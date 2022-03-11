5 mỹ nhân cổ trang Cbiz hot nhất phim chiếu mạng

Đứng đầu danh sách này là Trương Thiên Ái của Thái tử phi thăng chức ký. Dù là dự án từng gây tranh cãi về nội dung lẫn phần trang phục diêm dúa, nhưng nhân vật nữ chính Trương Bồng Bồng của Trương Thiên ái lại tạo cơn sốt vì tính cách lầy lội, khác xa với các hình mẫu mỹ nhân cổ trang từ trước đến nay. Nhan sắc của mĩ nhân này trong phim cũng gây mê mọi ánh nhìn.

Đứng thứ hai chính là công chúa Tiểu Phong của Đông cung - Bành Tiểu Nhiễm. Mỗi khi nhắc đến cụm từ "hồng y mỹ nữ", khán giả lại nhớ ngay đến Bành Tiểu Nhiễm. Hiện tại, danh tiếng của Bành Tiểu Nhiễm đã không còn độ hot như xưa nhưng hình ảnh Tiểu Phong vẫn là ký ức đẹp trong lòng fan.

Bành Tiểu Nhiễm

Tiếp theo là người đẹp Trần Dao của Pháp sư vô tâm cũng có tên trong danh sách này. Màn thể hiện của nữ diễn viên khiến người xem ấn tượng bởi hai hình ảnh đối lập, dù là nam hay nữ đều cuốn hút như nhau.

Trần Dao

Xếp ở ngôi vị thứ tư là Trần Ngọc Kỳ. Trong Cẩm tú vị ương, Trần Ngọc Kỳ rất xinh và đáng yêu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, cô vẫn chưa đủ trình để ngồi chung" với dàn mỹ nhân lần này. Bởi trong các phim cô đóng đều không tạo được sự ăn ý với các bạn diễn nam.

Trần Ngọc Kỳ

Cuối cùng là Trương Dư Hi của Dữ quân ca. Nữ diễn viên này sở hữu ngoại hình "hợp vía" cổ trang, nhất là ở đôi mắt và visual độc đáo, dễ nhớ. Trong Dữ quân ca, cô nàng không hề bị "át vía" bởi nam chính Thành Nghị vốn cũng có "vía" cổ trang.