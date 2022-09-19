Đệ nhất mỹ nhân hồng y Cbiz suốt 11 năm vẫn gọi tên đúng 1 người: Bạch Lộc, Bành Tiểu Nhiễm xinh xuất sắc nhưng vẫn chưa đủ tầm

Nằm trong thế hệ tân mỹ nhân hồng y, thế nhưng Bạch Lộc, Bành Tiểu Nhiễm vẫn thua xa mỹ nhân này.

Trong các bộ phim cổ trang Hoa ngữ, tạo hình y phục đẹp của các nữ chính luôn khiến khán giả phải ấn tượng. Trong vài năm trở lại đây, có không ít sao nữ được ca tụng là mỹ nhân hồng y cổ trang thế hệ mới như Địch Lệ Nhiệt Ba, Bành Tiểu Nhiễm, Bạch Lộc… Dẫu vậy trong mắt nhiều người cái tên mà họ nghĩ đến chắc chắn chỉ có một đó chính là Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet Năm 2011, Lưu Thi Thi một bước thành sao hạng A nhờ vai nữ chính Mã Nhĩ Thái Nhược Hi trong Bộ Bộ Kinh Tâm. Cô nàng được nhận xét là giống hệt nữ chính mà tác giả Đồng Hoa miêu tả trong nguyên tác. Bên cạnh loạt tạo hình thời Thanh cực xuất sắc, Lưu Thi Thi còn khiến khán giả phải ngẩn ngơ với tạo hình váy đỏ rực rỡ trên nền tuyết trắng.

Từ đó đến tận bây giờ, mỗi lần nhắc đến mỹ nhân hồng y, khán giả sẽ nhớ ngay đến điệu múa mê hồn của nàng Nhược Hi. Có thể nói cô nàng đã trở thành biểu tượng của hồng y, bằng chứng là đã có rất nhiều sao nữ mặc dù xinh đẹp nhưng mặc lên trang phục đỏ luôn bị so sánh với Lưu Thi Thi. Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những sao nữ có rất nhiều tạo hình trang phục đỏ. Tuy bị nhận xét là có gương mặt tây không hợp cổ trang thế nhưng tạo hình Bạch Phượng Cửu của nàng mỹ nữ Tân Cương trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và Chẩm Thượng Thư rất được lòng khán giả. Đây cũng là vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô nàng.

Năm 2018, Bành Tiểu Nhiễm gây thương nhớ cho khán giả khi vào vai công chúa Tây Lương Tiểu Phong trong Đông Cung. Tạo hình dị vực nhất là những bộ trang phục đỏ được đầu tư tỉ mỉ giúp nàng tiểu Hoa thu hút mọi ánh nhìn. Bành Tiểu Nhiễm - Ảnh: Internet Bạch Lộc cũng là mỹ nhân hồng y nổi tiếng chẳng hề kém cạnh Bành Tiểu Nhiễm. Cô nàng có Chiêu Diêu mặc hồng y ma mị, quyến rũ, cũng có Thôi Thời Y diện hỉ phục đỏ ngập tràn bi thương. Dù là tạo hình nào, Bạch Lộc cũng đều nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. Sau thời của Lưu Thi Thi, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ xuất hiện thêm nhiều mỹ nhân hồng y khác như Bành Tiểu Nhiễm, Bạch Lộc… Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng những nàng tiểu hoa này vẫn khó mà vượt qua được cái bóng của đàn chị.

Từng bị chê bai khi đóng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba, liệu Thỉnh Quân có giúp Nhậm Gia Luân trở thành diễn viên có thực lực? So với thời đóng Ngự Giao Ký cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, diễn xuất của Nhậm Gia Luân trong bộ phim mới chiếu Thỉnh Quân đang nhận được nhiều lời khen không ngớt từ người hâm mộ.

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