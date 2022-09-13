Những 'gánh nặng' của Dương Mịch khi trở thành 'bà chủ quyền lực' của dàn sao công ty Gia Hành

Công ty Tây An Gia Hành được thành lập từ năm 2007 bởi Tăng Gia và Triệu Nhược Nghiêu, nhưng chưa có nhiều tiếng tăm. Tới năm 2013, Dương Mịch lấy danh nghĩa studio góp vốn vào công ty, thành lập công ty truyền thông Gia Hành.

Theo trang Sina đưa tin gần đây, thông tin Dương Mịch rời khỏi công ty quản lý Gia Hành Thiên Hạ gây hoang mang trong dư luận. Nữ diễn viên không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng mà còn là một trong ba cổ đông lớn nhất của công ty, nắm trong tay 15% cổ phần và có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của công ty giải trí đình đám này.

Hơn nữa, thành tựu lớn nhất của Dương Mịch là thành công đưa Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành minh tinh 9X hot nhất Trung Quốc. Thậm chí, danh tiếng hiện tại của mỹ nhân Tân Cương có phần vượt qua cả đàn chị.

Gia Hành sở hữu hơn 40 nghệ sĩ trẻ có tiềm năng như Chúc Tự Đan, Vương Nghệ Cẩn, Hoàng Mộng Oánh, Đại Tư, Vương Nhất Phi, Khâu Thiên, Hoàng Dương Điền Điềm, Lưu Mộng, Trương Bân Bân, Cao Vỹ Quang, Trương Vân Long, Lưu Nhuế Lân, Châu Kha Vũ... Nhờ sự lăng xê của Dương Mịch, các nghệ sĩ trẻ được tham gia nhiều dự án lớn cùng đàn chị, dần được công chúng biết tới. Những bộ phim như Cổ kiếm kỳ đàm, Người phiên dịch, Phù Dao hoàng hậu, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Bạo phong nhãn, Hộc Châu phu nhân... đều có sự góp mặt của dàn diễn viên "gà nhà" Gia Hành.

Bên cạnh đó, việc làm bà chủ cũng giúp Dương Mịch kiếm được nhiều tiền, giúp tài sản của cô gia tăng nhanh chóng, lên tới hơn 600 triệu USD, vượt xa các nghệ sĩ cùng thời. Bởi công ty Gia Hành không chỉ quản lý nghệ sĩ mà còn sản xuất phim, đào tạo nhóm ca sĩ thần tượng. Dương Mịch được đánh giá là ngôi sao vừa có tiền, vừa có quyền trong giới giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, vai trò người dẫn dắt không dễ làm. Trong những năm qua, Dương Mịch đã tham gia nhiều bộ phim do công ty Gia Hành sản xuất. Đa số tác phẩm này bị đánh giá có chất lượng không cao, biến Dương Mịch thành minh tinh chuyên đóng phim "rác". Trong đó, điểm chất lượng của các dự án do Dương Mịch đóng chính trên trang đánh giá Douban đều thấp như Người đàm phán chỉ nhận 3,5/10 điểm, Phù Dao hoàng hậu (4,6 điểm), Bạo phong nhãn (5,5 điểm), Hộc Châu phu nhân (4,8/10).

Dương Mịch bị nhận xét là diễn xuất ngày càng thụt lùi. Người hâm mộ phàn nàn khi Dương Mịch chỉ nhận những bộ phim cổ trang ngôn tình với nội dung cũ kỹ, nhân vật thiếu đột phá. Trong khi các đối thủ khác như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Nghê Ni đều hướng tới dòng phim chính kịch. Mới đây nhất, trong Hộc Châu phu nhân, Dương Mịch bị chê khi vào vai thiếu nữ lúc đã bước sang tuổi 35.

Dương Mịch đánh đổi chính sự nghiệp và danh tiếng của bản thân nâng đỡ đàn em, tạo nên những nghệ sĩ danh tiếng, thu lợi cho công ty. Nhờ đó, Dương Mịch được vinh danh là bà chủ mát tay. Nhưng những bộ phim do công ty cô sản xuất phù hợp với một bộ phận khán giả nhất định, không giúp ích cho sự nghiệp của người đẹp.

Chính vì vậy, khi nghe tin Dương Mịch tiếp tục nhận dự án Kiều tàng, cũng là một bộ phim ngôn tình với mô-típ không khác so với Phù Dao hoàng hậu hay Hộc Châu phu nhân, nhiều người hâm mộ của nữ diễn viên đã phản đối.

Tin đồn Dương Mịch rời Gia Hành càng được củng cố khi tài khoản mạng xã hội của công ty quản lý không theo dõi Dương Mịch, cũng không tuyên truyền dự án mới của cô. Việc rời khỏi công ty quản lý Gia Hành có thể khiến Dương Mịch mất đi những mối quan hệ và sự trợ giúp nhất định. Tuy nhiên, đây cũng có thể coi là bước đi mới, thúc đẩy nữ diễn viên tìm kiếm các vai diễn phù hợp với lứa tuổi hơn, tìm lại ánh hào quang năm xưa.