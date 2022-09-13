Những 'gánh nặng' của Dương Mịch khi trở thành 'bà chủ quyền lực' của dàn sao công ty Gia Hành

Sao quốc tế 13/09/2022 08:08

Những ngày vừa qua, thông tin Dương Mịch rời khỏi công ty quản lý Gia Hành Thiên Hạ khiến cư dân mạng hoang mang và không ngừng bàn tán xôn xao.

Theo trang Sina đưa tin gần đây, thông tin Dương Mịch rời khỏi công ty quản lý Gia Hành Thiên Hạ gây hoang mang trong dư luận. Nữ diễn viên không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng mà còn là một trong ba cổ đông lớn nhất của công ty, nắm trong tay 15% cổ phần và có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của công ty giải trí đình đám này.

Công ty Tây An Gia Hành được thành lập từ năm 2007 bởi Tăng Gia và Triệu Nhược Nghiêu, nhưng chưa có nhiều tiếng tăm. Tới năm 2013, Dương Mịch lấy danh nghĩa studio góp vốn vào công ty, thành lập công ty truyền thông Gia Hành.

Những 'gánh nặng' của Dương Mịch khi trở thành 'bà chủ quyền lực' của dàn sao công ty Gia Hành - Ảnh 1

Gia Hành sở hữu hơn 40 nghệ sĩ trẻ có tiềm năng như Chúc Tự Đan, Vương Nghệ Cẩn, Hoàng Mộng Oánh, Đại Tư, Vương Nhất Phi, Khâu Thiên, Hoàng Dương Điền Điềm, Lưu Mộng, Trương Bân Bân, Cao Vỹ Quang, Trương Vân Long, Lưu Nhuế Lân, Châu Kha Vũ... Nhờ sự lăng xê của Dương Mịch, các nghệ sĩ trẻ được tham gia nhiều dự án lớn cùng đàn chị, dần được công chúng biết tới. Những bộ phim như Cổ kiếm kỳ đàm, Người phiên dịch, Phù Dao hoàng hậu, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Bạo phong nhãn, Hộc Châu phu nhân... đều có sự góp mặt của dàn diễn viên "gà nhà" Gia Hành.

Hơn nữa, thành tựu lớn nhất của Dương Mịch là thành công đưa Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành minh tinh 9X hot nhất Trung Quốc. Thậm chí, danh tiếng hiện tại của mỹ nhân Tân Cương có phần vượt qua cả đàn chị.

Bên cạnh đó, việc làm bà chủ cũng giúp Dương Mịch kiếm được nhiều tiền, giúp tài sản của cô gia tăng nhanh chóng, lên tới hơn 600 triệu USD, vượt xa các nghệ sĩ cùng thời. Bởi công ty Gia Hành không chỉ quản lý nghệ sĩ mà còn sản xuất phim, đào tạo nhóm ca sĩ thần tượng. Dương Mịch được đánh giá là ngôi sao vừa có tiền, vừa có quyền trong giới giải trí Hoa ngữ.

Những 'gánh nặng' của Dương Mịch khi trở thành 'bà chủ quyền lực' của dàn sao công ty Gia Hành - Ảnh 2

Tuy nhiên, vai trò người dẫn dắt không dễ làm. Trong những năm qua, Dương Mịch đã tham gia nhiều bộ phim do công ty Gia Hành sản xuất. Đa số tác phẩm này bị đánh giá có chất lượng không cao, biến Dương Mịch thành minh tinh chuyên đóng phim "rác". Trong đó, điểm chất lượng của các dự án do Dương Mịch đóng chính trên trang đánh giá Douban đều thấp như Người đàm phán chỉ nhận 3,5/10 điểm, Phù Dao hoàng hậu (4,6 điểm), Bạo phong nhãn (5,5 điểm), Hộc Châu phu nhân (4,8/10).

Dương Mịch bị nhận xét là diễn xuất ngày càng thụt lùi. Người hâm mộ phàn nàn khi Dương Mịch chỉ nhận những bộ phim cổ trang ngôn tình với nội dung cũ kỹ, nhân vật thiếu đột phá. Trong khi các đối thủ khác như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Nghê Ni đều hướng tới dòng phim chính kịch. Mới đây nhất, trong Hộc Châu phu nhân, Dương Mịch bị chê khi vào vai thiếu nữ lúc đã bước sang tuổi 35.

Dương Mịch đánh đổi chính sự nghiệp và danh tiếng của bản thân nâng đỡ đàn em, tạo nên những nghệ sĩ danh tiếng, thu lợi cho công ty. Nhờ đó, Dương Mịch được vinh danh là bà chủ mát tay. Nhưng những bộ phim do công ty cô sản xuất phù hợp với một bộ phận khán giả nhất định, không giúp ích cho sự nghiệp của người đẹp.

Chính vì vậy, khi nghe tin Dương Mịch tiếp tục nhận dự án Kiều tàng, cũng là một bộ phim ngôn tình với mô-típ không khác so với Phù Dao hoàng hậu hay Hộc Châu phu nhân, nhiều người hâm mộ của nữ diễn viên đã phản đối.

Tin đồn Dương Mịch rời Gia Hành càng được củng cố khi tài khoản mạng xã hội của công ty quản lý không theo dõi Dương Mịch, cũng không tuyên truyền dự án mới của cô. Việc rời khỏi công ty quản lý Gia Hành có thể khiến Dương Mịch mất đi những mối quan hệ và sự trợ giúp nhất định. Tuy nhiên, đây cũng có thể coi là bước đi mới, thúc đẩy nữ diễn viên tìm kiếm các vai diễn phù hợp với lứa tuổi hơn, tìm lại ánh hào quang năm xưa.

Nữ chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Dương Mịch đột nhiên bị 'réo' tên trước tin Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện antifan

Nữ chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Dương Mịch đột nhiên bị 'réo' tên trước tin Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện antifan

Dương Mịch đột nhiên bị 'réo' tên trước tin Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện kẻ xấu, chuyện gì đang xảy ra?

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sự nghiệp Dương Mịch Sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Nữ chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Dương Mịch đột nhiên bị 'réo' tên trước tin Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện antifan

Nữ chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Dương Mịch đột nhiên bị 'réo' tên trước tin Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện antifan

Dùng 700 triệu đồng để khâu khóe mắt, Dương Mịch vừa lộ mặt, fan nhìn đã giật mình lo lắng

Dùng 700 triệu đồng để khâu khóe mắt, Dương Mịch vừa lộ mặt, fan nhìn đã giật mình lo lắng

Mối quan hệ 'hiếm có' của siêu sao võ thuật Thành Long và Dương Mịch

Mối quan hệ 'hiếm có' của siêu sao võ thuật Thành Long và Dương Mịch

Tái xuất trở lại với 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trở thành nữ diễn viên 8x đắt giá nhất hiện tại?

Tái xuất trở lại với 'Mộng Hoa Lục', Lưu Diệc Phi 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trở thành nữ diễn viên 8x đắt giá nhất hiện tại?

Thái độ bất ngờ của cha mẹ Lưu Khải Uy khi Dương Mịch ngỏ ý muốn đón con về chăm sóc

Thái độ bất ngờ của cha mẹ Lưu Khải Uy khi Dương Mịch ngỏ ý muốn đón con về chăm sóc

Lộ bằng chứng cho thấy Dương Mịch đang muốn giành lại quyền nuôi con?

Lộ bằng chứng cho thấy Dương Mịch đang muốn giành lại quyền nuôi con?

TIN MỚI NHẤT

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 20 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 1 giờ 20 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 2 giờ 20 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI