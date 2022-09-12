"Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi bị soi kém sắc qua camera thường

Sao quốc tế 12/09/2022 10:25

Lưu Diệc Phi là gương mặt nổi trội của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu vẻ đẹp được ví như "thần tiên tỷ tỷ", cô nhanh chóng đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất khi tuổi đời còn khá trẻ.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi bị soi kém sắc qua camera thường - Ảnh 1

Nhắc tới Lưu Diệc Phi, người ta không thể quên được hình ảnh Tiểu Long Nữ mà cô gây dựng trong bộ phim truyền hình “Thần điêu đại hiệp” (năm 2006). Vai diễn giúp cô trở thành ngôi sao trong lòng công chúng châu Á. Với nhan sắc nhẹ nhàng, thánh thiện, cô được người hâm mộ gọi là “thần tiên tỷ tỷ”.

Dù đã ở tuổi U40 nhưng nữ minh tinh điện ảnh xứ Trung vẫn gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Tuy nhiên, cô vẫn không thể tránh được ống kính thực tế của "team qua đường".

Dù đã ở tuổi U40 nhưng nữ minh tinh điện ảnh xứ Trung vẫn gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Tuy nhiên, cô vẫn không thể tránh được ống kính thực tế của "team qua đường".

Ngoài những tấm ảnh chất lượng cao do nhiếp ảnh gia đưa ra, nữ diễn viên Mộng hoa lục lại bị "team qua đường" bắt trọn những khoảnh khắc thực tế nhất. Dân tình soi được Lưu Diệc Phi sở hữu phần vai xuôi hẹp, "cầu trượt". Nữ diễn viên bị cho là lựa chọn trang phục không khéo léo, để lộ khuyết điểm của bản thân. Ảnh camera thường của Diệc Phi khác xa với ảnh đã qua chỉnh sửa.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi bị soi kém sắc qua camera thường - Ảnh 2

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi bị "team qua đường" chụp được. (Ảnh: Weibo)

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi bị soi kém sắc qua camera thường - Ảnh 3

Lưu Diệc Phi sở hữu khuyết điểm là đôi vai "cầu trượt" kém sắc. (Ảnh: Weibo)

Vốn được gọi với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" nhưng Lưu Diệc Phi lại nhiều lần mất phong độ trước ống kính "team qua đường". Trong một sự kiện lễ trao giải, hình ảnh nữ diễn diên đứng cạnh đồng nghiệp với thân hình có phần mũm mĩm hơn khiến cô mất điểm. Tuy nhiên, một số khán giả lại cho rằng dù có phần "tăng cân" nhưng Lưu Diệc Phi vẫn toát lên khí chất sang trọng. 

Trước những lời chê bai về ngoại hình, Lưu Diệc Phi chọn cách im lặng, cô hay đăng tải hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân. Nữ diễn viên tự tin chụp ảnh bằng camera thường. So với loạt ảnh do "người qua đường chụp", mỹ nhân trông trẻ trung và xinh đẹp hơn.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi bị soi kém sắc qua camera thường - Ảnh 4

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi bị soi kém sắc qua camera thường - Ảnh 5

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi bị soi kém sắc qua camera thường - Ảnh 6

Dù vậy, người hâm mộ cho rằng gương mặt nữ diễn viên vẫn xứng danh "thần tiên tỷ tỷ". (Ảnh: Weibo)

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi bị soi kém sắc qua camera thường - Ảnh 7

Lưu Diệc Phi bị cho rằng lép vế hơn Dương Mịch trên sân khấu trao giải. (Ảnh: Weibo)

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi bị soi kém sắc qua camera thường - Ảnh 8

Lưu Diệc Phi vẫn là hiện tượng nhan sắc của nền giải trí Hoa ngữ. (Ảnh: Weibo)

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi bị soi kém sắc qua camera thường - Ảnh 9

Lưu Diệc Phi ngày càng khẳng định nhan sắc qua những bộ hình thời trang chuyên nghiệp. (Ảnh: Weibo)

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi bị soi kém sắc qua camera thường - Ảnh 10

Lưu Diệc Phi vẫn khẳng định được vị trí của mình trong Cbiz. (Ảnh: Xinhua)

Nổi tiếng từ khi mới 16 tuổi và từng được truyền thông Trung Quốc “tung hô” rất nhiều, Lưu Diệc Phi phải sống chung với áp lực và sự kỳ vọng của công chúng. Nữ diễn viên sinh năm 1987 không ít lần phải đối mặt với những lời nhận xét, chê bai về ngoại hình, diễn xuất non kém, thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, cô luôn lựa chọn im lặng, ít phản kháng.

Sau nhiều năm hoạt động diễn xuất, Lưu Diệc Phi ngày càng khẳng định được tên tuổi, vị trí của mình trong làng giải trí Hoa Ngữ. Dù nhiều lần bị "team qua đường" bắt trọn khoảnh khắc kém sắc, nhưng Lưu Diệc Phi vẫn luôn là "thần tiên tỷ tỷ" trong lòng khán giả. Hiện tại, nữ diễn viên cũng đang dần trở lại với những tác phẩm phim ảnh khác nhau.

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