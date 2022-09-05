Lộ bằng chứng cho thấy Dương Mịch đang muốn giành lại quyền nuôi con?

Sao quốc tế 05/09/2022 14:17

Truyền thông Hong Kong đưa tin con gái Lưu Khải Uy và Dương Mịch là bé Tiểu Gạo Nếp có thể sẽ chuyển tới Bắc Kinh định cư và học tiểu học. Nhiều người cho rằng tin đồn Tiểu Gạo Nếp chuyển tới Bắc Kinh ở cùng mẹ là động thái cho thấy Dương Mịch đang muốn giành lại quyền nuôi con.

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin con gái Lưu Khải UyDương Mịch là bé Tiểu Gạo Nếp có thể sẽ chuyển tới Bắc Kinh định cư và học tiểu học. Được biết, Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn vào năm 2018. Con gái Tiểu Gạo Nếp được tài tử họ Lưu và ông bà nội nuôi dưỡng tại Hong Kong. Trước đó, Dương Mịch từng phải đối mặt với nhiều chỉ trích do ít khi đến thăm con gái.

Lộ bằng chứng cho thấy Dương Mịch đang muốn giành lại quyền nuôi con? - Ảnh 1
 Con gái Lưu Khải Uy và Dương Mịch là bé Tiểu Gạo Nếp có thể sẽ chuyển tới Bắc Kinh định cư và học tiểu học - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng tin đồn Tiểu Gạo Nếp chuyển tới Bắc Kinh ở cùng mẹ là động thái cho thấy người đẹp Tam Sinh Tam Thế đang muốn giành lại quyền nuôi con. Bên cạnh đó, hiện tại cả Dương Mịch lẫn Lưu Khải Uy đều phát triển sự nghiệp ở Đại lục, nên việc Tiểu Gạo Nếp đến đây để học tiểu học là điều hợp lý.

Lộ bằng chứng cho thấy Dương Mịch đang muốn giành lại quyền nuôi con? - Ảnh 2
Nhiều người cho rằng tin đồn Tiểu Gạo Nếp chuyển tới Bắc Kinh ở cùng mẹ là động thái cho thấy Dương Mịch đang muốn giành lại quyền nuôi con - Ảnh: Internet

Các phóng viên cũng đã liên hệ với nam diễn viên Lưu Đan - cha ruột Lưu Khải Uy - để hỏi về tin đồn liên quan đến cháu gái. Ông chia sẻ: "Cháu tôi đang ở giai đoạn trưởng thành quan trọng. Việc có đi học ở Đại lục hay không thì cứ để con trai quyết định. Chúng tôi chỉ có thể đưa ra một chút ý kiến, quyết định vẫn là ở con trai và con dâu cũ. Thực ra, mọi người không cần lo lắng nhiều về điều đó, 2 con sẽ lên một kế hoạch tổng thể và cân nhắc cho cuộc sống tương lai của Tiểu Gạo Nếp".

Lộ bằng chứng cho thấy Dương Mịch đang muốn giành lại quyền nuôi con? - Ảnh 3
Nam diễn viên Lưu Đan - cha ruột Lưu Khải Uy cũng đã lên tiếng về tin đồn này - Ảnh: Internet

Ông Lưu Đan cho biết thêm, Tiểu Gạo Nếp đang theo học tại một trường quốc tế ở Hong Kong. Cô bé từ nhỏ đã thông thạo tiếng Anh, đồng thời nói tiếng phổ thông và tiếng Quảng Đông lưu loát. Cô bé cũng rất đáng yêu và chu đáo, luôn giúp đỡ ông bà trong việc nhà.

Hiện tại, Lưu Khải Uy đang nỗ lực vực dậy sự nghiệp ở tuổi U50. Gần đây anh tham gia ghi hình chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai tại Đại lục, việc chăm sóc con gái đều nhờ cậy vào cha mẹ.

Được biết, Lưu Khải Uy và Dương Mịch bén duyên khi cùng quay phim "Như ý" năm 2012. Cặp đôi tổ chức đám cưới lãng mạn ở đảo Bali, Indonesia vào tháng 1/2014 và sinh con gái đầu lòng vào tháng 6 cùng năm.

Lộ bằng chứng cho thấy Dương Mịch đang muốn giành lại quyền nuôi con? - Ảnh 4
 Lưu Khải Uy và Dương Mịch ly hôn vào năm 2018 - Ảnh: Internet

Trước khi xác nhận ly hôn, Lưu Khải Uy và Dương Mịch nhiều lần vướng phải tin đồn rạn nứt tình cảm kể từ năm 2015. Tuy nhiên, hai diễn viên đều phủ nhận thông tin này. Đến năm 2017, Lưu Khải Uy bị cho là hẹn hò cùng Vương Âu, khi hình ảnh của anh và nữ diễn viên “đọc kịch bản đêm khuya” được lan truyền trên mạng xã hội. Trong hai năm qua, Lưu Khải Uy và Dương Mịch đều không còn xuất hiện bên nhau.

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