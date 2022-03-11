Xót xa hình ảnh bạn trai của Tangmo Nida âm thầm chuẩn bị cho tang lễ: Từng đứng cầu nguyện suốt 38 tiếng đồng hồ

Hình ảnh bạn trai của diễn viên Tangmo Nida – Bird lặng lẽ chuẩn bị cho tang lễ của nữ diễn viên trẻ khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.
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Tangmo Nida là nữ diễn viên trẻ nổi tiếng của làng giải trí Thái Lan và được netizen Việt Nam biết đến thông qua tác phẩm “Chiếc lá cuốn bay”. Mới đây, tin tức cô bị rớt xuống sông và hiện tại chưa tìm thấy tung tích đã khiến khán giả không khỏi đau lòng và thương tiếc.
Cách đây vài tiếng trước, phía truyền thông Thái Lan đã cập nhật những hình ảnh chuẩn bị cho tang lễ của cô và được thông báo rằng lễ tang sẽ được diễn ra từ 18h30 đến 20h30 vào ngày 11-13/3/2022. Sau đám tang, Tangmo sẽ được đưa đi hỏa thiêu và được đặt cùng nơi để tro cốt của cha cô.
Điều khiến cư dân mạng không khỏi nghẹn ngào đó chính là hình ảnh bạn trai cô – Bird – trầm lặng ngược xuôi chuẩn bị tang lễ cho bạn gái của mình. Trước đó, anh cũng đã đứng cầu nguyện bên bờ sông nơi tìm kiếm thi thể của Tangmo suốt 38 giờ. Với tâm trạng đau buồn, anh đã từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn của truyền thông và chỉ đưa dòng trạng thái thương nhớ về Tangmo trên trang cá nhân mỗi ngày.
Về vụ việc nữ diễn viên trẻ Tangmo tử nạn trên sông Chao Phraya vào đêm 24/2, phía cảnh sát đã điều tra và nhận định rằng đây là một vụ sơ suất dẫn đến tử vong, không phải là một vụ án giết người. Hiện tại, cảnh sát vẫn tiếp tục công tác điều tra và dự kiến sẽ kết thúc vụ án của Tangmo Nida vào ngày 11/3 đúng vào tang lễ của cô.