Thái độ bất ngờ của cha mẹ Lưu Khải Uy khi Dương Mịch ngỏ ý muốn đón con về chăm sóc

Sao quốc tế 06/09/2022 11:35

Vì muốn chăm sóc con gái và để con theo học tại Bắc Kinh Dương Mịch đã bàn bạc với Lưu Khải Uy và nhận được sự đồng ý từ chồng cũ.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Dương MịchLưu Khải Uy đã cùng nhau bàn bạc về chuyện học hành của con gái nhỏ Tiểu Gạo Nếp. Nhiều khả năng, cô bé sẽ được mẹ đón về Bắc Kinh để tiện chăm sóc.

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Nhiều khả năng bé Tiểu Gạo Nếp sẽ được mẹ đón về Bắc Kinh để tiện chăm sóc - Ảnh: Internet

Theo tờ iFeng, Dương Mịch dự định sẽ đón con gái đến Bắc Kinh để học tiểu học thay vì học tại Hong Kong như thời gian qua, quyết định này của cô cũng được Lưu Khải Uy chấp thuận. Tuy nhiên, nhiều người cũng tò mò về thái độ của gia đình chồng cũ trước ý kiến này của nữ diễn viên.

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Được biết, kể từ khi ra đời, bé Tiểu Gạo Nếp đã được ông bà nội chăm sóc, đặc biệt là kể từ lúc Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn. Cũng vì lý do này mà nhiều người cho rằng họ sẽ không nỡ rời xa cháu ngoại và phản đối quyết định của con dâu cũ.

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Nghệ sĩ Lưu Đan không phản đối chuyện con dâu cũ đón cháu nội về Bắc Kinh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cha của Lưu Khải Uy - nghệ sĩ Lưu Đan lại không hề có bất kỳ ý kiến nào về việc cháu gái sang ở với mẹ tại Bắc Kinh. Ông cho hay: "Cháu gái đang ở giai đoạn quan trọng. Việc xem xét vấn đề đi học ở Đại lục do con trai và con dâu cũ của tôi quyết định, chúng tôi chỉ có thể đưa ra lời khuyên. Hai con sẽ lên kế hoạch tổng thể và cân nhắc để đảm bảo tương lai của Tiểu Gạo Nếp".

Trong thời gian sống cùng với ông bà nội, bé Tiểu Gạo Nếp theo học tại một trường quốc tế ở Hong Kong nên từ nhỏ đã thông thạo cả tiếng bản ngữ và tiếng Anh. Vì vậy, khi chuyển sang sống tại Bắc Kinh cùng mẹ, cô bé sẽ thích nghi tốt và không tốn quá nhiều thời gian để hòa nhập với môi trường mới.

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