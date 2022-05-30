Diện quần đùi 70 triệu đi trồng rau, Chương Tử Di bị đá xéo: 'Đúng là phong cách của người có tiền'

Sao quốc tế 30/05/2022 14:34

Sau khi đăng tải bức ảnh diện một chiếc quần đùi hàng hiệu có giá khoảng 70 triệu đồng để đi trồng rau, Chương Tử Di ngay lập tức nhận về hàng loạt phản ứng tiêu cực.

Mới đây, Chương Tử Di đã đăng tải lên trang cá nhân của mình loạt ảnh cô và các con cùng nhau chăm sóc vườn rau lên tài khoản Weibo của mình kèm với tựa đề: "Trẻ nhỏ chỉ có một tuổi thơ, không như chúng ta, có thể làm đi làm lại một bộ phim. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi cố gắng ghi lại những khoảnh khắc lớn lên của trẻ và đồng hành cùng chúng từng ngày bằng cả trái tim".

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Chiếc quần mà Chương Tử Di diện để đi trồng rau trong ảnh có giá tới 70 triệu đồng - Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận của bài đăng, có nhiều người đã khen ngợi nhan sắc trẻ trung của Chương Tử Di và sự tận tụy của cô với các con của mình. Tuy vậy, cũng có một số ý kiến "soi" chiếc quần hàng hiệu mà nữ minh tinh đang mặc.

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Chương Tử Di giữ im lặng khi bị soi mói về trang phục - Ảnh: Internet

Theo đó, chiếc quần mà Chương Tử Di mặc trong ảnh thuộc về nhãn hiệu sang trọng Christian Dior có giá 20.000 NDT (gần 70 triệu đồng). Một người đã để lại bình luận dè bỉu: "Đúng là phong cách trồng rau của người có tiền". Dẫu vậy, trước những phản ứng tiêu cực thì nữ minh tinh họ Chương vẫn giữ thái độ im lặng.

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Vợ chồng Chương Tử Di - Uông Phong thường xuyên bị netizen soi mói - Ảnh: Internet

Từ trước đến nay, vợ chồng Chương Tử Di - Uông Phong đã quen với việc bị "soi" và đa phần cặp đôi không hề phản hồi lại. Gần đây nhất, trong một lần đánh cầu lông, Uông Phong đã để lộ một mảng đầu hói và thân hình kém săn chắc khiến cho nhiều người trêu chọc. Một netizen còn nói rằng chắc Uông Phong "thức khuya viết nhạc nhiều quá nên bị hói".

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