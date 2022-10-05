Lộ diện top sao Hoa ngữ được yêu thích nhất tại Thái: nhân vật đầu bảng 'bứt phá' ngoạn mục, vị trí Dương Tử gây bất ngờ

Với sự phát triển của ngành giải trí Trung Quốc, đặc biệt về lĩnh vực phim ảnh, các ngôi sao không chỉ tạo được tiếng vang trong nước mà còn ở nước ngoài. Mới đây, tại xứ sở chùa Vàng, netizen đã có cuộc bình chọn những ngôi sao Hoa ngữ được yêu thích nhất tại nước này.

Bảng bình chọn những sao Hoa ngữ được yêu thích nhất tại Thái.

Theo bảng xếp hạng của netizen Thái, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều có 53% tỉ lệ bình chọn, đồng loạt xếp ở vị trí thứ nhất và thứ hai. Tuy nhiên, Tiêu Chiến đã chiến thắng sát sao với 53, 88% so với "huynh đệ" của mình là 53,30%. Kết quả này không khiến người hâm mộ quá bất ngờ, bởi kể từ sau thành công vang dội của Trần Tình Lệnh đã đưa tên tuổi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến gần hơn với khán giả, trở thành đỉnh lưu của Cbiz. Không lạ khi cặp đôi này lại có lượng người hâm mộ đông đảo cả ở trong và ngoài nước.