Xót xa hình ảnh bạn trai của Tangmo Nida âm thầm chuẩn bị cho tang lễ: Từng đứng cầu nguyện suốt 38 tiếng đồng hồ

Tangmo Nida là nữ diễn viên trẻ nổi tiếng của làng giải trí Thái Lan và được netizen Việt Nam biết đến thông qua tác phẩm “Chiếc lá cuốn bay”. Mới đây, tin tức cô bị rớt xuống sông và hiện tại chưa tìm thấy tung tích đã khiến khán giả không khỏi đau lòng và thương tiếc.

Cách đây vài tiếng trước, phía truyền thông Thái Lan đã cập nhật những hình ảnh chuẩn bị cho tang lễ của cô và được thông báo rằng lễ tang sẽ được diễn ra từ 18h30 đến 20h30 vào ngày 11-13/3/2022. Sau đám tang, Tangmo sẽ được đưa đi hỏa thiêu và được đặt cùng nơi để tro cốt của cha cô.