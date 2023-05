Đại tỷ TVB này từ chối cả Diên Hi Công Lược và Chân Hoàn Truyện, khiến Xa Thi Mạn suýt mất vai vì một lý do

Là một diễn viên gạo cội, nắm trong tay hàng loạt tác phẩm nổi tiếng, việc đại tỷ TVB Đặng Tụy Văn từ chối cả hai bộ phim Diên Hi Công Lược và Chân Hoàn Truyện vì lý do này là hoàn toàn dễ hiểu.

Dù vướng phải nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận rằng Diên Hi Công Lược chính là tác phẩm cổ trang gây ra cơn sốt khắp toàn châu Á vào năm 2018. Một điều thú vị là nhiều khán giả thú nhận rằng, họ theo dõi bộ phim này không phải nhờ Phú Sát hoàng hậu của Tần Lam hay Ngụy Anh Lạc của Ngô Cẩn Ngôn mà chính là vì sự xuất hiện của Xa Thi Mạn trong vai trò Kế hoàng hậu.

Thành công của Diên Hi Công Lược một phần nhờ vào Xa Thi Mạn

Tuy vậy, ít ai biết rằng, Xa Thi Mạn không phải là sự lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Kế hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị trong Diên Hi Công Lược. Theo nguồn tin từ Sohu, sao nữ đầu tiên mà ê-kíp phim nhắm tới chính là nữ diễn viên Đặng Tụy Văn. Lý do cho sự lựa chọn này là vì nữ minh tinh họ Đặng từng làm khuynh đảo màn ảnh với vai Thư phi trong tuyệt tác cung đấu Thâm Cung Nội Chiến (2004).

Đặng Tụy Văn Thâm từng làm khuynh đảo màn ảnh với vai Thư phi trong Cung Nội Chiến

Đặng Tụy Văn từ chối Diên Hy Công Lược và cả Chân Hoàn Truyện vì thù lao thấp

Thế nhưng, có thông tin cho rằng, Đặng Tụy Vân đã từ chối lời mời này với lý do thù lao cho vai diễn này là quá thấp. Vào thời điểm đó, thù lao cho Xa Thi Mạn trong Diên Hi Công Lược được cho là rơi vào khoảng 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ VNĐ), thấp hơn tận một nửa so với nữ chính Ngô Cẩn Ngôn.

Trước đó, vào năm 2011, Đặng Tụy Văn cũng từng từ chối lời mời từ phía ê-kíp Chân Hoàn Truyện cho vai diễn Nghi Tu với lý do tương tự là thù lao thấp.

Nhờ việc Đặng Tụy Văn từ chối cả hai bộ phim cổ trang đình đám, Xa Thi Mạn và Thẩm Thiếu Phân đã có cơ hội mang đến những vai phản diện đáng nhớ

Ảnh: Internet

Nhan sắc Xa Thi Mạn thuở đôi mươi như thế nào mà yêu toàn tài tử điển trai? Mới đây, loạt hình ảnh của Xa Thi Mạn thời trẻ nhanh chóng nhận được sự chú ý của dân tình bởi nhan sắc cực xinh đẹp, thu hút của “nhất tỷ” TVB.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dai-ty-tvb-nay-tu-choi-ca-dien-hi-cong-luoc-va-chan-hoan-truyen-khien-xa-thi-man-suyt-mat-vai-vi-mot-ly-do-471869.html