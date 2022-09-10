Dân tình 'nháo nhào' trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp cùng Ngô Lỗi, bộ đôi 'Trường Ca Hành' sắp quay trở lại

Sao quốc tế 10/09/2022 07:56

Mới đây, chương trình truyền hình giải trí "Thanh Xuân Hoàn Du Ký" công bố đội hình dự kiến khách mời thường trú trong mùa tiếp theo, đặc biệt có sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi.

Trong buổi chiêu thương mới đây của đài Chiết Giang, công chúng đã vô cùng bất ngờ khi chương trình truyền hình giải trí "Thanh Xuân Hoàn Du Ký" công bố đội hình dự kiến khách mời thường trú trong mùa tiếp theo. Theo đó, 2 cái tên đặc biệt là Địch Lệ Nhiệt BaNgô Lỗi đều sẽ góp mặt. Bên cạnh đó là những tên tuổi khá được yêu thích của C-biz như Tôn Hồng Lôi, Phạm Thừa Thừa, Lãng Lãng và Dương Địch.

Trước đây, bộ phim Trường Ca Hành đã giúp 2 nghệ sĩ thu về lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo, đặc biệt là những phân cảnh tình cảm đau thương càng nhận được phải hồi tốt từ khán giả. Dù hơn nhau tới 8 tuổi nhưng cặp chị - em này hoàn toàn không cho thấy vấn đề tuổi tác, đặc biệt là Địch Lệ Nhiệt Ba khi cực kỳ xinh đẹp lúc đứng cạnh đàn em.

Dân tình 'nháo nhào' trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp cùng Ngô Lỗi, bộ đôi 'Trường Ca Hành' sắp quay trở lại - Ảnh 1

Sau những bộ phim không đem lại nhiều thành công, giữa năm 2022, dự án Tinh hán xán lạn mới đây đã giúp sự nghiệp của Ngô Lỗi sang trang mới. Trong phim, Ngô Lỗi đóng vai chính Lăng Bất Nghi là một tướng quân thiếu niên tính cách phức tạp, có quá khứ gặp nhiều khó khăn, mang trong mình mối hận thù. Để vào vai diễn tướng quân, Ngô Lỗi tích cực tập gym nhằm có được hình thể săn chắc, vạm vỡ, cao lớn. Nam diễn viên gây sốt với màn cởi áo khoe cơ bắp trong lúc trị thương. Ngoài ra, khả năng tạo cảm xúc của Ngô Lỗi và người đẹp Triệu Lộ Tư cũng được đánh giá cao.

Theo Sina, Tinh hán xán lạn là bộ phim đến đúng thời điểm, Ngô Lỗi có được một nhân vật hay, có bạn diễn ăn ý, giúp vai diễn Lăng Bất Nghi thành công chiếm được cảm tình của khán giả. Ngô Lỗi cũng từ "em trai quốc dân" trở thành "nam thần quốc dân" được hàng triệu khán giả nữ yêu thích.

Còn về Địch Lệ Nhiệt Ba, nàng mỹ nhân Tân Cương đang vô cùng bận bịu khi sắp phải tuyên truyền cho bộ phim Công Tố Tinh Anh với chủ đề hình sự, đây cũng là dự án được nữ diễn viên và được đặt hy vọng bùng nổ vào thời gian tới.

Hiện tại, cả hai diễn viên vẫn chưa lên tiếng xác nhận việc tham gia gameshow mới, nhưng người hâm mộ thì đã sẵn sàng và rất mong chờ gặp lại cặp đôi yêu thích của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba "rục rịch" chuyển hướng sang diễn viên thực lực để đóng điện ảnh?

Địch Lệ Nhiệt Ba "rục rịch" chuyển hướng sang diễn viên thực lực để đóng điện ảnh?

Rộ thông tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba đang chuyển hướng sang làm diễn viên thực lực sau khi đạt được một số thành tựu nhất định trong nghề.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Ngô Lỗi sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba "rục rịch" chuyển hướng sang diễn viên thực lực để đóng điện ảnh?

Địch Lệ Nhiệt Ba "rục rịch" chuyển hướng sang diễn viên thực lực để đóng điện ảnh?

Mỹ nhân Tân Cương - Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với nhan sắc "thoát tục", rực rỡ trên tạp chí MINIBAZAAR

Mỹ nhân Tân Cương - Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với nhan sắc "thoát tục", rực rỡ trên tạp chí MINIBAZAAR

Sở hữu gương mặt được khen ngợi xinh đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần nhưng Cổ Lực Na Trát lại sở hữu bản cv đời tư đầy tai tiếng

Sở hữu gương mặt được khen ngợi xinh đẹp hơn Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần nhưng Cổ Lực Na Trát lại sở hữu bản cv đời tư đầy tai tiếng

Diện váy hoa xẻ tà, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được tìm kiếm nhiều nhất vì lý do này

Diện váy hoa xẻ tà, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được tìm kiếm nhiều nhất vì lý do này

Triệu Lệ Dĩnh và 'người tình màn ảnh' của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến netizen một phen 'rụng tim' với bộ ảnh kết hợp cho tạp chí nổi tiếng

Triệu Lệ Dĩnh và 'người tình màn ảnh' của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến netizen một phen 'rụng tim' với bộ ảnh kết hợp cho tạp chí nổi tiếng

Fandom Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân gây chiến vì 'phiên vị' của hai diễn viên khi Ngự Giao Ký kết thúc chưa được bao lâu

Fandom Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân gây chiến vì 'phiên vị' của hai diễn viên khi Ngự Giao Ký kết thúc chưa được bao lâu

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI