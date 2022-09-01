Dàn diễn viên Hoa Ngữ chỉ 'huy hoàng' một phim rồi vụt tắt: Ngô Cẩn Ngôn được ưu ái nhưng diễn một màu, Viên Băng Nghiên chưa kịp nổi đã dính phốt trốn thuế

Sao quốc tế 01/09/2022 14:44

Nhiều gương mặt Hoa ngữ trở nên nổi tiếng sau một bộ phim hot nhưng để hot được nhiều phim mới lại vô cùng khó khăn.

Ngô Cẩn Ngôn – Dương Hy Công Lược (2018)

Dàn diễn viên Hoa Ngữ chỉ 'huy hoàng' một phim rồi vụt tắt: Ngô Cẩn Ngôn được ưu ái nhưng diễn một màu, Viên Băng Nghiên chưa kịp nổi đã dính phốt trốn thuế - Ảnh 1
Ngô Cẩn Ngôn - Ảnh: Internet

Diên Hy Công Lược ra mắt vào năm 2018 tạo cơ hội lớn để cặp đôi Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải tạo dấu ấn đặc biệt lớn trong lòng người xem.Tuy nhiên sau thành công của bộ phim, mặc dù liên tục ra mắt phim mới, nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại ngày càng thụt lùi không có sự đột phá. Các bộ phim Hạo Lan Truyện, Em Là Đáp Án Của Anh,... do Ngô Cẩn Ngôn diễn chính đều không chút ấn tượng, khán giả bắt đầu chê bai nhan sắc và cả diễn xuất một màu không chút tiến bộ của cô.

Dường như Ngô Cẩn Ngôn cũng không có tham vọng nghề quá lớn, sau khi nổi tiếng nhờ vai diễn Lệnh Ý hoàng quý phi trong Diên Hy Công Lược, tài nguyên đến với cô cũng không ít, nhưng mãi nữ diễn viên vẫn không tìm được bước đi đúng đắn cho mình. Liên tục nhận kịch bản, lần lượt diễn bộ này đến bộ khác, lối diễn không đáp ứng được nhân vật khiến khán giả ngày càng thất vọng. Thậm chí, bộ phim Thượng Thực "được đo ni đóng giày" cho cô cũng không đạt kết quả như mong đợi.

Thời gian Diên Hy Công Lược phát sóng, Ngô Cẩn Ngôn cũng được xem là ngôi sao “lưu lượng” nhưng với phong độ hiện tại không thể nào với tới được hai chữ "lưu lượng". Trong khi đó, Tần Lam hay Hứa Khải đều đang phát triển tốt hơn rất nhiều, nhiệt độ của Tần Lam cũng tăng lên cao sau khi cô tham gia gameshow Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng.

Viên Băng Nghiên – Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Dàn diễn viên Hoa Ngữ chỉ 'huy hoàng' một phim rồi vụt tắt: Ngô Cẩn Ngôn được ưu ái nhưng diễn một màu, Viên Băng Nghiên chưa kịp nổi đã dính phốt trốn thuế - Ảnh 2
Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên gây tiếc nuối cho màn ảnh Hoa ngữ, ngụp lặn trong Cbiz nhiều năm, không dễ gì tỏa sáng nhờ tựa phim tiên hiệp Lưu Ly làm mưa làm gió năm 2020, Viên Băng Nghiên nhanh chóng trở thành một trong những tiểu hoa 9x có triển vọng.

Thế nhưng, scandal trốn thuế vừa qua đã khiến sự nghiệp của cô rơi vào bế tắc. Không bị phong sát công khai như Đặng Luân, nhưng sẽ không có công ty phim ảnh nào dám hợp tác với cô nữa, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng và Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan cũng vì cô mà liên lụy và rất có thể sẽ bị "đắp chiếu".

Cảnh Điềm – Tư Đằng

Dàn diễn viên Hoa Ngữ chỉ 'huy hoàng' một phim rồi vụt tắt: Ngô Cẩn Ngôn được ưu ái nhưng diễn một màu, Viên Băng Nghiên chưa kịp nổi đã dính phốt trốn thuế - Ảnh 3
Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

Cảnh Điềm sớm đã bước chân vào giới giải trí Hoa ngữ nhưng lại được mệnh danh là gương mặt "lãng phí tài nguyên" thậm chí còn bị gắn mác “ngàn năm không nổi”. Năm 2021, bất ngờ nhờ Tư Đằng mà nữ diễn viên lấy lại được chút danh tiếng, tạo được hảo cảm với người qua đường nhờ nhan sắc thăng hạng lẫn kỹ năng diễn xuất với thần thái đầy khí chất.

Vốn cứ tưởng sẽ tiếp tục "xuôi chèo mát mái" nhưng bỗng dưng Cảnh Điềm lại tiếp tục im hơi lặng tiếng. Một số thông tin cho biết nữ diễn viên dường như đã đại diện thương hiệu sản phẩm gây tranh cãi, không xử lý tốt truyền thông nên ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của cô. 

Đáng nói, tài nguyên thương vụ có sự liên đới với tài nguyên phim ảnh, nên đồng thời ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của cô, hiện tại rất ít dự án phim ảnh muốn mời Cảnh Điềm tham gia.

Trương Thiên Ái  – Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Dàn diễn viên Hoa Ngữ chỉ 'huy hoàng' một phim rồi vụt tắt: Ngô Cẩn Ngôn được ưu ái nhưng diễn một màu, Viên Băng Nghiên chưa kịp nổi đã dính phốt trốn thuế - Ảnh 4
Trương Thiên Ái - Ảnh: Internet

Năm 2015, Thái Tử Phi Thăng Chức Ký không được đầu tư với kinh phí lớn nhưng bất ngờ bức phá trở nên vô cùng hot vào thời điểm phát sóng. Thậm chí đã được Hàn Quốc mua bản quyền để remake. Nữ chính Trương Thiên Ái hiển nhiên cũng "một bước lên mây", từ một diễn viên nhỏ trở thành gương mặt được săn đón.

Nhan sắc của Trương Thiên Ái khá sắc sảo, dù tạo hình trong phim không được lộng lẫy nhưng vẫn thuyết phục người xem và được ví là mỹ nhân cổ trang. Thế nhưng, cô cũng chỉ nổi duy nhất một bộ phim này và càng về sau càng bắt đầu tụt dốc không phanh.

Thật ra, ngay thời điểm tên tuổi đang lên đã có rất nhiều tài nguyên giá trị tìm đến, nhưng nữ diễn viên lại không biết nắm bắt. Không chỉ thế, cô liên tục vướng vào loạt scandal không hay như nói xấu sao nữ khác, giành tài nguyên,... làm giảm hảo cảm của công chúng dành cho cô.

Sau vai nữ chính trong Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Trương Thiên Ái cũng không có thêm nhân vật nào tạo được ấn tượng với khán giả. Hiện tại Trương Thiên Ái đã trở thành diễn viên tuyến ngoài, từng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu nhiệt độ.

 

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong trang phục dân quốc: Lưu Diệc Phi đẹp lấn át nữ chính, Ngô Cẩn Ngôn bị chê tạo hình kỳ quái

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong trang phục dân quốc: Lưu Diệc Phi đẹp lấn át nữ chính, Ngô Cẩn Ngôn bị chê tạo hình kỳ quái

Trong phim ảnh Hoa ngữ thường xuất hiện những nàng thiên kim tiểu thư xuất thân từ danh gia vọng tộc, khiến dân tình hết mực chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Cẩn Ngôn Viên Băng Nghiên Trương Thiên Ái Cảnh Điềm cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong trang phục dân quốc: Lưu Diệc Phi đẹp lấn át nữ chính, Ngô Cẩn Ngôn bị chê tạo hình kỳ quái

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong trang phục dân quốc: Lưu Diệc Phi đẹp lấn át nữ chính, Ngô Cẩn Ngôn bị chê tạo hình kỳ quái

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc trang phục dân quốc phim năm 2022: Ngô Cẩn Ngôn 'thất thủ' trước những người đẹp này

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc trang phục dân quốc phim năm 2022: Ngô Cẩn Ngôn 'thất thủ' trước những người đẹp này

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Fan Viên Băng Nghiên bất bình vì nữ diễn viên vào vai nữ thứ 'dưới trướng' nữ chính Dương Mịch?

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Fan Viên Băng Nghiên bất bình vì nữ diễn viên vào vai nữ thứ 'dưới trướng' nữ chính Dương Mịch?

Rộ tin Viên Băng Nghiên đồng ý làm nữ phụ cho Dương Mịch để đổi lấy vai nữ chính trong Kiều Tàng? Netizen thản thốt 'Đổi lấy nữ chính Kiều Tàng thì quá lời rồi'

Rộ tin Viên Băng Nghiên đồng ý làm nữ phụ cho Dương Mịch để đổi lấy vai nữ chính trong Kiều Tàng? Netizen thản thốt 'Đổi lấy nữ chính Kiều Tàng thì quá lời rồi'

Dàn diễn viên Cửu Lão Môn ngày ấy – bây giờ: Triệu Lệ Dĩnh sự nghiệp phát triển khá mạnh mẽ, Viên Băng Nghiên sắp ‘bay màu’ vì trốn thuế

Dàn diễn viên Cửu Lão Môn ngày ấy – bây giờ: Triệu Lệ Dĩnh sự nghiệp phát triển khá mạnh mẽ, Viên Băng Nghiên sắp ‘bay màu’ vì trốn thuế

Dàn diễn viên Hoa Ngữ chấp nhận vào vai phụ: Fan Viên Băng Nghiên bức xúc vì thần tượng 'hạ mình' làm nền cho Dương Mịch, Lưu Học Nghĩa tỏa sáng dù chỉ là vai phụ

Dàn diễn viên Hoa Ngữ chấp nhận vào vai phụ: Fan Viên Băng Nghiên bức xúc vì thần tượng 'hạ mình' làm nền cho Dương Mịch, Lưu Học Nghĩa tỏa sáng dù chỉ là vai phụ

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI