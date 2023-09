Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cùng mặc xường xám, liệu nhan sắc và vóc dáng của sao nữ nào 'áp đảo' hơn?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã đặt lên "bàn cân" so sánh Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch mặc xường xám.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã so sánh Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong bộ trang phục xường xám. Về phía Dương Mịch, ngoài gương mặt nữ tính khiến ai cũng phải ghen tị, cô còn có vòng eo con kiến ​​và đôi chân nuột nà. Một loạt ảnh của Dương Mịch trong "Great Escape" được tung lên mạng, cô để tóc đuôi ngựa hai bên, rất hợp tuổi, vui tươi, nhí nhảnh và đầy nữ tính.

Đặc biệt, xét thêm về thần thái, mỗi bước đi của Dương Mịch đều rất quyến rũ, dịu dàng. Khi ngồi xuống thì trang nghiêm và tao nhã, giống như một đóa hoa đào đang lặng lẽ nở rộ, tràn đầy khí chất thần tiên, rất tuyệt vời.

Ngay sau đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng được "réo tên" với hình ảnh mà nữ diễn viên đã mặc xường xám trước đó để so sánh với Dương Mịch. Nhiều người nhận xét rằng cả hai quá xa nhau, một người trông như tiên nữ, người còn lại trông như một cô thôn nữ. Đánh giá từ những bức ảnh được đăng tải, bộ trang phục xường xám của Triệu Lệ Dĩnh rất thanh lịch, nhưng nó không hoàn toàn phù hợp với khí chất của cô, đặc biệt là bộ màu xanh.

Xét riêng sự so sánh này, phong cách và gu ăn mặc của Dương Mịch có vẻ nhỉnh hơn. Nhưng có vẻ quá phiến diện nếu chỉ so sánh với một bức ảnh, bởi vì khi Triệu Lệ Dĩnh đóng phim "The Eternal Waveg", cô cũng đã từng diện một chiếc váy xường xám thanh lịch, với khí chất trầm lặng từ đôi mắt đầy quyền lực.

Bên cạnh đó, nhiều người nhận xét, sao nữ nào cũng có khí chất và phong cách riêng, váy xường xám của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh mỗi người một vẻ nên không cần so sánh. Hiện tại, cả hai đều là những nữ diễn viên Hoa ngữ nhận được nhiều sự quan tâm đông đảo của khán giả.

