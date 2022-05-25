Nhan sắc Xa Thi Mạn thuở đôi mươi như thế nào mà yêu toàn tài tử điển trai?

Mới đây trên các diễn đàn mạng, cư dân mạng đã lan truyền loạt hình ảnh của Xa Thi Mạn thời trẻ. Bộ ảnh này nhanh chóng nhận được sự chú ý của dân tình bởi nhan sắc cực xinh đẹp, thu hút của “nhất tỷ” TVB.

Đây là loạt hình ảnh được cắt lại từ những bộ phim mà Xa Thi Mạn từng tham gia. Cô đóng phim từ khi chỉ mới là một cô gái ở tuổi ngoài 20. Thời đó, nữ minh tinh Hồng Kông sở hữu diện mạo xinh đẹp, trong trẻo, thanh thuần. Dù không quá "nghiêng nước nghiêng thành" so với những mỹ nhân hàng đầu Hồng Kông thế nhưng nét đẹp của nữ diễn viên mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu.