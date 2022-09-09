Dữ Phượng Hành chưa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh lại có nguy cơ bị nữ phụ này đi bài 'chiếm spotlight'?

Sao quốc tế 09/09/2022 14:22

Trên mạng xã hội xứ Trung rộ lên thông tin cho biết có nữ phụ muốn đi bài lấn át nữ chính ở Dữ Phượng Hành.

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung rộ lên thông tin cho biết có nữ phụ muốn đi bài lấn át nữ chính ở Dữ Phượng Hành. Cụ thể, phía blogger cho hay, đoàn đội của nữ diễn viên có 4 chữ, đóng vai phụ trong Dữ Phượng Hành đã chuẩn bị sẵn bản thảo, đến khi Dữ Phượng Hành lên sóng sẽ dẫm nữ chính và muốn chiếm spotlight.

Dữ Phượng Hành chưa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh lại có nguy cơ bị nữ phụ này đi bài 'chiếm spotlight'? - Ảnh 1
Rộ lên thông tin cho biết có nữ phụ muốn đi bài lấn át nữ chính ở Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Ngay lập tức mọi nghi hoặc đều đổ dồn vào Lạt Mục Dương Tử. Vì netizen nhận ra cả đoàn phim chỉ có cô là nữ phụ có tên 4 chữ. Nhiều ý kiến nhận định dù phía đoàn đội của Lạt Mục Dương Tử có dùng cách gì thì cũng khó lòng lấn át nữ chính. Số khác lại cho rằng, chắc chắn phía họ đã tìm được điểm hơn thua, cũng không ngoại trừ việc so kè về diễn xuất thay vì nhan sắc.

Dữ Phượng Hành chưa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh lại có nguy cơ bị nữ phụ này đi bài 'chiếm spotlight'? - Ảnh 2
Nhiều bằng chứng cho thấy nhân vật muốn lấn át nữ chính là Lạt Mục Dương Tử - Ảnh: Internet

Trước đó, tạo hình của nữ phụ U Lan do Lạt Mục Dương Tử đảm nhiệm lại gây nhiều tranh cãi. Được biết, trong phim nữ diễn viên đảm nhận vai U Lan – người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân, đẹp hơn cả nữ chính Thẩm Ly. Thế nhưng, trong giới giải trí Hoa ngữ, ai cũng thấy rõ Lạt Mục Dương Tử vốn đã không được đánh giá cao về khoản nhan sắc. Cô nàng phù hợp với hình ảnh dễ thương, tinh nghịch hơn. Để vào vai mỹ nữ đẹp nhất phim, nhan sắc của Lạt Mục Dương Tử khó lòng cân được.

Dữ Phượng Hành chưa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh lại có nguy cơ bị nữ phụ này đi bài 'chiếm spotlight'? - Ảnh 3
Khi tạo hình của nữ phụ U Lan do Lạt Mục Dương Tử đảm nhiệm được tung ra đã gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho biết Dữ Phượng Hành khi lên phim sẽ cải biên khác so với nguyên tác của Cửu Lộ Phi Hương. Nhân vật U Lan cũng sẽ không đảm nhận "sứ mệnh" đệ nhất mỹ nhân như trong truyện mà thay vào đó là một vai mới hoàn toàn.

 

Được biết, Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân) – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

Dữ Phượng Hành chưa lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh lại có nguy cơ bị nữ phụ này đi bài 'chiếm spotlight'? - Ảnh 4
Dữ Phượng Hành là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Hiện tại, những thông tin về việc Lạt Mục Dương Tử muốn lấn át nữ chính Triệu Lệ Dĩnh chỉ là những đồn đoán, suy luận dựa trên thông tin lộ ra từ đoàn phim.

 

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Trên mạng đã xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh Triệu Lệ Dĩnh tát vào mặt Lâm Canh Tân trên phim trường Dữ Phượng Hành. Cú tát này mạnh đến nỗi nam diễn viên phải nghiêng cả người theo.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lạt Mục Dương Tử Dữ Phượng Hành sao hoa ngữ cbiz

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