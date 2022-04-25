'Soi' ra hàng ngàn loại sạn trong Diên Hi Công Lược: Bối cảnh giả trân, lỗi trang phục, đạo cụ xuyên không

Nghiêm trọng nhất là ở tập 12, Ngụy Anh Lạc đang bị Di Thân Vương âm mưu hại, nên đã sai khiến Khánh Tích đi gặp nàng “Lệnh phi” ở Ngự Hoa Viên lúc canh ba, với lý do sẽ tiết lộ cho cô nàng biết về sự ra đi của tỷ tỷ - Ngụy Anh Ninh. Đúng giờ, Ngụy Anh Lạc đã xuất hiện và lật tẩy âm mưu của Khánh Tích. Sau đó, cô liền bị áp giải đến trước mặt Hoàng thượng, nhưng may mắn thay, Ngụy Anh Lạc đã chứng minh được là mình vô tội nên Hoàng thượng đã sai công công Lý Ngọc tới cung của Gia tần tuyên chỉ.

Chuyện các bộ phim bị khán giả lật tẩy “sạn” là chuyện thường ngày như ở huyện, nhưng đến nay, Diên Hi Công Lược chắc chắn là bộ phim mắc nhiều lỗi nhất dù nó khá cơ bản.

Và điều vô lý đã bắt đầu xuất hiện, lúc này rõ là trời đang tối, phòng của Hoàng thượng cũng được thắp sáng. Thế nhưng, bằng một thế lực nào đó, khi Lý Ngọc công công bước đến Trữ Tú Cung thì trời đã sáng? Chẳng lẽ đoạn đường trong Tử Cấm Thành xa đến mức vậy sao.

Tiếp đến là lúc nàng “Lệnh phi” vẫn còn trú ngụ tại phường thêu, cô và cung nữ Cẩm Tú đã xảy ra xung đột, và thế là Cẩm Tú liền lấy nước bẩn tạt lên chăn gối của Ngụy Anh Lạc. Không chịu thua đối thủ, Anh Lạc cũng xách một thùng nước thật to hất sạch sẽ vào người Cẩm Tú. Ấy vậy mà, vừa chuyển cảnh thì quần áo của Cẩm Tú đã khô cong?

Ảnh minh họa: Internet

Thêm nữa chính là chiếc quần bị nghi là quần jeans của “Kế hậu” Xa Thi Mạn, đây cũng chính là một trong những phân cảnh đem đến nhiều phản hồi tiêu cực nhất. Dù Xa Thi Mạn đã trực tiếp đính chính trên trang cá nhân nhưng dân tình vẫn cảm thấy không hài lòng, vì chiếc quần mà cô mặc giống quần jeans hơn là quần vải có màu xanh thẫm như người đẹp đã lên tiếng trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Một cảnh quay khác được khán giả "soi" vua Càn Long (Nhiếp Viễn) bị cho là đi giày thể thao thay vì loại ủng vải vua thường dùng. Chiếc áo không đủ dài để che hết phần chân khiến đôi giày hiện đại lộ ra trên màn ảnh khiến khán giả không khỏi "ngán ngẩm".

Ảnh minh họa: Internet

Ở một cảnh quay khác, nhân vật trong phim "Diên Hi công lược" cũng bị lộ việc đi giày thể thao thời hiện đại.

Ảnh minh họa: Internet

Chưa dừng lại ở đó, cảnh Phú Sát Hoàng hậu (Tần Lam đóng) bị cho là ngồi chiếc ghế nhựa xanh trong khi các phi tần quỳ gối. Chi tiết này khiến người xem không khỏi thất vọng cho là đoàn phim thiếu sót khi để đồ vật hiện đại "vô duyên" vào khung hình phim cổ trang.

Ảnh minh họa: Internet

Trang tin iQiyi bắt lỗi, toàn bộ nhạc khí xuất hiện trong cảnh phim này đều "xuyên không" về quá khứ trong phim "Diên Hi công lược".

Ảnh minh họa: Internet

Cảnh quay vua bế Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn đóng) gây hớ hênh cho diễn viên nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Trang phục của Nguỵ Anh Lạc chỉ gồm một lớp áo ngoài và áo yếm bên trong nhưng lại có đến hai lớp tay áo. Điều này khiến người xem cho rằng phần tay áo được ê-kíp làm phim gắn thêm nhằm "qua mặt" người xem.