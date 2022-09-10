Dân tình 'nháo nhào' trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp cùng Ngô Lỗi, bộ đôi 'Trường Ca Hành' sắp quay trở lại

Mới đây, chương trình truyền hình giải trí "Thanh Xuân Hoàn Du Ký" công bố đội hình dự kiến khách mời thường trú trong mùa tiếp theo, đặc biệt có sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi.

Trong buổi chiêu thương mới đây của đài Chiết Giang, công chúng đã vô cùng bất ngờ khi chương trình truyền hình giải trí "Thanh Xuân Hoàn Du Ký" công bố đội hình dự kiến khách mời thường trú trong mùa tiếp theo. Theo đó, 2 cái tên đặc biệt là Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi đều sẽ góp mặt. Bên cạnh đó là những tên tuổi khá được yêu thích của C-biz như Tôn Hồng Lôi, Phạm Thừa Thừa, Lãng Lãng và Dương Địch. Trước đây, bộ phim Trường Ca Hành đã giúp 2 nghệ sĩ thu về lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo, đặc biệt là những phân cảnh tình cảm đau thương càng nhận được phải hồi tốt từ khán giả. Dù hơn nhau tới 8 tuổi nhưng cặp chị - em này hoàn toàn không cho thấy vấn đề tuổi tác, đặc biệt là Địch Lệ Nhiệt Ba khi cực kỳ xinh đẹp lúc đứng cạnh đàn em.

Sau những bộ phim không đem lại nhiều thành công, giữa năm 2022, dự án Tinh hán xán lạn mới đây đã giúp sự nghiệp của Ngô Lỗi sang trang mới. Trong phim, Ngô Lỗi đóng vai chính Lăng Bất Nghi là một tướng quân thiếu niên tính cách phức tạp, có quá khứ gặp nhiều khó khăn, mang trong mình mối hận thù. Để vào vai diễn tướng quân, Ngô Lỗi tích cực tập gym nhằm có được hình thể săn chắc, vạm vỡ, cao lớn. Nam diễn viên gây sốt với màn cởi áo khoe cơ bắp trong lúc trị thương. Ngoài ra, khả năng tạo cảm xúc của Ngô Lỗi và người đẹp Triệu Lộ Tư cũng được đánh giá cao. Theo Sina, Tinh hán xán lạn là bộ phim đến đúng thời điểm, Ngô Lỗi có được một nhân vật hay, có bạn diễn ăn ý, giúp vai diễn Lăng Bất Nghi thành công chiếm được cảm tình của khán giả. Ngô Lỗi cũng từ "em trai quốc dân" trở thành "nam thần quốc dân" được hàng triệu khán giả nữ yêu thích.

Còn về Địch Lệ Nhiệt Ba, nàng mỹ nhân Tân Cương đang vô cùng bận bịu khi sắp phải tuyên truyền cho bộ phim Công Tố Tinh Anh với chủ đề hình sự, đây cũng là dự án được nữ diễn viên và được đặt hy vọng bùng nổ vào thời gian tới. Hiện tại, cả hai diễn viên vẫn chưa lên tiếng xác nhận việc tham gia gameshow mới, nhưng người hâm mộ thì đã sẵn sàng và rất mong chờ gặp lại cặp đôi yêu thích của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba "rục rịch" chuyển hướng sang diễn viên thực lực để đóng điện ảnh? Rộ thông tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba đang chuyển hướng sang làm diễn viên thực lực sau khi đạt được một số thành tựu nhất định trong nghề.

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