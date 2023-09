Địch Lệ Nhiệt Ba 'đẹp đến ngây người' trong trailer An Lạc Truyện

Với sự tham gia của hai gương mặt lưu lượng của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn, An Lạc Truyện hiện đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Mới đây, trailer phim An Lạc Truyện đã chính thức được tung ra thu hút sự chú ý của các mọt phim. Ngay lập tức trailer phim đã gây sốt vì vẻ đẹp của mỹ nhân Tân Cương. Nhưng ấn tượng nhất phải là bộ trang phục đỏ rực rỡ. Phân cảnh, Nhậm An Lạc mặc đồ đỏ, tay cầm ô đi dưới trời mưa đã khiến ngay cả antifan cũng phải thừa nhận khoảnh khắc xuất thần này của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Trái với tạo hình đeo mạng che mặt rườm rà, cầu kỳ trước đây, mái tóc của nữ chính An Lạc Truyện thả dài và búi lọn một phần tóc trông vô cùng nữ tính. Tạo hình mới này của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng để lộ phần cổ thanh mảnh, trắng muốt khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Đặc biệt, khoảnh khắc chụp góc nghiêng cũng cho thấy chiếc mũi cao chót vót "vạn người mê" của người đẹp sinh năm 1992.

Tạo hình mới của Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý và bình luận tích cực từ cư dân mạng.

- "Cảnh này đúng là đẹp xuất sắc luôn từ nhan sắc đến tạo hình, cảnh quay, chắc chắn sẽ xem bộ phim này".

- "Địch Lệ Nhiệt Ba mặc đồ đỏ là đẹp nhất rồi, kết hợp cùng với cầm ô và đi mưa là quá xuất sắc".

- "Thấy tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện là đẹp nhất từ trước đến nay luôn. Nhất định phải xem phim".

An Lạc Truyện là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế hoàng thư của Tinh Linh. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba) - người cuối cùng còn sống sót sau họa diệt môn của gia tộc. Trong quá trình lưu lạc nhân gian để điều tra sự thật, cô quen được Hàn Diệp (Cung Tuấn) - thái tử nước Đại Tĩnh, bề ngoài ôn nhu nhưng bên trong lại giỏi suy tính mưu kế. Với sự giúp đỡ của Hàn Diệp, Nhậm An Lạc cũng rửa sạch mối oan cho gia tộc và có được hạnh phúc của riêng mình.

Hiện bộ phim An Lạc Truyện vẫn chưa có thông tin về việc đã qua kiểm duyệt. Khán giả đều hi vọng dự án hợp tác đầu tay của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba có thể sớm lên sóng.