Chương Tử Di "tỏ rỏ" thái độ khi chồng đưa con gái riêng đi xét nghiệm ADN, dân tình đồn đoán nàng đại hoa đán "lộ bộ mặt thật" của mẹ kế?

Trong những năm qua, Chương Tử Di luôn xây dựng hình ảnh bà mẹ kế xinh đẹp và tốt bụng với cô bé Uông Mạn Hy. Báo chí từng hết lời ca ngợi nàng Hoa đán nổi tiếng. Tuy nhiên, gần đây có tin tức về gia đình của Chương Tử Di và Uông Phong khiến khán giả không khỏi xót xa.

Theo đó, gia đình 5 người nhà Uông Phong bất ngờ gặp sóng gió vì bức thư của Cát Hội Tiệp – tình cũ của nam ca sĩ. Cụ thể, chân dài này tiết lộ Yong Fong đã đưa con gái đi xét nghiệm ADN. Sau khi tin tức này bị rò rỉ, cư dân mạng đã nháo nhào tìm ra sự thật.

Lúc này, nhiều người cho rằng Chương Tử Di đang thực sự hiện nguyên hình là ’em họ’. Chuyện Uông Mạn Hy và Uông Phong khi đi xét nghiệm máu khiến khán giả nghi ngờ là do Dân Cbiz Trung Quốc gợi ý. Nhưng ngay sau đó nam ca sĩ nổi tiếng buộc phải lên tiếng thay vợ.

Cụ thể, Uông Phong cho biết anh đã làm bài kiểm tra quan hệ cha con cho Uông Mạn Hy để nhập hộ khẩu cho anh. Vì con gái đã lớn nhưng không có tên trong hộ khẩu nên nam ca sĩ đành chịu. Điều này chỉ vì lợi ích của đứa trẻ, không có mục đích.

Chương Tử Di cũng ủng hộ việc Yongfong đưa con gái đi kiểm tra quan hệ cha con. Nếu anh ta không làm điều này, anh ta sẽ không thể làm bất cứ điều gì. Đây được coi là một hành động đẹp nhưng người tình cũ của Uông Phong lại cố tình sử dụng để làm xấu mặt vợ chồng Chương Tử Di.

Yong Fung đã thay mặt vợ lên tiếng phủ nhận những lời nói của tình cũ.

Liên quan đến tin tức này, nhiều cư dân mạng cho rằng Chương Tử Di hiện nguyên hình mẹ kế, và Uông Phong đã phải lên tiếng ngay sau đó. Uông Phong cho biết, anh đã làm xét nghiệm quan hệ cha con cho con gái Tiểu Bình Quả của mình để nhập hộ khẩu cho đứa trẻ. Vì con gái đã lớn nhưng chưa có tên trong hộ khẩu. Vì vậy, anh cảm thấy tội lỗi và cho biết ở đây không có âm mưu, chỉ vì lợi ích của đứa trẻ.

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Uông Phong và Chương Tử Di.

Điều này cũng tiết lộ hình tượng mẹ kế của Chương Tử Di với mọi người. Chương Tử Di cũng rất ủng hộ việc Uông Phong đưa con gái đi xét nghiệm quan hệ cha con, nếu không thì Tiểu Bình Quả sẽ không có tên trong hộ khẩu, nghĩa là không có danh tính chính thức và sau này sẽ không thể làm được gì. Từ việc Uông Phong đưa Tiểu Bình Quả đi làm xét nghiệm quan hệ cha con, một lần nữa mọi người thấy rằng Chương Tử Di thực sự quan tâm đến cô bé và coi cô như con gái ruột của mình. Có thể thấy rằng Chương Tử Di là một người mẹ kế có tư cách tốt.