Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn còn chưa lên sóng, đã nhận về drama không đáng có như này đây

Sao quốc tế 17/09/2022 15:09

Mới đây fan của cặp đôi Dương Mịch và Cung Tuấn bất ngờ đại chiến vì vấn đề phiên vị trong buổi chiêu thương của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương với sự góp mặt của Dương MịchCung Tuấn hiện đang là bộ phim nhận về nhiều quan tâm. Ngày 15/9 vừa qua, IQIYI đã tổ chức đại hội chiêu thương, hé lộ những thông tin quan trọng liên quan đến các dự án sắp tưới của nền tảng nổi tiếng này và đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến drama tranh cãi của hai fan nhà Dương Mịch và Cung Tuấn. 

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn còn chưa lên sóng, đã nhận về drama không đáng có như này đây - Ảnh 1
Dương Mịch và Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh: Internet

Cụ thể trong câu chuyện này tất cả là vì vấn đề poster phim trong đại hội chiêu thương. Cộng đồng người hâm mộ Dương Mịch bất ngờ vẽ đường ranh giới trên poster làm bằng chứng màu nền của Dương Mịch chiếm tỉ lệ lớn hơn màu nền nam chính, cho rằng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là phim đại nữ chủ. Fan Cung Tuấn cũng không kém cạnh khi tố fan Dương Mịch cố tình kẻ thêm đường ranh giới, sân si poster rồi chửi mắng cả nam chính.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn còn chưa lên sóng, đã nhận về drama không đáng có như này đây - Ảnh 2
Tấm poster khiến đôi bên xảy ra tranh cãi không đáng có - Ảnh: Internet

Tưởng chừng như đây chỉ là một vự việc tranh cãi nhỏ nhưng không mọi thứ ngày càng diễn ra tệ hơn khi cả 2 bên không ai chịu nhường bên nào. Với tình trạng này, một số bộ phạn netizen cho rằng nếu một trong Dương Mịch hoặc Cung Tuấn không lên tiếng mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phức tạp. 

Một số bình luận của khán giả:

- Fan Dương Mịch vô lý thật. Ít nhất người ta cũng là nam chính phim idol mình đóng, không thích thì cũng phải tôn trọng người ta chứ. 

- Nhà Cung Tuấn từ đầu đã nhận phiên 2 không hề có ý định tranh giành gì chỉ mong yên ổn đóng phim. Hôm qua chiêu thương fan nhà nữ chính tự nhiên đi kẻ poster chiếu trên màn hình rồi khịa kháy mắng chửi Cung Tuấn. Không phải lần đầu Cung Tuấn bị fan nhà cô mắng chửi rồi.

 

Hiện chủ đề trên tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sự việc được cho là đã ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương trước ngày lên sóng cũng như hòa khí giữa cộng đồng người hâm mộ Dương Mịch và Cung Tuấn. 

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Từ khóa:   Dương Mịch Cung Tuấn Hồ yêu Tiểu Hồng Nương sao Châu Á sao Hoa ngữ

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