Dương Mịch 'dở khóc dở cười' khi liên tục bị gọi nhầm tên thành sao khác, phản ứng của mỹ nhân gây sự chú ý của các netizen?

Sao quốc tế 04/09/2022 14:44

Dương Mịch lại gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi người qua đường liên tục nhầm lẫn cô với những ngôi sao nổi tiếng khác.

Trong chương trình thực tế Hoa Tỷ Đệ, Dương Mịch lại gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi người qua đường liên tục nhầm lẫn cô với những ngôi sao nổi tiếng khác.

Trong nhiệm vụ canh gác lò hơi, Dương Mịch được một ông cụ chỉ dẫn tận tình, nhưng ông lại nhầm nữ diễn viên với Lưu Mẫn Đào. Dương Mịch lúc đầu không kịp phản ứng, vẻ mặt có chút sững sờ, những người bên cạnh cũng giúp làm rõ: "Không phải, cô ấy là Dương Mịch". Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, nữ diễn viên lập tức lập tức cười đáp lại:"Xin chào! Tôi là Lưu Mẫn Đào” sau đó chỉ vào đàn chị họ Lưu đang nấu ăn ở đằng xa: “Dương Mịch là người đang đứng nấu ăn ở kia”. Đa số netizen đều khen ngợi nữ diễn viên đã xử lý rất thông minh tình huống khó xử này.

Dương Mịch 'dở khóc dở cười' khi liên tục bị gọi nhầm tên thành sao khác, phản ứng của mỹ nhân gây sự chú ý của các netizen? - Ảnh 1
Dương Mịch bị nhầm với Lưu Mẫn Đào - Ảnh: Internet

Một lần khác, Dương Mịch cũng bị người qua đường nhận nhầm với đàn em Triệu Kim Mạch. Nhưng thay vì tức giận và tỏ ra khó chịu, nữ diễn viên còn vui vẻ kể lại chuyện này với mọi người. Đến Triệu Kim Mạch đang đứng đó cũng phải bật cười với cách ứng xử hài hước của Dương Mịch.

Dương Mịch 'dở khóc dở cười' khi liên tục bị gọi nhầm tên thành sao khác, phản ứng của mỹ nhân gây sự chú ý của các netizen? - Ảnh 2
Dương Mịch bị nhầm thành Triệu Kim Mạch - Ảnh: Internet

Thời điểm tham gia Tuần lễ thời trang Quốc tế, Dương Mịch bị giới báo chí nhầm lẫn thành Phạm Băng Băng, thay vì tức giận như Triệu Lệ Dĩnh, thì Dương Mịch chia sẻ với niềm hạnh phúc khi bị nhầm lẫn tên với đàn chị: "Phạm Băng Băng rất đẹp, cảm thấy bị nhầm thành cô ấy đối với tôi mà nói như một sự khẳng định và tán thưởng". Cách hành xử của Dương Mịch thời điểm đó được khán giả đánh giá cao.

Dương Mịch 'dở khóc dở cười' khi liên tục bị gọi nhầm tên thành sao khác, phản ứng của mỹ nhân gây sự chú ý của các netizen? - Ảnh 3
Dương Mịch bị nhầm thành Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Dương Mịch vốn nổi tiếng là người có EQ cao. Những tình huống bất ngờ xảy ra trong chương trình đã một lần nữa khẳng định sự thông minh của “chị đại” Cbiz. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng cho thấy là người vui vẻ, hài hước, hòa đồng, không hề kênh kiệu hay mắc bệnh ngôi sao.

 

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Từ khóa:   Dương Mịch Phạm Băng Băng Lưu Mẫn Đào Triệu Kim Mạch cbiz

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