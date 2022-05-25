Nhan sắc Xa Thi Mạn thuở đôi mươi như thế nào mà yêu toàn tài tử điển trai?

Mới đây, loạt hình ảnh của Xa Thi Mạn thời trẻ nhanh chóng nhận được sự chú ý của dân tình bởi nhan sắc cực xinh đẹp, thu hút của “nhất tỷ” TVB.
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Mới đây trên các diễn đàn mạng, cư dân mạng đã lan truyền loạt hình ảnh của Xa Thi Mạn thời trẻ. Bộ ảnh này nhanh chóng nhận được sự chú ý của dân tình bởi nhan sắc cực xinh đẹp, thu hút của “nhất tỷ” TVB.
Đây là loạt hình ảnh được cắt lại từ những bộ phim mà Xa Thi Mạn từng tham gia. Cô đóng phim từ khi chỉ mới là một cô gái ở tuổi ngoài 20. Thời đó, nữ minh tinh Hồng Kông sở hữu diện mạo xinh đẹp, trong trẻo, thanh thuần. Dù không quá "nghiêng nước nghiêng thành" so với những mỹ nhân hàng đầu Hồng Kông thế nhưng nét đẹp của nữ diễn viên mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu.
Năm 1997, Xa Thi Mạn tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông do TVB tổ chức và giành ngôi Á hậu 2. Cô được khen có nét đẹp thanh tú giống Lưu Gia Linh thời trẻ. Sau đó, Xa Thi Mạn trở thành "con cưng" của TVB. Cô đảm nhiệm vai nữ chính trong nhiều phim đình đám như "Long hổ tranh hùng" (1998), "Tuyết sơn phi hồ" (1999), "Ỷ thiên đồ long ký" (1999). Cô gắn liền với hình tượng hiền lành, trong sáng, tuy nhiên, diễn xuất của cô lúc này chưa được đánh giá cao. Trong ảnh, Xa Thi Mạn vào vai Trường Bình công chúa (A Cửu) trong "Bích huyết kiếm",... Sau 8 năm diễn xuất, Xa Thi Mạn đoạt giải "Ảnh hậu" của đài TVB với vai diễn trong phim "Phụng hoàng lâu".
Đi cùng với nhan sắc, Xa Thi Mạn cũng được cho là có đường tình trường dày dặn. Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên đã từng trải qua một số mối tình cũng như vướng tin đồn hẹn hò với những tài tử đình đám của Hoa ngữ. Trong một chương trình truyền hình, sao phim Cung Tâm Kế tiết lộ rằng cô đã hẹn hò với 10 chàng trai, trong đó có những cái tên đình đám như Trần Hạo Dân, Trịnh Gia Dĩnh… Ngoài ra, danh sách tình tin đồn của nữ diễn viên này cũng toàn là những tài tử điển trai nổi tiếng như Lâm Phong, Trương Trí Lâm, Trần Hào, Ngô Trác Hy…