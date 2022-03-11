Quách Phẩm Siêu tung bộ ảnh cưới với cô dâu kém 19 tuổi, nhan sắc U45 của nam diễn viên gây choáng

Quách Phẩm Siêu là ngôi sao đình đám của Đài Loan. Thời phim thần tượng làm mưa làm gió, anh là một trong những nam thần khiến bao trái tim thiếu nữ si mê. Tuy nhiên, đến năm 45 tuổi, nam diễn viên mới nghĩ đến chuyện yên bề gia thất. Bà xã của anh là Mã Trạch Hàm, kém chồng mình tới 19 tuổi. Cả hai nên duyên cùng nhau khi cùng đóng bộ phim Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư.

Chiều ngày 10/3, trang Sohu đã đăng tải bộ ảnh cưới siêu ngọt ngào của Quách Phẩm Siêu bên cạnh bạn gái Mã Trạch Hàm. Cả 2 đã cất công tới đảo Tam Á để chụp bộ hình "tình bể bình" khiến dân tình phải xuýt xoa.