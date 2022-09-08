Tái xuất trở lại với 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trở thành nữ diễn viên 8x đắt giá nhất hiện tại?

Sao quốc tế 08/09/2022 20:08

Mới đây, truyền thông xứ Trung cho biết Lưu Diệc Phi đang được hầu hết các nhà đầu tư tranh nhau mời đóng chính trong các dự án truyền hình.

Lưu Diệc Phi hiện cũng được xem là một trong những nữ diễn viên 8x hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Với vai diễn Tiểu Long Nữ trong phim Thần Điêu Đại Hiệp (2006), nữ diễn viên được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh “thần tiên tỷ tỷ”, tên tuổi cô cũng nổi danh khắp châu Á từ đây.

Mới đây, truyền thông xứ Trung cho biết nữ diễn viên đang được hầu hết các nhà đầu tư tranh nhau mời đóng chính trong các dự án truyền hình. Theo đó, tài nguyên và địa vị của Lưu Diệc Phi hiện tại không thua kém, thậm chí đã vượt lên các diễn viên cùng lứa. Họ cho rằng cô đang là nữ diễn viên 8x đắt giá nhất hiện tại.

Tái xuất trở lại với 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trở thành nữ diễn viên 8x đắt giá nhất hiện tại? - Ảnh 1 

Trở lại màn ảnh nhỏ với Mộng Hoa Lục (2022), Lưu Diệc Phi cùng bạn diễn Trần Hiểu đã lập nên nhiều thành tích khủng cho bộ phim và càng khẳng định phong độ bất bại của mình. Nhân vật Triệu Phán Nhi do cô đảm nhiệm nhiều lần đứng top 1 bảng xếp hạng nhiệt độ nhân vật phim Hoa ngữ trong suốt thời gian lên sóng. Chính vì vậy, các nhà đầu tư đều tranh nhau thuyết phục Lưu Diệc Phi đảm nhiệm vai nữ chính trong dự án của mình.

Cư dân mạng nhận định địa vị cùng tiềm năng đối với diễn xuất của Lưu Diệc Phi hiện tại không thua kém gì các mỹ nhân cùng lứa như Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch. Thậm chí, nếu xét về các khoản khác như đại ngôn, chỉ số nhân vật, thời trang,... Lưu Diệc Phi nhiều khả năng "vượt mặt" các mỹ nhân 8x khác. Tuy nhiên, vẫn có người cho rằng khó có thể so sánh "độ đắt giá" giữa các diễn viên nếu chỉ dựa vào các yếu tố trên.

Tái xuất trở lại với 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trở thành nữ diễn viên 8x đắt giá nhất hiện tại? - Ảnh 2

Sau thành công của Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi được cho là đang đàm phán cho phim Trường Lăng song cô chưa lên tiếng xác nhận. Ngoài ra, có thông tin cho biết, hiện tại rất nhiều nam lưu lượng đang muốn đóng cặp cùng Lưu Diệc Phi trong Trường Lăng.

Trong đó, 2 cái tên nổi bật nhất phải kể đến Dương Dương và Vương Nhất Bác. Đều là những đỉnh lưu lượng nổi tiếng của làng giải trí Cbiz, khán giả cho rằng dù là ai hợp tác cùng Lưu Diệc Phi thì cũng có cơ hội nâng cao danh tiếng rất lớn.

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