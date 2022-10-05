Lộ diện top sao Hoa ngữ được yêu thích nhất tại Thái: nhân vật đầu bảng 'bứt phá' ngoạn mục, vị trí Dương Tử gây bất ngờ

Cặp đôi Trần Tình Lệnh xuất sắc thuộc top đầu bảng, xứng danh đỉnh lưu hiện tại của Cbiz.
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Với sự phát triển của ngành giải trí Trung Quốc, đặc biệt về lĩnh vực phim ảnh, các ngôi sao không chỉ tạo được tiếng vang trong nước mà còn ở nước ngoài. Mới đây, tại xứ sở chùa Vàng, netizen đã có cuộc bình chọn những ngôi sao Hoa ngữ được yêu thích nhất tại nước này.
Theo bảng xếp hạng của netizen Thái, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều có 53% tỉ lệ bình chọn, đồng loạt xếp ở vị trí thứ nhất và thứ hai. Tuy nhiên, Tiêu Chiến đã chiến thắng sát sao với 53, 88% so với "huynh đệ" của mình là 53,30%. Kết quả này không khiến người hâm mộ quá bất ngờ, bởi kể từ sau thành công vang dội của Trần Tình Lệnh đã đưa tên tuổi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến gần hơn với khán giả, trở thành đỉnh lưu của Cbiz. Không lạ khi cặp đôi này lại có lượng người hâm mộ đông đảo cả ở trong và ngoài nước.
Với nhan sắc "cực phẩm" cùng tài nguyên phim dồi dào, Địch Lệ Nhiệt Ba xếp ngay ở vị trí thứ 3 với . Mỹ nhân Tân Cương từng ghi dấu ấn qua các bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Nghìn Lẻ Một Đêm, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh,...
Theo sát phía sau là Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Dương. Đây đều là những mỹ nhân, mỹ nam sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo trong và ngoài nước. Sự xuất hiện của cả 3 ở mỗi chương trình, sự kiện hay dự án phim nào đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo từ truyền thông và người hâm mộ.
Dương Tử cũng là một trong những sao Hoa ngữ lọt vào danh sách này và đứng ở vị trí thứ 9. Tuy nhiên, với sự năng nổ cũng như góp mặt trong nhiều phim hot trong năm nay người hâm mộ cho rằng Dương Tử xứng đáng được xếp hạng cao hơn. Tuy đang gặp nhiều "vận xui" trong sự nghiệp nhưng Dương Tử vẫn liên tiếp nhận được những dự án phim hot thu hút truyền thông như Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn Trầm Vụn Hương Phai. Gần đây nhất, nữ diễn viên vừa quay hình xong cho dự án phim cổ trang Trường Tương Tư.