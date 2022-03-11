Tiêu Ân Tuấn tái xuất màn ảnh với nhan sắc khiến ai cũng ngạc nhiên

Tiêu Ân Tuấn vừa có màn tái xuất trong vai diễn kinh điển khiến fan Việt xỉu lên xỉu xuống.

Ngoài "Triển Chiêu kinh điển" của màn ảnh là Hà Gia Kính khi khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên bỏi visual trẻ trung gây sốc ở tuổi 62, một sao nam khác cũng từng thể hiện vai diễn này đang gây choáng với ngoại hình hack tuổi. Sau thời gian bị chê bai tàn tạ kém sắc, Tiêu Ân Tuấn đã trở lại và lợi hại hơn xưa bội phần.

Tiêu Ân Tuấn cũng là một Triển Chiêu kinh điển của màn ảnh sau Hà Gia Kính

Trong một buổi live stream gần đây, Tiêu Ân Tuấn hóa thân lại thành nhân vật Lý Tầm Hoan trong siêu phẩm Tiểu lý phi đao của năm nào. Đã hơn 2 thập kỉ trôi qua nhưng Tiêu Ân Tuấn trông rất phong độ, thậm chí không quá khác biệt so với Lý Tầm Hoan thời trẻ.

Màn tái xuất khi hóa thân thành Lý Tầm Hoan, nhân vật tạo nên tiếng vang của Tiêu Ân Tuấn trong Tiểu lý phi đao khiến fan ngất ngây

Màn hóa thân thành Lý Tầm Hoan lãng tử, khôi ngô và hào hoa phong nhã của Tiêu Ân Tuấn khiến fan thích thú đến mức quên cả nữ chính Tiêu Tường ngồi cạnh bên cũng xinh đẹp không kém. Mối tình giữa Lâm Thi Âm và Lý Tầm Hoan mãi khắc cốt ghi tâm trong trái tim của khán giả. Ở thì hiện tại, nhan sắc của cả hai lại càng gây sóng gió hơn.

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