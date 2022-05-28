Đại tỷ TVB này từ chối cả Diên Hi Công Lược và Chân Hoàn Truyện, khiến Xa Thi Mạn suýt mất vai vì một lý do

Dù vướng phải nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận rằng Diên Hi Công Lược chính là tác phẩm cổ trang gây ra cơn sốt khắp toàn châu Á vào năm 2018. Một điều thú vị là nhiều khán giả thú nhận rằng, họ theo dõi bộ phim này không phải nhờ Phú Sát hoàng hậu của Tần Lam hay Ngụy Anh Lạc của Ngô Cẩn Ngôn mà chính là vì sự xuất hiện của Xa Thi Mạn trong vai trò Kế hoàng hậu.

Thành công của Diên Hi Công Lược một phần nhờ vào Xa Thi Mạn

Tuy vậy, ít ai biết rằng, Xa Thi Mạn không phải là sự lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Kế hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị trong Diên Hi Công Lược. Theo nguồn tin từ Sohu, sao nữ đầu tiên mà ê-kíp phim nhắm tới chính là nữ diễn viên Đặng Tụy Văn. Lý do cho sự lựa chọn này là vì nữ minh tinh họ Đặng từng làm khuynh đảo màn ảnh với vai Thư phi trong tuyệt tác cung đấu Thâm Cung Nội Chiến (2004).