Mối quan hệ 'hiếm có' của siêu sao võ thuật Thành Long và Dương Mịch

Ngay từ khi mới ra mắt, Dương Mịch đã may mắn khi được cộng tác với ngôi sao võ thuật Thành Long.
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Hiếm có ngôi sao nữ nào có thể may mắn được như Dương Mịch, ngay từ khi mới ra mắt thì người đẹp đã có cơ hội cộng tác với ngôi sao võ thuật Thành Long. Câu chuyện này bắt đầu vào năm 2003, một thương hiệu xe máy đã chi mạnh tay gần 500 nghìn NDT (hơn 1,7 tỷ VND hiện nay) để mời Thành Long góp mặt trong quảng cáo xe. Thế nhưng, Thành Long có một yêu cầu duy nhất đó chính là được quay với một cô gái trẻ xinh đẹp. Lúc bấy giờ, ba của Dương Mịch đã đưa cô đến ứng tuyển.
Vừa gặp vua Kungfu, thay vì rụt rè và khép nép như bao người khác thì Dương Mịch liền nhanh mồm nhanh miệng chào hỏi: “Đại ca, rất vui được gặp anh. Em là fan của anh và thích xem phim anh đóng”. Thời điểm đó, Thành Long đã gần chạm ngưỡng 50 tuổi nên thường bị các cô gái mới lớn gọi là chú. Chính vì thế, khi được Dương Mịch gọi là “đại ca” anh đã rất vui vẻ và nhanh chóng có ấn tượng tốt với cô. Lập tức, Thành Long liền trêu lại Dương Mịch: “Mặt em nhỏ như vậy, nếu đặt cái mũi của anh lên đó thì có lẽ cả khuôn mặt em chỉ thấy mỗi cái mũi mà thôi, không còn thấy đường đi mất”. Đứng trước lời trêu ghẹo của tiền bối nổi tiếng, người đẹp sinh năm 1986 lập tức đáp trả: “Nếu thế thì tốt quá, em có thể nổi tiếng vì có chiếc mũi của một ngôi sao”.
Ngay sau đó, Thành Long đã bật cười lớn vì thích thú. Bởi lẽ, các cô gái đến ứng tuyển trước đó đều quá nhút nhát, e thẹn và không được thoải mái khi đứng trước Thành Long. Vì vậy, ngôi sao võ thuật đã quyết định chọn Dương Mịch đóng quảng cáo cùng với mình. Không chỉ thế, sau khi hoàn thành xong quảng cáo, Thành Long còn yêu cầu giám đốc của hãng xe thưởng thêm cho Dương Mịch 50 nghìn NDT (hơn 170 triệu VND hiện nay). Ngoài ra, tài tử còn sẵn lòng giảm thù lao của bản thân để làm tiền thưởng cho bà xã cũ Lưu Khải Uy.
Hiện tại, Dương Mịch đã là minh tinh hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ. Dù vậy, Thành Long vẫn dành sự tôn trọng, yêu quý và ưu ái đàn em mỗi khi có cơ hội gặp gỡ. Bằng chứng là, Dương Mịch đã đoạt được giải “Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất” nhờ bộ phim hành động Nghịch Thời Cứu Viện do Thành Long điều hành sản xuất.
Dương Mịch là một trong những sao nữ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất nhì showbiz Trung Quốc. Có thể thấy, đây cũng là yếu tố giúp Dương Mịch giữ vững vị thế ở Cbiz dù đời tư cô khá ồn ào.