Dương Mịch và những màn đối đáp xứng danh "nữ hoàng EQ cao nhất Cbiz"

Ngoài tài năng diễn xuất và nhan sắc xinh đẹp, Dương Mịch còn có thành tích học tập xuất sắc cùng tài đối đáp trước ống kính vô cùng ấn tượng. Nữ diễn viên luôn có cách xử trí khôn khéo, nhằm xoay chuyển tình thế trước những câu hỏi hóc búa từ truyền thông hay trong các tình huống trên sóng truyền hình. Thậm chí, những màn đối đáp thẳng thắn cùng các câu nói bá đạo, thể hiện EQ lẫn IQ cao vút còn giúp Dương Mịch nhận được hảo cảm từ đông đảo khán giả.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Dương Mịch vô số lần phải đối mặt với rất nhiều bê bối, scandal lớn nhỏ. Đặc biệt nhất phải kể tới scandal quỵt tiền từ thiện vào năm 2018. Tuy nhiên, với EQ cao của mình, cô đã có cách xử trí khôn khéo, nhận được thiện cảm từ khán giả.

Theo đó, khi scandal nổ ra, nữ diễn viên nhanh chóng phản hồi và thành khẩn nhận lỗi trên Weibo: "Khi tôi biết chuyện này đã rất bất ngờ và đau khổ, không lên tiếng là vì cảm thấy mình chẳng có tư cách nói chuyện. Dù là lý do gì thì việc để mấy đứa trẻ chờ đợi 2 năm cũng là lỗi của tôi và ekip, tất cả lời phê bình tôi đều chấp nhận, chỉ có thực sự quyên góp mới có thể bày tỏ lời xin lỗi", đồng thời khẳng định mình đã nhanh chóng quyên góp bù lại số tiền, mong dư luận cho cô cơ hội bù đắp, sửa sai.

Mặc dù, hành động của nữ diễn viên còn gây nhiều tranh cãi nhưng thái độ thành khẩn, kịp thời của cô đã ghi điểm trong mắt công chúng. Thậm chí, nhiều người cho rằng Dương Mịch đã thể hiện được bản lĩnh vững vàng cùng khả năng ứng biến linh hoạt khi sẵn sàng đương đầu với scandal.

Từ chối khéo lời tỏ tình của thiếu gia giàu nhất Trung Quốc chỉ bằng 9 chữ

Nếu nhắc tới nhân vật không tham gia làng giải trí nhưng được săn đón không khác gì các sao, nhiều người chắc chắn sẽ nhớ ngay đến Vương Tư Thông - vị thiếu gia giàu nhất Trung Quốc. Có mối quan hệ thân thiết với rất nhiều ngôi sao hạng A, cùng khối tài sản kếch xù, Vương Tư Thông luôn khiến người hâm mộ choáng với tốc độ "thay người yêu như thay áo". Vị thiếu gia này dành cho Dương Mịch sự yêu thích và mến mộ vô cùng đặc biệt.

Vương Tư Thông từng nhiều lần bày tỏ tình cảm quý mến dành cho Dương Mịch

Vương Tư Thông nhiều lần bày tỏ tình cảm với Dương Mịch, thậm chí anh còn tuyên bố chắc nịch rằng: "Chỉ cần Dương Mịch ly hôn, tôi sẽ hỏi cưới cô ấy". Tuy nhiên, khi được phóng viên hỏi về việc này, Dương Mịch không hề tỏ ra bối rối mà chỉ đáp lại vỏn vẹn 9 chữ: "Bây giờ công việc là điều quan trọng nhất".

Cách từ chối khéo léo này được nhận xét là vô cùng thông minh, đồng thời thể hiện được EQ cao vút của của người đẹp họ Dương. Câu trả lời của Dương Mịch vừa cho thấy cô muốn ưu tiên cho công việc, tạm thời không muốn để chuyện tình cảm làm sao nhãng. Đồng thời, nó còn giúp nữ diễn viên giữ được mối quan hệ với chàng thiếu gia giàu có nức tiếng Trung Quốc.

Phản ứng cực bất ngờ dù 5 lần 7 lượt bị người qua đường nhận nhầm

Vốn nổi tiếng là người có EQ cao, Dương Mịch một lần nữa khẳng định sự thông minh của mình khi gặp phải những tình huống bất ngờ trong show truyền hình Hoa Tỷ Đệ mùa 4. Trong chương trình này, cô liên tục bị một ông cụ nhận nhầm thành nữ diễn viên Lưu Mẫn Đào.

Mặc dù lúc đầu cũng khá bất ngờ, nhưng để xua tan bầu không khí ngượng ngùng, Dương Mịch lập tức vui vẻ đáp lại: ''Chào bác, cháu là Lưu Mẫn Đào'', sau đó chỉ về phía đàn chị họ Lưu: ''Người đang nấu cơm bên kia là Dương Mịch. Dương Mịch là cô gái hiền hậu nhất đó ạ''.

Dương Mịch không hề nao núng khi bị nhận nhầm

Cách xử lý tình huống đầy thông minh và không kém phần hài hước, tinh tế của Dương Mịch

Ngoài ra, Dương Mịch còn từng bị người dân nhận nhầm thành nữ diễn viên Triệu Kim Mạch và Dương Minh. Thay vì tỏ ra tức giận hay khó chịu, cô còn vui vẻ kể lại chuyện này với mọi người. Thậm chí đến cả Triệu Kim Mạch cũng phải bật cười thán phục trước cách ứng xử của đàn chị. Một lần nữa, sự thông minh, khéo léo của Dương Mịch lại ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả.

Nếu bị Địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng "vượt mặt", Dương Mịch sẽ có cách xử trí thế này

Xuất hiện trong chương trình Đại Hội Bóc Phốt, Dương Mịch một lần nữa nhận được vô số lời ngợi khen từ phía công chúng nhờ cách trả lời thể hiện EQ lẫn IQ cao vùn vụt. Cụ thể, mỹ nhân họ Dương chia sẻ có người hỏi cô có bao giờ lo lắng khi thấy Địch Lệ Nhiệt Ba quá nổi tiếng hay không, cô trả lời: "Có gì mà phải lo lắng nhỉ? Cô ấy là nghệ sĩ của công ty chúng tôi, cô ấy tốt thì công ty cũng tốt".

Cách đáp trả cực kỳ khéo léo của Dương Mịch khiến khán giả phải gật đầu tán thưởng

Câu trả lời đầy thẳng thắn mà cũng vô cùng khéo léo này của Dương Mịch đã xóa tan tin đồn mỹ nhân Tân Cương chuẩn bị rời Gia Hành để đầu quân cho công ty giải trí khác. Đồng thời, câu trả lời này cũng ngầm khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa cô với đàn em.

Tài ứng biến nhạy bén khi đáp trả lời chê bai về nhan sắc thật ngoài đời

Nhận lời tham gia chương trình Kỳ Ba Thuyết, Dương Mịch bất ngờ gây sốt MXH nhờ những phát ngôn cực kỳ bá đạo. Có 1 người chơi đã thắc mắc về việc Dương Mịch "sống ảo", chỉnh ảnh quá đà: "Chị sẽ phải nghe những câu nói rất thật rằng ảnh trên mạng với ngoài đời quá khác xa nhau, chị thấy thế nào?", Dương Mịch không do dự đáp: "Chẳng sao cả, nhóm đối tượng khán giả của tôi không phải mấy người đó".

Câu trả lời này đã giúp Dương Mịch tiếp tục ghi điểm lớn trong mắt công chúng. Nữ diễn viên không những không giận dữ và khó chịu, mà còn ứng biến siêu nhanh, thể hiện sự nhạy bén cùng EQ đáng nể.

Là nàng tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí xứ Trung, nổi đình nổi đám với lượng fan hâm mộ hùng hậu, Dương Mịch được yêu thích như vậy cũng nhờ vào tài trí thông minh, cách ứng xử khéo léo và duyên dáng. Nữ minh tinh luôn nhận được cơn mưa lời khen của khán giả với chỉ số IQ lẫn EQ cao ngất ngưởng. Thời còn cắp sách đến trường, Dương Mịch đã đỗ thủ khoa đầu vào của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc.