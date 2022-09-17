Liệu Địch Lệ Nhiệt Ba có theo Dương Mịch rời khỏi Gia Hành?

Ngoài là một diễn viên nổi tiếng với vô số tác phẩm thành công, Dương Mịch còn được biết đến là một cổ đông của công ty Gia Hành Thiên Hạ. Cô nàng đã có công dẫn dắt rất nhiều ngôi sao trong đó phải kể đến Địch Lệ Nhiệt Ba sau Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Nhiều cư dân mạng cho rằng với địa vị và sự nổi tiếng rất lớn như hiện tại, Dương Mịch khó mà rời khỏi Gia Hành được.

Đầu tiên chắc chắn phải kể đến động thái lạ của trợ lý cũ Dương Mịch mới đây. Theo đó, người trợ lý này đã đăng một dòng trạng thái có nội dung là: “Cảnh còn người mất, người tốt một đời bình an”. Ngoài ra, stylist của Dương Mịch cũng “góp vui” với một bài đăng đầy tâm trạng.

Tuy nhiên mới đây, trên mạng lại xuất hiện thông tin cho biết Dương Mịch sắp rời khỏi Gia Hành. Nàng tiểu hoa sẽ tự mở công ty riêng và nắm toàn quyền điều hành. Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba sau khi kết thúc hợp đồng với Gia Hành cũng sẽ gia nhập vào công ty của “bà chủ cũ”. Dù chưa được xác nhận, song dân mạng đã đưa ra rất nhiều dấu hiệu cho thấy Dương Mịch và Gia Hành sắp “đường ai nấy đi”.

Trước thông tin mang tính bước ngoặt này, điều khiến mình ngạc nhiên hơn nữa chính là thái độ của fan Dương Mịch khi họ tỏ ra vui như Tết khi hay tin thần tượng rời khỏi Gia Hành. Ngẫm lại thì mình thấy điều này cũng phải thôi, vì không ít lần fan Dương Mịch tỏ ra bất mãn trước cách hành xử của công ty khi để thần tượng mình “gồng gánh” mọi chuyện, như việc bắt nàng tiểu hoa diễn thể loại phim ngôn tình để dìu dắt lứa nghệ sỹ mới khiến sự nghiệp của cô bị kìm hãm suốt thời gian qua.

Thế nên, việc Dương Mịch rời khỏi Gia Hành là chuyện tốt đối với hướng phát triển trong tương lai của cô. Nàng tiểu hoa có danh tiếng, có địa vị cao, lại có tiền, sợ gì vấn đề ra riêng, có thành lập công ty mới hay gia nhập bên nào đi chăng nữa thì cũng có tiếng nói và sức ảnh hưởng. Quan trọng là nữ diễn viên hoàn toàn có quyền lựa chọn những dự án mà không bị gò bó, đóng khung trong thể loại ngôn tình để nâng đỡ đàn em như thời còn ở Gia Hành nữa.

Trước đó khi tham gia một chương trình truyền hình, Trương Vân Long từng nói rằng Dương Mịch không phải sếp của mình. Điều này khiến nhiều người rất thắc mắc, bởi lẽ nàng tiểu hoa cũng là một trong các cổ đông của Gia Hành nên được gọi là bà chủ cũng chẳng sai. Tuy nhiên, có người cho biết Trương Vân Long cũng có cổ phần ở Gia Hành, vì vậy anh và Dương Mịch địa vị ngang nhau nên không phải là sếp cũng đúng.

Ngoài ra, có dân mạng tiết lộ rằng, Gia Hành và Dương Mịch “cơm không lành canh không ngọt” chủ yếu có liên quan đến dự án phim Kiều Tàng. Theo đó, người đẹp họ Dương không muốn nhận dự án này, tuy nhiên công ty vẫn ép cô phải nhận. Quan trọng nhất là tin tức Dương Mịch sắp rời Gia Hành dù được đưa ra khá lâu nhưng vẫn không có ai lên tiếng giải thích.

Hiện tại, Gia Hành có 2 “cây hái ra tiền” lớn nhất là Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba, nếu cả 2 cùng rời đi sẽ là một mất mát vô cùng lớn. Trước đó, có thông tin cho biết Triệu Lệ Dĩnh cũng sắp rời khỏi Hòa Tụng của Lý Băng Băng để mở công ty riêng. Cư dân mạng cho rằng có chung định hướng thế này, việc Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục đối chọi nhau là khó tránh khỏi.

Hiện tại, tin tức Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba rời Gia Hành để lập công ty riêng vẫn chưa được xác nhận.