Mối quan hệ 'hiếm có' của siêu sao võ thuật Thành Long và Dương Mịch

Hiếm có ngôi sao nữ nào có thể may mắn được như Dương Mịch, ngay từ khi mới ra mắt thì người đẹp đã có cơ hội cộng tác với ngôi sao võ thuật Thành Long. Câu chuyện này bắt đầu vào năm 2003, một thương hiệu xe máy đã chi mạnh tay gần 500 nghìn NDT (hơn 1,7 tỷ VND hiện nay) để mời Thành Long góp mặt trong quảng cáo xe. Thế nhưng, Thành Long có một yêu cầu duy nhất đó chính là được quay với một cô gái trẻ xinh đẹp. Lúc bấy giờ, ba của Dương Mịch đã đưa cô đến ứng tuyển.

Vừa gặp vua Kungfu, thay vì rụt rè và khép nép như bao người khác thì Dương Mịch liền nhanh mồm nhanh miệng chào hỏi: “Đại ca, rất vui được gặp anh. Em là fan của anh và thích xem phim anh đóng”. Thời điểm đó, Thành Long đã gần chạm ngưỡng 50 tuổi nên thường bị các cô gái mới lớn gọi là chú. Chính vì thế, khi được Dương Mịch gọi là “đại ca” anh đã rất vui vẻ và nhanh chóng có ấn tượng tốt với cô. Lập tức, Thành Long liền trêu lại Dương Mịch: “Mặt em nhỏ như vậy, nếu đặt cái mũi của anh lên đó thì có lẽ cả khuôn mặt em chỉ thấy mỗi cái mũi mà thôi, không còn thấy đường đi mất”. Đứng trước lời trêu ghẹo của tiền bối nổi tiếng, người đẹp sinh năm 1986 lập tức đáp trả: “Nếu thế thì tốt quá, em có thể nổi tiếng vì có chiếc mũi của một ngôi sao”.