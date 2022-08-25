Chương Tử Di quý phái và thanh lịch trên tạp chí thời trang số tháng 9

Dù đã ngoài 40 và qua 2 lần sinh con, Chương Tử Di vẫn sở hữu nhan sắc đỉnh cao và thần thái chuẩn "Tam kim Ảnh hậu".

Nữ diễn viên Chương Tử Di đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí thời trang Marie Claire số tháng 9. Trong ảnh thứ nhất, "Tam kim Ảnh hậu" trang điểm khá đậm và đeo bộ trang sức đắt tiền được nạm đá bản to và tỉ mỉ.

Chương Tử Di trên trang bìa của tạp chí thời trang Marie Claire số tháng 9

Ở ảnh bìa khác, Chương Tử Di diện trang phục đen với điểm nhấn là những bông hoa to bản. Với sự phối hợp ưng ý giữa các món phụ kiện và ánh sáng, trông nữ diễn viên như nhân vật chính của một bức tranh sơn dầu.

Cũng trên Marie Claire, Chương Tử Di tâm sự tất cả những ngã rẽ quan trọng của cuộc sống là một sự lựa chọn phụ thuộc vào chính bản thân mình: "Tôi tin khi thế giới tinh thần của một người đủ phong phú, trái tim người đó sẽ mạnh mẽ. Theo chu kỳ bốn mùa, thời gian ngược xuôi hay hướng đông tây, nam bắc, hãy để gió cuốn đi".

Kể từ sau khi sinh con thứ hai, Chương Tử Di đã quay lại tập trung vào công việc của mình trong làng giải trí. Ngoài tham gia diễn xuất, nữ minh tinh còn thử sức khi mở công ty sản xuất phim.

Sinh năm 1979, Chương Tử Di gây tiếng vang với phim Đường Về Nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. sau đó, cô được bình chọn là một trong Tứ Đại Hoa Đán Cbiz cùng với Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi, Chương Tử Di thu hút người xem nhờ vẻ đẹp đậm chất Á Đông, đường nét dịu dàng và diễn xuất thuộc hàng "đẳng cấp". Cũng bởi vì tài năng của mình mà nữ diễn viên cũng xuất sắc đạt được danh hiệu "Tam kim ảnh hậu" sau Châu Tấn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuong-tu-di-quy-phai-va-thanh-lich-tren-tap-chi-thoi-trang-so-thang-9-495634.html