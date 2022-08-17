An Lạc Truyện 'nhá hàng' tạo hình Địch Lệ Nhiệt Ba 'cực chất' trên 'yên ngựa' khiến dân tình háo hức

Những hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba trong quá trình ghi hình cho bộ phim An Lạc Truyện được nhà sản xuất chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội, hé lộ tạo hình mới khí chất ngút ngàn.

Mới đây, những hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba trong quá trình ghi hình cho bộ phim An Lạc Truyện được nhà sản xuất chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội, hé lộ tạo hình mới khí chất ngút ngàn. Xuất hiện trên phim trường, mỹ nhân Tân Cương được thấy diện trang phục đỏ bên ngoài khoác áo giáp, khoe trọn nhan sắc cực phẩm toát lên khí thế mạnh mẽ. Ngay khi đạo diễn vừa hô bắt đầu diễn, ánh mắt nữ diễn viên liền trở nên vô cùng nghiêm nghị, mạnh mẽ cưỡi ngựa tiến lên phía trước.

Mỹ nhân Tân Cương được thấy diện trang phục đỏ bên ngoài khoác áo giáp, khoe trọn nhan sắc cực phẩm toát lên khí thế mạnh mẽ - Ảnh: Internet An Lạc Truyện - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thủ vai nữ chính Nhậm An Lạc - cô nữ Đế gia, đại dương gia của An Lạc Trại. Xuyên suốt bộ phim, Nhậm An Lạc sẽ có cuộc hành trình tìm lại chân tướng sự thật sau khi gia tộc bị đổ oan, qua đó gặp được thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn) và trở thành phụ tá của chàng. Về sau, hai người đã kề vai sát cánh, cùng nhau phá án giúp dân trừ hại, ra chiến trường chống giặc và tìm lại sự trong sạch cho gia tộc An Lạc.

Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ thủ vai nữ chính Nhậm An Lạc trong An Lạc Truyện - Ảnh: Internet Bộ phim vừa ra mắt đã gây sốt nhờ dàn diễn viên sở hữu nhan sắc đỉnh cao. Từ Cung Tuấn đến Địch Lệ Nhiệt Ba đều là những visual đã chứng thực. Ngay cả Lưu Vũ Ninh cũng là diễn viên mới đang được yêu thích, kể từ sau bộ phim Trường Ca Hành. Chưa kể, Cung Tuấn và Lưu Vũ Ninh đều có chiều cao nổi bật và ngoại hình rất tương xứng khi đứng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Bộ phim vừa ra mắt đã gây sốt nhờ dàn diễn viên sở hữu nhan sắc đỉnh cao - Ảnh: Internet Được biết hiện tại, An Lạc Truyện đã hoàn tất xong quá trình quay và vẫn đang trong giai đoạn làm hậu kỳ, dự kiến lên sóng vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Dương Tử thua xa Địch Lệ Nhiệt Ba khi được đưa lên bàn cân so sánh tài nguyên phim ảnh? Nhiều người cho rằng Dương Tử sở hữu khả năng diễn xuất tốt, có không ít tác phẩm tiêu biểu. Tuy nhiên, xét về tài nguyên phim ảnh hiện tại thì Dương Tử thua Nhiệt Ba rất nhiều.

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