Hôm 12/9, diễn viên Dương Mịch được đoàn phim 'Hồ yêu tiểu hồng nương - Nguyệt hồng thiên' tổ chức sinh nhật.
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Ngày 12-9 vừa qua là ngày nữ diễn viên Dương Mịch bước sang tuổi 36, cũng là thời điểm kỷ niệm tròn 20 năm cô hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ.
Trong khoảnh khắc hạnh phúc này, Địch Lệ Nhiệt Ba và một số đàn em khác thuộc công ty chủ quản Gia Hành của Dương Mịch như: Trương Bân Bân, Đại Tư, Địch Đại Thiên, Chúc Tự Đan, Hoàng Mộng Oánh, Trương Vân Long, Lại Nghệ và Cao Vỹ Quang... cũng gửi lời chúc mừng đàn chị trên Weibo.
Đáng chú ý nhất trong ngày sinh nhật món quà như đại tiệc ánh sáng mà các fan đã thực hiện dành tặng cho Dương Mịch. Theo đó, một số lượng lớn flycam đã được sử dụng để chiếu lên bầu trời và tạo thành hình những tạo hình vai diễn của Dương Mịch để chia vui cùng nữ diễn viên.
Trong đó cũng có nhiều tạo hình ong và hồ ly tượng trưng cho tình cảm khăng khít bền chặt giữa Dương Mịch và fan.
Ngoài flycam, một nhóm fan rành công nghệ còn dựng hẳn một triển lãm online 3D để ăn mừng ngày đặc biệt của Dương Mịch.
Nữ diễn viên trước đó cũng gây chú ý khi tung bộ ảnh đón chào tuổi mới siêu rực rỡ. Người đẹp mặc một chiếc váy màu vàng, trên tay cầm 2 quả bóng bay hình bông hoa và ong vàng, tượng trưng cho tên fandom Ong Mật của mình. Độ chiều fan của Dương Mịch thật sự đáng nể khi cô chụp hẳn một bộ ảnh hóa thân thành cô Ong vàng.