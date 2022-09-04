Dương Mịch 'dở khóc dở cười' khi liên tục bị gọi nhầm tên thành sao khác, phản ứng của mỹ nhân gây sự chú ý của các netizen?

Trong chương trình thực tế Hoa Tỷ Đệ, Dương Mịch lại gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi người qua đường liên tục nhầm lẫn cô với những ngôi sao nổi tiếng khác.

Trong nhiệm vụ canh gác lò hơi, Dương Mịch được một ông cụ chỉ dẫn tận tình, nhưng ông lại nhầm nữ diễn viên với Lưu Mẫn Đào. Dương Mịch lúc đầu không kịp phản ứng, vẻ mặt có chút sững sờ, những người bên cạnh cũng giúp làm rõ: "Không phải, cô ấy là Dương Mịch". Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, nữ diễn viên lập tức lập tức cười đáp lại:"Xin chào! Tôi là Lưu Mẫn Đào” sau đó chỉ vào đàn chị họ Lưu đang nấu ăn ở đằng xa: “Dương Mịch là người đang đứng nấu ăn ở kia”. Đa số netizen đều khen ngợi nữ diễn viên đã xử lý rất thông minh tình huống khó xử này.