vào giữa tháng 8.

Quách Phẩm Siêu tình tứ bên người tình trẻ, khẳng định tình cảm vẫn tốt đẹp - Ảnh 4

Tuy nhiên, gần 24 giờ sau, Mã Trạch Hàm lại tiếp tục lên mạng, lần này để phủ nhận rằng mối quan hệ của cô đang gặp vấn đề.

"Tối hôm đó, tôi chỉ muốn trình bày suy nghĩ của mình về tình hình cá nhân của một người bạn trên Weibo, tôi xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm!" - cô ấy viết.

Quách Phẩm Siêu sau đó tiếp tục chia sẻ bài đăng của bạn gái đồng thời nói thêm: "Đúng vậy! Tôi đã nghe nói về điều này từ Hanhan, thật tuyệt khi biết rằng mọi thứ đều ổn. Chúng tôi đã gây ra hiểu lầm nhưng chúng tôi rất hạnh phúc bên nhau - mọi người đừng lo lắng!".

Quách Phẩm Siêu tình tứ bên người tình trẻ, khẳng định tình cảm vẫn tốt đẹp

Quách Phẩm Siêu tình tứ bên người tình trẻ, khẳng định tình cảm vẫn tốt đẹp

Nam diễn viên 45 tuổi Quách Phẩm Siêu nói mối quan hệ của anh và bạn gái 26 tuổi - nữ diễn viên Mã Trạch Hàm - tốt đẹp mỗi ngày.

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