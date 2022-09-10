Nữ chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Dương Mịch đột nhiên bị 'réo' tên trước tin Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện antifan

Dương Mịch đột nhiên bị 'réo' tên trước tin Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện kẻ xấu, chuyện gì đang xảy ra?

Ảnh minh họa: Internet Triệu Lệ Dĩnh được biết đến là diễn viên hàng đầu lứa tiểu Hoa 85 của Cbiz, sánh ngang với Dương Mịch, Lưu Diệc Phi. Ít ai biết, ngoài việc sở hữu cộng đồng fan đông đảo, lượng antifan của mỹ nhân họ Triệu cũng chiếm số lượng không hề nhỏ. Cô thường xuyên bị chê bai, nói xấu trên mạng xã hội. Dù đã nỗ lực thay đổi hình ảnh trước công chúng trong nhiều năm qua, nhưng số lượng người tẩy chay nữ diễn viên vẫn rất lớn.

Ảnh minh họa: Internet Phía Triệu Lệ Dĩnh đã quyết định khởi kiện 1 anti-fan ra toà vì hành vi tranh chấp trách nhiệm pháp lý trên mạng. Tại tòa, luật sư của Triệu Lệ Dĩnh đã yêu cầu bị đơn xóa nội dung vi phạm; tiến hành bồi thường, xin lỗi công khai lên trang chủ Weibo và tòa án nhân dân; bồi thường thiệt hại về kinh tế 30.000 NDT (hơn 106 triệu đồng), và thiệt hại tinh thần 120.000 NDT (hơn 424 triệu đồng). Tổng số tiền anti-fan này phải bồi thường là 150.000 NDT (hơn 530 triệu đồng). Truyền thông đưa tin Triệu Lệ Dĩnh vừa thắng kiện antifan và nhận được lời xin lỗi của kẻ xấu vì đã xúc phạm mình. Ngay sau đó, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng của blogger đồn rằng danh tính của người antifan bị kiện trên lại là một thành viên trong fandom của Dương Mịch khiến 2 nhà đột nhiên xảy ra khẩu chiến.

Ảnh minh họa: Internet Được biết, phía Dương Mịch cũng như Triệu Lệ Dĩnh không có phản hồi gì về tin đồn nhảm này. Đến đây, công chúng cho rằng cả Triệu Lệ Dĩnh lẫn Dương Mịch đều đang gặp phiền phức vì sự quá khích của một số fan cuồng và mong vụ việc hãy dừng lại càng sớm càng tốt. Đây không phải lần đầu Triệu Lệ Dĩnh kiện anti-fan. Nhưng động thái lần này của Triệu Lệ Dĩnh được nhiều người ủng hộ. Các ý kiến bày tỏ cho rằng nghệ sĩ cần được tôn trọng. Với những hành vi xúc phạm nhân phẩm và danh dự, nghệ sĩ phải có giải pháp xử lý bằng pháp luật. Đến tận bây giờ, kẻ xấu trên đã phải trả giá bằng việc bị kiện và nhận phán quyết của tòa án là phải xóa tất cả các bài đăng có nội dung bôi nhọ Triệu Lệ Dĩnh, công khai xin lỗi cô trên báo và bồi thường các chi phí liên quan. Được biết, dù việc làm của kẻ xấu trên cách đây gần 2 năm nhưng vẫn không thoát sự trừng trị của pháp luật. Đây cũng không phải lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện antifan. Nhiều ngôi sao Trung Quốc nổi tiếng có lượng anti-fan lớn như Dương Mịch, Dương Tử, Angelababy, Phạm Băng Băng... Thế nhưng, mỗi nghệ sĩ lại có cách phản ứng khác nhau trước việc bị anti-fan bôi nhọ, như Dương Tử tự tin trả lời các bình luận "ném đá" mình, Dương Mịch lại không quan tâm với những công kích từ anti-fan...

Cặp đôi Cbiz nào đỉnh bằng Dương Mịch và Lưu Thi Thi? Tình bạn đáng ngưỡng mộ trong Cbiz Bắt gặp Dương Mịch và Lưu Thi Thi đeo "vòng đôi", fan hâm mộ của hai nhà "sướng rơn". Tình bạn trong giới giải trí Hoa ngữ cũng rất ngọt ngào và đẹp đẽ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-chinh-ho-yeu-tieu-hong-nuong-duong-mich-dot-nhien-bi-reo-ten-truoc-tin-trieu-le-dinh-thang-kien-antifan-501271.html