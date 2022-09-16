Dương Mịch đón tuổi 36 với màn biểu diễn flycam độc đáo chưa từng có

Sao quốc tế 16/09/2022 08:10

Hôm 12/9, diễn viên Dương Mịch được đoàn phim 'Hồ yêu tiểu hồng nương - Nguyệt hồng thiên' tổ chức sinh nhật.

Ngày 12-9 vừa qua là ngày nữ diễn viên Dương Mịch bước sang tuổi 36, cũng là thời điểm kỷ niệm tròn 20 năm cô hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ.

Trong khoảnh khắc hạnh phúc này, Địch Lệ Nhiệt Ba và một số đàn em khác thuộc công ty chủ quản Gia Hành của Dương Mịch như: Trương Bân Bân, Đại Tư, Địch Đại Thiên, Chúc Tự Đan, Hoàng Mộng Oánh, Trương Vân Long, Lại Nghệ và Cao Vỹ Quang... cũng gửi lời chúc mừng đàn chị trên Weibo.

Dương Mịch đón tuổi 36 với màn biểu diễn flycam độc đáo chưa từng có - Ảnh 1

Dương Mịch đón tuổi mới và kỷ niệm 20 năm làm nghệ thuật đầy hạnh phúc

Đáng chú ý nhất trong ngày sinh nhật món quà như đại tiệc ánh sáng mà các fan đã thực hiện dành tặng cho Dương Mịch. Theo đó, một số lượng lớn flycam đã được sử dụng để chiếu lên bầu trời và tạo thành hình những tạo hình vai diễn của Dương Mịch để chia vui cùng nữ diễn viên.

Trong đó cũng có nhiều tạo hình ong và hồ ly tượng trưng cho tình cảm khăng khít bền chặt giữa Dương Mịch và fan.

Dương Mịch đón tuổi 36 với màn biểu diễn flycam độc đáo chưa từng có - Ảnh 2

Dương Mịch đón tuổi 36 với màn biểu diễn flycam độc đáo chưa từng có - Ảnh 3

Ngoài flycam, một nhóm fan rành công nghệ còn dựng hẳn một triển lãm online 3D để ăn mừng ngày đặc biệt của Dương Mịch.

Dương Mịch đón tuổi 36 với màn biểu diễn flycam độc đáo chưa từng có - Ảnh 4

Trên Weibo, đơn vị sản xuất phim "Hồ yêu tiểu hồng nương - Nguyệt hồng thiên" đăng loạt ảnh Dương Mịch trong tiệc mừng sinh nhật. Vương Nhất Hủ - nhà sản xuất phim gửi lời chúc tới nữ diễn viên: "Mong rằng mọi ước mơ đều trở thành hiện thực!".

Dương Mịch đón tuổi 36 với màn biểu diễn flycam độc đáo chưa từng có - Ảnh 5

Bạn diễn Cung Tuấn bên Dương Mịch. Dương Mịch cũng nhận "cơn mưa" lời chúc mừng sinh nhật từ đồng nghiệp, bạn bè trên Weibo, trong đó có những ngôi sao tên tuổi như Lưu Thi Thi, Hoàng Minh Hạo, Vương Nghệ Cẩn...

Dương Mịch đón tuổi 36 với màn biểu diễn flycam độc đáo chưa từng có - Ảnh 6

Dương Mịch gửi lời cảm ơn mọi người trên trang cá nhân và bày tỏ nỗ lực hơn trong tương lai.

Nữ diễn viên trước đó cũng gây chú ý khi tung bộ ảnh đón chào tuổi mới siêu rực rỡ. Người đẹp mặc một chiếc váy màu vàng, trên tay cầm 2 quả bóng bay hình bông hoa và ong vàng, tượng trưng cho tên fandom Ong Mật của mình. Độ chiều fan của Dương Mịch thật sự đáng nể khi cô chụp hẳn một bộ ảnh hóa thân thành cô Ong vàng.

Dương Mịch đón tuổi 36 với màn biểu diễn flycam độc đáo chưa từng có - Ảnh 7

Gia Hành Studio, công ty quản lý của Dương Mịch đăng video, ảnh chúc mừng diễn viên bước sang tuổi mới.

Dương Mịch đón tuổi 36 với màn biểu diễn flycam độc đáo chưa từng có - Ảnh 8
Trong bộ đầm cầu kỳ, Dương Mịch như nàng công chúa.

Dương Mịch đón tuổi 36 với màn biểu diễn flycam độc đáo chưa từng có - Ảnh 9

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