Uông Phong đón tuổi mới bên bà xã Chương Tử Di và gia đình

Nam tài tử Uông Phong mới đây đã mừng sinh nhật lần thứ 51 của mình với bà xã Chương Tử Di và người thân trong gia đình.

Trên tài khoản Weibo của mình, Uông Phong đã đăng bức ảnh cùng với bà xã, các con và những thành viên khác trong gia đình mừng sinh nhật của nam ca sĩ. Anh viết: "Nháy mắt một cái đã già đi một tuổi... Thế giới đã thay đổi nhanh chóng, cuộc sống dường như không còn giống như trước đây.

Tuy nhiên, các con của tôi vẫn khỏe mạnh, gia đình êm ấm, bạn bè tốt, những người thân yêu đều hạnh phúc, điều đó khiến tôi yên tâm. Thực ra như vậy là đủ... Chúc những người có ngày sinh nhật như tôi hôm nay có nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Chúc mừng sinh nhật chúng ta, những người sinh ngày 29/6".

Trong bức ảnh Uông Phong đăng tải, Chương Tử Di để mặt mộc, con gái riêng Quả Táo Nhỏ tóc nhuộm sáng ngồi ngoài cùng bên trai - Ảnh: Internet

Cũng trong bài viết này, Uông Phong thông báo cho người hâm mộ rằng anh đã hoàn thành xong quá trình sản xuất album mới. Nam ca sĩ hẹn các khán giả sẽ cùng nhau gặp lại trong "một, hai tháng nữa".

Động thái này của Uông Phong cũng đã gián tiếp bác bỏ tin đồn anh và Chương Tử Di rạn nứt, mẹ kế - con chồng không hòa thuận,... Ít lâu trước đây, con gái riêng của Uông Phong cũng đã đăng tải lên Weibo một bài viết phủ nhận chuyện cô bị mẹ kế lạnh nhạt, đồng thời tố cáo những bên tung tin đồn thất thiệt và bôi nhọ gia đình mình.

Uông Phong và Chương Tử Di thường xuyên bị đồn ly hôn, rạn nứt tình cảm - Ảnh: Internet

Gần đây, khi làm khách mời trong một chương trình của đài Chiết Giang, Chương Tử Di tiết lộ rằng vợ chồng cô có nhiều sở thích và tính cách khác nhau nên không khỏi đối mặt với những khác biệt trong đời sống, chuyện cãi vã rồi làm hòa nhau là rất bình thường. Tuy nhiên, cả hai không mang chuyện tức giận nhau mà vào phòng ngủ, nhờ vậy sau nhiều năm kết hôn cặp đôi vẫn chung sống hạnh phúc.

Nóng: Chương Tử Di - Uông Phong chính thức ly hôn hôm nay, kết thúc 6 năm thị phi Cbiz những ngày cuối năm vẫn chưa thể yên ổn bởi làng giải trí lại đồn thổi Chương Tử Di - Uông Phong đã chính thức ly hôn.

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