Dàn diễn viên Hoa Ngữ chỉ 'huy hoàng' một phim rồi vụt tắt: Ngô Cẩn Ngôn được ưu ái nhưng diễn một màu, Viên Băng Nghiên chưa kịp nổi đã dính phốt trốn thuế

Diên Hy Công Lược ra mắt vào năm 2018 tạo cơ hội lớn để cặp đôi Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải tạo dấu ấn đặc biệt lớn trong lòng người xem.Tuy nhiên sau thành công của bộ phim, mặc dù liên tục ra mắt phim mới, nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại ngày càng thụt lùi không có sự đột phá. Các bộ phim Hạo Lan Truyện, Em Là Đáp Án Của Anh,... do Ngô Cẩn Ngôn diễn chính đều không chút ấn tượng, khán giả bắt đầu chê bai nhan sắc và cả diễn xuất một màu không chút tiến bộ của cô.

Thời gian Diên Hy Công Lược phát sóng, Ngô Cẩn Ngôn cũng được xem là ngôi sao “lưu lượng” nhưng với phong độ hiện tại không thể nào với tới được hai chữ "lưu lượng". Trong khi đó, Tần Lam hay Hứa Khải đều đang phát triển tốt hơn rất nhiều, nhiệt độ của Tần Lam cũng tăng lên cao sau khi cô tham gia gameshow Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng.

Dường như Ngô Cẩn Ngôn cũng không có tham vọng nghề quá lớn, sau khi nổi tiếng nhờ vai diễn Lệnh Ý hoàng quý phi trong Diên Hy Công Lược, tài nguyên đến với cô cũng không ít, nhưng mãi nữ diễn viên vẫn không tìm được bước đi đúng đắn cho mình. Liên tục nhận kịch bản, lần lượt diễn bộ này đến bộ khác, lối diễn không đáp ứng được nhân vật khiến khán giả ngày càng thất vọng. Thậm chí, bộ phim Thượng Thực "được đo ni đóng giày" cho cô cũng không đạt kết quả như mong đợi.

Viên Băng Nghiên – Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên gây tiếc nuối cho màn ảnh Hoa ngữ, ngụp lặn trong Cbiz nhiều năm, không dễ gì tỏa sáng nhờ tựa phim tiên hiệp Lưu Ly làm mưa làm gió năm 2020, Viên Băng Nghiên nhanh chóng trở thành một trong những tiểu hoa 9x có triển vọng.

Thế nhưng, scandal trốn thuế vừa qua đã khiến sự nghiệp của cô rơi vào bế tắc. Không bị phong sát công khai như Đặng Luân, nhưng sẽ không có công ty phim ảnh nào dám hợp tác với cô nữa, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng và Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan cũng vì cô mà liên lụy và rất có thể sẽ bị "đắp chiếu".

Cảnh Điềm – Tư Đằng

Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

Cảnh Điềm sớm đã bước chân vào giới giải trí Hoa ngữ nhưng lại được mệnh danh là gương mặt "lãng phí tài nguyên" thậm chí còn bị gắn mác “ngàn năm không nổi”. Năm 2021, bất ngờ nhờ Tư Đằng mà nữ diễn viên lấy lại được chút danh tiếng, tạo được hảo cảm với người qua đường nhờ nhan sắc thăng hạng lẫn kỹ năng diễn xuất với thần thái đầy khí chất.

Vốn cứ tưởng sẽ tiếp tục "xuôi chèo mát mái" nhưng bỗng dưng Cảnh Điềm lại tiếp tục im hơi lặng tiếng. Một số thông tin cho biết nữ diễn viên dường như đã đại diện thương hiệu sản phẩm gây tranh cãi, không xử lý tốt truyền thông nên ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của cô.

Đáng nói, tài nguyên thương vụ có sự liên đới với tài nguyên phim ảnh, nên đồng thời ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của cô, hiện tại rất ít dự án phim ảnh muốn mời Cảnh Điềm tham gia.

Trương Thiên Ái – Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Trương Thiên Ái - Ảnh: Internet

Năm 2015, Thái Tử Phi Thăng Chức Ký không được đầu tư với kinh phí lớn nhưng bất ngờ bức phá trở nên vô cùng hot vào thời điểm phát sóng. Thậm chí đã được Hàn Quốc mua bản quyền để remake. Nữ chính Trương Thiên Ái hiển nhiên cũng "một bước lên mây", từ một diễn viên nhỏ trở thành gương mặt được săn đón.

Nhan sắc của Trương Thiên Ái khá sắc sảo, dù tạo hình trong phim không được lộng lẫy nhưng vẫn thuyết phục người xem và được ví là mỹ nhân cổ trang. Thế nhưng, cô cũng chỉ nổi duy nhất một bộ phim này và càng về sau càng bắt đầu tụt dốc không phanh.

Thật ra, ngay thời điểm tên tuổi đang lên đã có rất nhiều tài nguyên giá trị tìm đến, nhưng nữ diễn viên lại không biết nắm bắt. Không chỉ thế, cô liên tục vướng vào loạt scandal không hay như nói xấu sao nữ khác, giành tài nguyên,... làm giảm hảo cảm của công chúng dành cho cô.

Sau vai nữ chính trong Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Trương Thiên Ái cũng không có thêm nhân vật nào tạo được ấn tượng với khán giả. Hiện tại Trương Thiên Ái đã trở thành diễn viên tuyến ngoài, từng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu nhiệt độ.