An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn tung trailer chính thức

Bộ phim cổ trang An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính vừa mới tung ra trailer chính thức đầu tiên.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây ê-kíp của An Lạc Truyện đã tung ra trailer chính thức đầu tiên. Đoạn trailer kéo dài chưa đầy 2 phút nhưng đã khiến công chúng vô cùng phấn khích.

Trong video này, đa phần các cảnh quay, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn diện trang phục hồng y, bao gồm cả đồ thường ngày và khi ra trận. Người đẹp Tân Cương là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ phù hợp với cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại.

Nhan sắc của nam thần Cung Tuấn cũng khiến cho dân tình được phen mãn nhãn. Nam diễn viên được nhận xét là có biểu cảm tốt, dung mạo phù hợp với tạo hình và có "phản ứng hóa học" khá ổn cùng với bạn diễn.

An Lạc Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh. Phim có nội dung chính xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc bên ngoài. Còn Hàn Diệp (Cung Tuấn) là thái tử Đại Tĩnh có vẻ ngoài ôn nhu, đa mưu túc trí. Trong hành trình tìm kiếm sự thật về vụ án oan gia tộc diệt môn, An Lạc gặp Hàn Diệp và được chàng cưu mang, trở thành phụ tá cho chàng.

An Lạc và Hàn Diệp cùng sát cánh bên nhau, phá giải nhiều vụ án trong kinh thành. Khi chiến tranh nổ ra, cả hai cùng ra chiến trận, đem lại bình an cho bách tính. Sau này, Hàn Diệp giúp An Lạc rửa sạch án oan cho gia tộc, cả hai cùng bên nhau, tận hưởng hạnh phúc thái bình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-lac-truyen-cua-dich-le-nhiet-ba-va-cung-tuan-tung-trailer-chinh-thuc-505289.html