Mối tình 'đầy sóng gió' của Chương Tử Di bất ngờ làm 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Sao quốc tế 11/08/2022 12:55

Trước khi yên bề gia thất bên rocker Uông Phong, Chương Tử Di từng có tình trường đầy ồn ào.

Chương Tử Di là một trong những sao nữ Trung Quốc thành công và quyền lực nhất tại Hollywood. Nhiều người cho rằng cô có đưa vị trí đáng ghen tị phần lớn là nhờ mối quan hệ với các đại gia. Tình sử của Chương Tử Di có nhiều cái tên có “máu mặt” như tỷ phú Israel Vivi Nevo, chính trị gia Bạc Hy Lai,… Nhưng trẻ nhất phải kể đến thiếu gia Hoắc Khải Sơn – Phó chủ tịch tập đoàn Hoắc Anh Đông.

Trong một bữa tiệc, Chương Tử Di đã gặp gỡ công tử nhà giàu Hồng Kông – Hoắc Khải Sơn. Cả hai quen nhau và mến mộ nhau rồi yêu nhau nhưng rồi chia tay trong tiếc nuối.

Mối tình 'đầy sóng gió' của Chương Tử Di bất ngờ làm 'dậy sóng' khắp cõi mạng - Ảnh 1

Năm 2004, Chương Tử Di từng là tâm điểm truyền thông Hoa ngữ khi những hình ảnh hò hẹn, thân mật giữa cô và thiếu gia nhà tài phiệt Hoắc Khải Sơn được đăng tải. Cặp đôi lọt vào ống kính của giới săn tin khi nắm tay dạo phố, khóa môi tình cảm ở nơi công cộng. 

Hoắc Khải Sơn sinh năm 1983, kém Chương Tử Di 4 tuổi, là cháu ruột của tỷ phú Hoắc Anh Đông – doanh nhân nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực bất động sản, xây dựng, sòng bạc. Hoắc Anh Đông qua đời năm 2006 để lại khối tài sản khổng lồ cho con cháu.

Sau này, Hoắc Khải Sơn còn dẫn Chương Tử Di về ra mắt bố mẹ, cũng dấy lên nhiều lời đồn thổi của thế giới bên ngoài, liên tục có tin đồn cả hai sẽ kết hôn. Tuy nhiên, cả hai không kết hôn mà ngược lại chia tay.

Mối tình 'đầy sóng gió' của Chương Tử Di bất ngờ làm 'dậy sóng' khắp cõi mạng - Ảnh 2

Sau nhiều ồn ào ái tình, Chương Tử Di bí mật kết hôn với nam ca sĩ, nhạc sĩ Uông Phong vào năm 2015. Anh được biết đến với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất có tầm ảnh hưởng trong làng nhạc rock Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc sống đời tư của Uông Phong cũng khá ồn ào với ba cuộc nhân và hai con riêng. 

Trong 7 năm hôn nhân, Chương Tử Di và Uông Phong gặp không ít sóng gió và tin đồn. Không lâu sau khi cưới, Uông Phong bị bắt gặp tại sòng bạc Las Vegas, Mỹ. Thông tin nam ca sĩ nợ nần vì mê bài bạc khiến họ Chương khốn đốn trở thành chủ đề bàn tán trên mạng. Tuy nhiên, Chương Tử Di đã lên tiếng bênh vực "ông xã" và khẳng định, cô luôn tin tưởng chồng.  

Mối tình 'đầy sóng gió' của Chương Tử Di bất ngờ làm 'dậy sóng' khắp cõi mạng - Ảnh 3

Đầu năm 2020, Chương Tử Di sinh con thứ hai và liên tiếp chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của gia đình, khẳng định hôn nhân của cô và Uông Phong rất viên mãn. Cặp đôi còn chung sống với con gái riêng của Uông Phong và cô bé xem Chương Tử Di như mẹ đẻ, không ít lần xuất hiện tình cảm bên nữ diễn viên. 

Đầu năm 2022, vợ chồng Chương Tử Di và Uông Phong lại bị tung tin đồn ly hôn, khiến cặp đôi phải lên tiếng phủ nhận và tuyên bố sẽ khởi kiện những người phát tán thông tin thất thiệt về gia đình họ. Nữ diễn viên 43 tuổi hiện dành phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái. 

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