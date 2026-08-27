Mẹ già 82 tuổi bị con gái hành hạ nhiều lần đến khủng hoảng tinh thần

Đời sống 27/08/2026 12:17

Bị cáo Đào Thu Hiền bị kết tội “Hành hạ cha mẹ” theo quy định tại Điều 185, khoản 2, điểm a-Bộ luật Hình sự về hành vi hành hạ chính người mẹ 82 tuổi đã “mang nặng đẻ đau” ra bị cáo.

Theo thông tin từ Vietnam+, ngày 26/8, TAND Khu vực 5, Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đào Thu Hiền (SN 1975, ở phường Phúc Lợi, Hà Nội) mức án 3 năm tù về tội Hành hạ cha mẹ.

Trước đó, ngày 21/5/2026, Công an phường Phúc Lợi tiếp nhận tin báo của Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long (Luật sư Nguyễn Hà Luân- Đại diện) về việc nhận được thông tin, tài liệu phản ánh của em Đặng Quỳnh T. (SN 2004, ở phường Phúc Lợi).

Em T. phản ánh việc Đào Thu Hiền có hành vi đánh đập, hành hạ mẹ đẻ của Hiền là bà Nguyễn Thị B. (SN 1944). Gửi kèm tin báo là 1 USB dữ liệu chứa các video hình ảnh không xác định ngày tháng cụ thể, có liên quan đến vụ việc trên.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã triệu tập người liên quan và bị cáo Hiền lên trụ sở để làm việc. Tại Cơ quan Công an, Hiền viết đơn xin đầu thú về hành vi vi phạm của mình để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Quá trình điều tra, công an làm sáng tỏ vụ án. Cáo buộc cho rằng, bà B. có chồng là ông Đào Công Cứu nhưng mất sớm, bà có một người con gái là Đào Thu Hiền. Bà B. chăm sóc và nuôi con gái ăn học hết lớp 9/12. Quá trình sinh sống, giữa bà B. và Hiền xảy ra nhiều mâu thuẫn trong việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày. 

Mẹ già 82 tuổi bị con gái hành hạ nhiều lần đến khủng hoảng tinh thần - Ảnh 1
Toàn cảnh phiên tòa - Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Vietnamnet, trưa ngày 14/5/2026, bị cáo Hiền đi làm về, thấy mẹ và con gái là cháu Đặng Quỳnh T. đang ở trong nhà. Khi đó, bà B. nói với Hiền là không có cơm ăn, dẫn đến 2 mẹ con cãi nhau. Trong lúc lời qua tiếng lại, Hiền xông vào đánh bà B., dùng tay trái giữ, bịt mồm, tay phải đấm, tát mẹ khoảng 4-5 cái vào vùng mặt, mắt, vùng vai, hông, gây bầm tím cho bà B. 

Cho đến khi cháu T. đến can ngăn thì Hiền mới chịu dừng tay. Về thương tích, tại giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện đa khoa Đức Giang ngày 21/5/2026, sơ bộ xác định thương tích của bà Nguyễn Thị B. như: bầm tím vùng hàm mặt hai bên; bụng ấn đau mạn sườn, không bầm tím, không sưng nề; bầm tím vùng hông, cẳng tay…

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an làm rõ, trong khoảng tháng 3 đến ngày 16/4/2026, bị cáo Đào Thu Hiền đã nhiều lần có hành vi chửi, lăng mạ, đe dọa và đánh đập mẹ đẻ của mình với tần suất ngày càng nhiều, khiến bà B. đau đớn về thể xác, luôn sống trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi, khủng hoảng về tinh thần trong một thời gian dài.

Quá trình điều tra vụ án, bà Nguyễn Thị B. không có yêu cầu đề nghị gì về dân sự.

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