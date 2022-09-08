Khuất Sở Tiêu - Ngũ A Ca tai tiếng nhất showbiz lại dính bê bối tình ái khiến khán giả chán ghét

Sao quốc tế 08/09/2022 11:45

Từng đốn tim bao nhiêu cô gái qua hình tượng “trai ngoan” hay con nhà hoàng tộc trên màn ảnh nhưng Khuất Sở Tiêu cũng đã khiến từng ấy trái tim của các cô gái tan vỡ khi bê bối đời tư với bạn gái bị phanh phui.

Khuất Sở Tiêu - Ngũ A Ca tai tiếng nhất showbiz lại dính bê bối tình ái khiến khán giả chán ghét - Ảnh 1

Vào những ngày giữa tháng 4/2020, giới giải trí Trung Quốc chấn động vì loạt scandal tình ái của các tài tử nổi tiếng như Trương Siêu, La Chí Tường, Khuất Sở Tiêu. Trong đó, Khuất Sở Tiêu là nghệ sĩ trẻ, con đường sự nghiệp vừa bắt đầu nhưng đã bị vùi lấp bởi liên tục dính bê bối đời tư.

Dẫu biết rằng những gì tốt đẹp mà thần tượng để lộ ra trước công chúng không phải tất cả con người của họ, nhưng những fan hâm mộ vẫn không khỏi thất vọng khi những scandal về nhân cách của thần tượng bị vạch trần. Trường hợp của sao nam Khuất Sở Tiêu chính là như vậy.

Khuất Sở Tiêu - Ngũ A Ca tai tiếng nhất showbiz lại dính bê bối tình ái khiến khán giả chán ghét - Ảnh 2

Từ Ngũ a ca “người gặp người thương” đến gương mặt bạc tỷ phòng vé

Khuất Sở Tiêu - Ngũ A Ca tai tiếng nhất showbiz lại dính bê bối tình ái khiến khán giả chán ghét - Ảnh 3

Khuất Sở Tiêu sinh ngày 28/12/1994 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp khoa Diễn xuất, Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc, một trong những ngôi trường uy tín nhất đào tạo ra nhiều diễn viên hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ hiện nay. Khuất Sở Tiêu là ngôi sao trẻ được đánh giá cao về diễn xuất. Khuất Sở Tiêu sở hữu vẻ đẹp nam tính, mắt một mí đặc trưng, phong thái rắn rỏi, khác biệt hoàn toàn với phần lớn các mỹ nam có ngoại hình trắng trẻo, thư sinh hiện nay. Nam diễn viên cũng rất phù hợp với màn ảnh rộng và được đánh giá là một mầm non điện ảnh đầy triển vọng.

Sự nghiệp của nam diễn viên bắt đầu vào năm 2016 với vai diễn Trần Ngôn trong bộ phim Bạn Của Tôi, Cô Trần Bạch Lộ. Vai diễn đầu tay này của Khuất Sở Tiêu gây ấn tượng trong lòng khán giả với hình tượng một cậu ấm nhà giàu vô cùng si tình. Đây cũng là bàn đạp hoàn hảo cho sự nghiệp diễn xuất sau này của nam diễn viên.

Đời tư đầy “nghiệp” vì scandal

Khuất Sở Tiêu - Ngũ A Ca tai tiếng nhất showbiz lại dính bê bối tình ái khiến khán giả chán ghét - Ảnh 4

Ở tuổi 26, sự nghiệp diễn xuất của Khuất Sở Tiêu có thể xem là thành công rất lớn, Thế nhưng trái với hình tượng “trai ngoan” trên màn ảnh, Khuất Sở Tiêu ở ngoài đời dính phải vô số những bê bối về tình ái, từ việc bạo hành cho tới ép tình cũ phá thai. Tất cả những thành công trong sự nghiệp của Khuất Sở Tiêu cũng không đủ để giữ lại vị trí của anh chàng trong lòng khán giả sau hàng loạt scandal này.

Sáng 5/9, trang tin Youku đăng tải bài viết nghi án 2 diễn viên Điền Hi Vi và Khuất Sở Tiêu hẹn hò.

Khuất Sở Tiêu - Ngũ A Ca tai tiếng nhất showbiz lại dính bê bối tình ái khiến khán giả chán ghét - Ảnh 5

Theo Youku chia sẻ, Điền Hi Vi vừa xuống sân bay Thành Đô liền đến một khách sạn. Không lâu sau, Khuất Sở Tiêu cũng xuất hiện ở cùng khách sạn này, anh đi thẳng lên phòng và không cần làm thủ tục.

Cả hai nhiều lần ra vào khách sạn, đến ngày thứ ba Khuất Sở Tiêu mới rời khỏi đây. Cư dân mạng cũng phát hiện 2 ngôi sao có nhấn theo dõi nhau trên Weibo.

Khuất Sở Tiêu - Ngũ A Ca tai tiếng nhất showbiz lại dính bê bối tình ái khiến khán giả chán ghét - Ảnh 6

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng bằng chứng Youku đưa ra khá khiên cưỡng. Việc 2 nghệ sĩ cùng ở chung khách sạn không phải chuyện hiếm gặp, khó có thể khẳng định 2 người đang hẹn hò.

Nhan sắc 'gây bão' của 'Hoàng hậu Diên Hi Công Lược' - Tần Lam ở tuổi 43

Nhan sắc 'gây bão' của 'Hoàng hậu Diên Hi Công Lược' - Tần Lam ở tuổi 43

Mới đây, trang Sina đăng tải bài viết nhiều nghệ sĩ chúc mừng sinh nhật Tần Lam thu hút sự chú ý của người hâm mộ

Xem thêm
Từ khóa:   Khuất Sở Tiêu sao hoa ngữ Khuất Sở Tiêu và Đoàn Hi Vi Ngũ A Ca Ngũ A Ca đẹp nhất màn ảnh Trung

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc 'gây bão' của 'Hoàng hậu Diên Hi Công Lược' - Tần Lam ở tuổi 43

Nhan sắc 'gây bão' của 'Hoàng hậu Diên Hi Công Lược' - Tần Lam ở tuổi 43

Đại tỷ TVB này từ chối cả Diên Hi Công Lược và Chân Hoàn Truyện, khiến Xa Thi Mạn suýt mất vai vì một lý do

Đại tỷ TVB này từ chối cả Diên Hi Công Lược và Chân Hoàn Truyện, khiến Xa Thi Mạn suýt mất vai vì một lý do

'Soi' ra hàng ngàn loại sạn trong Diên Hi Công Lược: Bối cảnh giả trân, lỗi trang phục, đạo cụ xuyên không

'Soi' ra hàng ngàn loại sạn trong Diên Hi Công Lược: Bối cảnh giả trân, lỗi trang phục, đạo cụ xuyên không

'Thượng thực' của Hứa Khải và Cẩn Ngôn tung trailer chính thức: Viết tiếp cuộc tình dang dở trong 'Diên Hi Công Lược'

'Thượng thực' của Hứa Khải và Cẩn Ngôn tung trailer chính thức: Viết tiếp cuộc tình dang dở trong 'Diên Hi Công Lược'

Dàn sao Hoa Ngữ sau 95 trong tạo hình học sinh: Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ khiến dân tình ‘rụng rời’ hơn cả Triệu Lộ Tư

Dàn sao Hoa Ngữ sau 95 trong tạo hình học sinh: Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ khiến dân tình ‘rụng rời’ hơn cả Triệu Lộ Tư

Mê mệt trước nhan sắc đỉnh cao của sao Hoa ngữ vào thuở còn là thiếu nữ, Lưu Diệc Phi xinh tựa nữ thần, Châu Tấn hút hồn fan bởi vẻ đẹp trong sáng

Mê mệt trước nhan sắc đỉnh cao của sao Hoa ngữ vào thuở còn là thiếu nữ, Lưu Diệc Phi xinh tựa nữ thần, Châu Tấn hút hồn fan bởi vẻ đẹp trong sáng

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI