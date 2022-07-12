Tạo hình lộng lẫy của Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện bị tố 'cọ nhiệt' Dương Tử

Công chúng đang dành sự quan tâm đặc biệt đến Địch Lệ Nhiệt Ba và vai diễn của cô trong dự án An Lạc Truyện.

An Lạc Truyện là tác phẩm đang ở trong giai đoạn hậu kỳ và đợi để được cấp phép lên sóng do Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận 2 vai chính. Mới đây, một ảnh hậu trường của bộ phim đã được ê-kíp đăng tải, trong đó "mỹ nữ Tân Cương" khiến nhiều người xuýt xoa bởi tạo hình lộng lẫy của mình.

Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong ảnh là nhân vật Nhậm An Lạc của Địch Lệ Nhiệt Ba diện y phục màu xanh và ngồi uống rượu, đọc sách dưới tán cây hoa đào đầy soái khí. Có ý kiến cho rằng đây là phân đoạn khi Nhậm An Lạc đã chính thức trở thành thái tử phi.

Tạo hình lộng lẫy của Địch Lệ Nhiệt Ba vói y phục màu xanh - Ảnh: Internet

Tuy tạo hình này khiến ai cũng mê mệt nhưng bất ngờ thay vì hình ảnh này mà Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị tố "cọ nhiệt" Dương Tử. Theo đó, cách đây không lâu, nhiều bức ảnh hậu trường của Trường Tương Tư đã được tung ra, trong đó Dương Tử cũng diện những trang phục màu xanh rất bắt mắt và gây được sự quan tâm lớn trên MXH.

Dương Tử cũng diện những trang phục màu xanh rất bắt mắt trong hậu trường Trương Tương Tư - Ảnh: Internet

Tuy vậy, nhiều netizen đã lên tiếng bênh vực Địch Lệ Nhiệt Ba vì những hình ảnh tạo hình áo xanh của cô đã xuất hiện ở thời điểm An Lạc Truyện đang quay hình, khi đó Trường Tương Tư còn chưa khai máy. Cũng bởi vì thế mà nói Địch Lệ Nhiệt Ba "cọ nhiệt" Dương Tử là không hề đúng.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Chỉ là cùng mặc áo xanh thôi thế mà cũng bảo cọ nhiệt được.

- Ảnh này nhìn thì có vẻ mới nhưng đã được đăng lâu rồi mà, còn đăng trước cả khi Trường Tương Tư khai máy cơ.

- Trước đó cũng có nhiều nhân vật khác mặc áo xanh mà nhưng có ai nói Dương Tử cọ nhiệt đâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-hinh-long-lay-cua-dich-le-nhiet-ba-trong-an-lac-truyen-bi-to-co-nhiet-duong-tu-482496.html