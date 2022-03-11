Quách Phẩm Siêu tung bộ ảnh cưới với cô dâu kém 19 tuổi, nhan sắc U45 của nam diễn viên gây choáng

Quách Phẩm Siêu và vợ kém tuổi tung bộ ảnh cưới khiến fan xao xuyến.
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Quách Phẩm Siêu là ngôi sao đình đám của Đài Loan. Thời phim thần tượng làm mưa làm gió, anh là một trong những nam thần khiến bao trái tim thiếu nữ si mê. Tuy nhiên, đến năm 45 tuổi, nam diễn viên mới nghĩ đến chuyện yên bề gia thất. Bà xã của anh là Mã Trạch Hàm, kém chồng mình tới 19 tuổi. Cả hai nên duyên cùng nhau khi cùng đóng bộ phim Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư.
Chiều ngày 10/3, trang Sohu đã đăng tải bộ ảnh cưới siêu ngọt ngào của Quách Phẩm Siêu bên cạnh bạn gái Mã Trạch Hàm. Cả 2 đã cất công tới đảo Tam Á để chụp bộ hình "tình bể bình" khiến dân tình phải xuýt xoa.
Bà xã của Quách Phẩm Siêu chọn cho mình những bộ đầm nhẹ nhàng, tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng nhan sắc đáng yêu, dịu dàng. Trong khi đó, Quách Phẩm Siêu lại "đốn gục" trái tim của hội chị em với vẻ ngoài phong độ hack tuổi đến ngỡ ngàng. Nhìn nhan sắc nam thần đình đám xứ Đài 1 thời, không ai dám tin người đàn ông này đã 45 tuổi. Hiện dân tình đang vô cùng ngóng chờ đám cưới của cặp đôi đình đám này, đồng thời tò mò không biết ai sẽ là khách mời quý trong hôn lễ của 2 người.