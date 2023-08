An Lạc Truyện 'nhá hàng' tạo hình Địch Lệ Nhiệt Ba 'cực chất' trên 'yên ngựa' khiến dân tình háo hức

Mỹ nhân Tân Cương được thấy diện trang phục đỏ bên ngoài khoác áo giáp, khoe trọn nhan sắc cực phẩm toát lên khí thế mạnh mẽ - Ảnh: Internet

An Lạc Truyện - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thủ vai nữ chính Nhậm An Lạc - cô nữ Đế gia, đại dương gia của An Lạc Trại. Xuyên suốt bộ phim, Nhậm An Lạc sẽ có cuộc hành trình tìm lại chân tướng sự thật sau khi gia tộc bị đổ oan, qua đó gặp được thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn) và trở thành phụ tá của chàng. Về sau, hai người đã kề vai sát cánh, cùng nhau phá án giúp dân trừ hại, ra chiến trường chống giặc và tìm lại sự trong sạch cho gia tộc An Lạc.