Phùng Đức Luân trở lại đóng phim sau 7 năm vắng bóng

Ngày 23/5, iFeng đưa tin bộ phim tâm lý tội phạm Ám dạ hành giả (Day Breaker) do Phùng Đức Luân , Lý Dịch Phong và Tống Dật đóng chính lên sóng.

Trong phim, nam diễn viên đóng vai cảnh sát Liêu Vĩnh Gia. Anh được khen diễn ấn tượng, lấn át dàn sao trẻ dù thời lượng xuất hiện không nhiều.

Tác phẩm nhận được sự ý khi đánh dấu sự trở lại màn ảnh với vai trò diễn viên của tài tử Phùng Đức Luân sau 7 năm vắng bóng. Tác phẩm gần nhất anh tham gia diễn xuất là I Am Somebody (2015) của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng.

Theo Sina, nội dung của Ám dạ hành giả kể về nhiệm vụ tiêu diệt trùm ma túy Tam Giác Vàng của cảnh sát Hoa Thành. Lạc Tường (Lý Dịch Phong) - cảnh sát chìm trong tổ chức ma túy - không may bị trúng đạn rơi xuống biển mất tích trong cuộc truy quét. 5 năm sau, anh quay lại, thay đổi thân phận thành Trần Mạch. Anh gia nhập đội phòng chống ma túy, xâm nhập vào tổ chức tội phạm năm xưa để điều tra kẻ chủ mưu đứng sau.

Một bộ phim Phùng Đức Luân tham gia - Ảnh: Internet

Phùng Đức Luân là diễn viên, đạo diễn tài ba của Hồng Kông. Năm 1999, Phùng Đức Luân bước lên đỉnh cao sự nghiệp với hàng loạt bộ phim ăn khách như Đặc cảnh tân nhân loại, Nửa điếu thuốc, Chai pha lê, Cảnh sát ánh dương…

Sau khi từ Mỹ trở về Hong Kong, dưới sự ủng hộ của Thành Long, Phùng Đức Luân lần đầu tiên làm đạo diễn bộ phim Đại ca thích làm đẹp với kinh phí đầu tư vỏn vẹn chỉ 10 triệu đôla HK. Với quyết tâm và niềm hăng say, ngay từ tác phẩm đầu tay Phùng Đức Luân lọt vào danh sách đề cử Đạo diễn triển vọng tại LHP Chinese Film Media lần thứ 5.

Phùng Đức Luân còn biết đến với vai trò đạo diễn - Ảnh: Internet

Từ năm 2004, Phùng Đức Luân chuyển sang làm đạo diễn. Anh cùng bạn thân Ngô Ngạn Tổ hợp tác thành lập Công ty Diversion Pictures, chuyên chế tác hậu kỳ điện ảnh.

Phùng Đức Luân có tổ ấm bên bà xã Thư Kỳ - Ảnh: Internet

Về đời tư, tài tử có cuộc hôn nhân hạnh phúc, kín đáo bên Thư Kỳ. Họ kết hôn năm 2016 với đám cưới chỉ kéo dài 15 phút. Sau 6 năm kết hôn, cả hai vẫn chưa có con. Cả hai quen biết nhau từ thời hàn vi, tình bạn keo sơn của hai người gắn bó suốt 2 thập kỷ. Từ tình bạn trở thành tri kỷ và đến nay họ là vợ chồng. Chuyện tình Phùng Đức Luân và Thư Kỳ tạo nên một giai thoại trong làng giải trí Hong Kong