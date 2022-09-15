Sau khi đóng loạt phim cổ trang, Địch Lệ Nhiệt Ba được kỳ vọng sẽ 'bứt phá' ở thể loại phim hiện đại

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được nhiều sự quan tâm của khán giải khi cô bất ngờ rẽ hướng sang đóng phim hiện đại.

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục tham dự án phim "Công tố tinh anh" của CCTV. Phim với sự tham gia diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vỹ, Cao Hâm, Hàn Đống, Trương Khả Doanh, Vưu Tĩnh Như...

Về tạo hình, Địch Lệ Nhiệt Ba đã rũ bỏ hình ảnh của những quý cô kiêu kỳ trong các tác phẩm thiên hướng tình cảm ủy mị. Chính vì thế, việc thay đổi này đa phần được người hâm mộ cổ vũ. Mặc dù diễn xuất vẫn luôn là điểm yếu của nữ diễn viên, song, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn biết cách làm mới mình trong những dự án mà cô lựa chọn. Chính vì thế, khán giả càng kỳ vọng hơn ở cô nàng.

"Công tố tinh anh" là bộ phim truyền hình đầu tiên của Trung Quốc được phục dựng dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng, kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành (do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai), được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã đoàn kết hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án như gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Theo truyền thông Hoa ngữ đưa tin, bộ phim "Công tố tinh anh" dự kiến ra mắt khán giả vào cuối tháng 9, phim được phát sóng song song trên kênh CCTV và nền tảng Tencent Video.

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