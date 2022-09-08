Khuất Sở Tiêu - Ngũ A Ca tai tiếng nhất showbiz lại dính bê bối tình ái khiến khán giả chán ghét

Vào những ngày giữa tháng 4/2020, giới giải trí Trung Quốc chấn động vì loạt scandal tình ái của các tài tử nổi tiếng như Trương Siêu, La Chí Tường, Khuất Sở Tiêu . Trong đó, Khuất Sở Tiêu là nghệ sĩ trẻ, con đường sự nghiệp vừa bắt đầu nhưng đã bị vùi lấp bởi liên tục dính bê bối đời tư.

Dẫu biết rằng những gì tốt đẹp mà thần tượng để lộ ra trước công chúng không phải tất cả con người của họ, nhưng những fan hâm mộ vẫn không khỏi thất vọng khi những scandal về nhân cách của thần tượng bị vạch trần. Trường hợp của sao nam Khuất Sở Tiêu chính là như vậy.

Từ Ngũ a ca “người gặp người thương” đến gương mặt bạc tỷ phòng vé

Khuất Sở Tiêu sinh ngày 28/12/1994 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp khoa Diễn xuất, Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc, một trong những ngôi trường uy tín nhất đào tạo ra nhiều diễn viên hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ hiện nay. Khuất Sở Tiêu là ngôi sao trẻ được đánh giá cao về diễn xuất. Khuất Sở Tiêu sở hữu vẻ đẹp nam tính, mắt một mí đặc trưng, phong thái rắn rỏi, khác biệt hoàn toàn với phần lớn các mỹ nam có ngoại hình trắng trẻo, thư sinh hiện nay. Nam diễn viên cũng rất phù hợp với màn ảnh rộng và được đánh giá là một mầm non điện ảnh đầy triển vọng.

Sự nghiệp của nam diễn viên bắt đầu vào năm 2016 với vai diễn Trần Ngôn trong bộ phim Bạn Của Tôi, Cô Trần Bạch Lộ. Vai diễn đầu tay này của Khuất Sở Tiêu gây ấn tượng trong lòng khán giả với hình tượng một cậu ấm nhà giàu vô cùng si tình. Đây cũng là bàn đạp hoàn hảo cho sự nghiệp diễn xuất sau này của nam diễn viên.

Đời tư đầy “nghiệp” vì scandal

Ở tuổi 26, sự nghiệp diễn xuất của Khuất Sở Tiêu có thể xem là thành công rất lớn, Thế nhưng trái với hình tượng “trai ngoan” trên màn ảnh, Khuất Sở Tiêu ở ngoài đời dính phải vô số những bê bối về tình ái, từ việc bạo hành cho tới ép tình cũ phá thai. Tất cả những thành công trong sự nghiệp của Khuất Sở Tiêu cũng không đủ để giữ lại vị trí của anh chàng trong lòng khán giả sau hàng loạt scandal này.

Sáng 5/9, trang tin Youku đăng tải bài viết nghi án 2 diễn viên Điền Hi Vi và Khuất Sở Tiêu hẹn hò.

Theo Youku chia sẻ, Điền Hi Vi vừa xuống sân bay Thành Đô liền đến một khách sạn. Không lâu sau, Khuất Sở Tiêu cũng xuất hiện ở cùng khách sạn này, anh đi thẳng lên phòng và không cần làm thủ tục.

Cả hai nhiều lần ra vào khách sạn, đến ngày thứ ba Khuất Sở Tiêu mới rời khỏi đây. Cư dân mạng cũng phát hiện 2 ngôi sao có nhấn theo dõi nhau trên Weibo.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng bằng chứng Youku đưa ra khá khiên cưỡng. Việc 2 nghệ sĩ cùng ở chung khách sạn không phải chuyện hiếm gặp, khó có thể khẳng định 2 người đang hẹn hò.