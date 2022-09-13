Những gương mặt Hoa ngữ chỉ nổi sau một bộ phim rồi vụt tắt, Ngô Cẩn Ngôn, Bành Tiểu Nhiễm sự nghiệp không mấy khởi sắc

Thế nhưng, không phải ai cũng đủ may mắn và tài năng để sau khi tạo được tiếng vang có thể tiếp tục thu hút về những tài nguyên chất lượng hoặc có thêm những tác phẩm được công nhận. Cũng chính vì vậy đã dẫn đến việc một số ngôi sao không tận dụng được cơ hội và thời điểm vàng để tỏa sáng, không thể đi xa hơn nữa mà chỉ dậm chân tại chỗ, sự nghiệp diễn xuất dần trở nên mờ nhạt khiến fan hâm mộ cảm thấy rất tiếc nuối.

Trong vài năm gần đây, không ít những cái tên trở nên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ đều dựa vào một bộ phim hot. Chẳng hạn như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh, Cung Tuấn trong Sơn Hà Lệnh đều là những trường hợp điển hình.

Một lần nữa đưa tên tuổi hai mỹ nhân Tần Lam và Xa Thi Mạn trở lại với công chúng, Diên Hy Công Lược (延禧攻略) còn tạo cơ hội lớn để cặp đôi Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải tạo dấu ấn đặc biệt lớn trong lòng người xem.

Nào ngờ sau đó, mặc dù liên tục ra mắt phim mới, nhưng nữ diễn viên sinh năm 1990 lại ngày càng thụt lùi không có sự đột phá. Các bộ phim Hạo Lan Truyện, Em Là Đáp Án Của Anh,... do Ngô Cẩn Ngôn diễn chính đều không chút ấn tượng, khán giả bắt đầu chê bai nhan sắc và cả diễn xuất một màu không chút tiến bộ của cô.

Dường như Ngô Cẩn Ngôn cũng không có tham vọng nghề quá lớn, sau khi nổi tiếng nhờ vai diễn Lệnh Ý hoàng quý phi trong Diên Hy Công Lược, tài nguyên đến với cô cũng không ít, nhưng mãi nữ diễn viên vẫn không tìm được bước đi đúng đắn cho mình. Liên tục nhận kịch bản, lần lượt diễn bộ này đến bộ khác, lối diễn không đáp ứng được nhân vật khiến khán giả ngày càng thất vọng. Thậm chí, bộ phim Thượng Thực "được đo ni đóng giày" cho cô cũng không đạt kết quả như mong đợi.

Thời gian Diên Hy Công Lược phát sóng, Ngô Cẩn Ngôn cũng được xem là ngôi sao “lưu lượng” nhưng với phong độ hiện tại không thể nào với tới được hai chữ "lưu lượng". Trong khi đó, Tần Lam hay Hứa Khải đều đang phát triển tốt hơn rất nhiều, nhiệt độ cũng không ngừng tăng cao.

Viên Băng Nghiên – Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (2020)

Nữ diễn viên gây tiếc nuối cho màn ảnh Hoa ngữ, ngụp lặn trong Cbiz nhiều năm, không dễ gì tỏa sáng nhờ tựa phim tiên hiệp Lưu Ly (琉璃) làm mưa làm gió năm 2020, Viên Băng Nghiên nhanh chóng trở thành một trong những tiểu hoa 9x có triển vọng.

Thế nhưng, scandal trốn thuế vừa qua đã khiến sự nghiệp của cô rơi vào bế tắc. Không bị phong sát công khai như Đặng Luân, nhưng sẽ không có công ty phim ảnh nào dám hợp tác với cô nữa, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng và Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan cũng vì cô mà rất có thể sẽ bị "đắp chiếu".

Bành Tiểu Nhiễm

Năm 2019, Bành Tiểu Nhiễm trở thành cái tên hot nhất nhì màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Vào vai cô công chúa Tiểu Phong trong Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm đã chinh phục khán giả với ngoại hình xinh đẹp và diễn xuất tốt. Đặc biệt, số phận đáng thương của nàng Tiểu Phong khi đó đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả. Ở thời điểm hiện tại, cô nàng vẫn được xem là một trong những hồng y mỹ nhân đẹp nhất Hoa ngữ.

Đáng tiếc, sau Đông Cung sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm lại có chiều hướng đi xuống. Vốn là gà cưng của Phạm Băng Băng, thế nhưng sau khi Phạm Gia thất thế, cô nàng không còn chỗ dựa, sự nghiệp cũng ảnh hưởng không ít. Những bộ phim lên sóng sau Đông Cung như Quân Cửu Linh hay Băng Tuyết Chi Danh cũng đều không đạt được thành công như mong muốn.

Trương Thiên Ái

Sau Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Trương Thiên Ái trở thành cái tên được các đạp diễn o bế. Người đẹp này liên tục được mời góp mặt vào nhiều dự án phim lớn như Yêu Miêu Truyện, Kiến Quân Đại Nghiệp, Ngang Qua Thế Giới Của Em… Đáng tiếc những bộ phim này đều không đạt được thành công.

Được kỳ vọng sẽ vượt mặt lứa tiểu Hoa 85 như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh… nhưng đáng tiếc thay hiện tại sự nghiệp của Trương Thiên Ái lại khá bấp bênh. Suốt một thời gian dài cô nàng không có tác phẩm nào gây ấn tượng lại thêm vướng vào vô số scandal đã khiến tên tuổi của nàng tiểu Hoa dần chìm xuống. Mới đây, khi đóng vai phụ trong Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Trương Thiên Ái mới tạo được chút nhiệt.