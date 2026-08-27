Trần Khôn bất ngờ giảm tới 10kg, lý do phía sau gây chú ý

Trần Khôn mới đây gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình gầy hơn rõ rệt trong một buổi livestream quảng bá bộ phim "Kim Sắc".

Trần Khôn mới đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong một buổi livestream quảng bá bộ phim “Kim Sắc” với ngoại hình gầy hơn rõ rệt. So với trước, nam diễn viên để lộ vóc dáng có phần mảnh mai cùng mái tóc bạc, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Trong buổi livestream ngày 26.8, Tân Chỉ Lôi nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của đồng nghiệp và hỏi về việc giảm cân. Trần Khôn không né tránh mà thẳng thắn chia sẻ rằng anh vừa trải qua một khoảng thời gian bị ốm và đã giảm khoảng 10kg.

Nam diễn viên còn nói đùa: “Bị ốm cũng tuyệt, tôi đã giảm được 10kg”, giúp không khí cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn. Tuy nhiên, dù giữ thái độ lạc quan, diện mạo có phần mệt mỏi của Trần Khôn vẫn khiến người hâm mộ quan tâm.

Ở tuổi 50, những thay đổi về ngoại hình của Trần Khôn vốn không phải điều quá xa lạ. Nam diễn viên từng tăng hơn 10kg và thay đổi đáng kể vóc dáng để phù hợp với một vai diễn. Vì vậy, cân nặng của anh nhiều lần trở thành chủ đề được công chúng chú ý.

Dẫu vậy, lần giảm cân này không liên quan đến yêu cầu của vai diễn. Theo chia sẻ của Trần Khôn, nguyên nhân đến từ tình trạng sức khỏe không tốt trong thời gian gần đây. Anh cho biết vừa trở về Bắc Kinh sau một chuyến đi xa và hiện dành thời gian nghỉ ngơi, hồi phục.

Việc Trần Khôn giảm tới 10kg đúng thời điểm “Kim Sắc” ra mắt càng khiến thông tin nhận được nhiều sự quan tâm. Bộ phim võ hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cổ Long, với sự góp mặt của Tân Chỉ Lôi và Ân Phương. Trần Khôn cùng một số diễn viên khác tham gia với vai trò khách mời đặc biệt.

Sau chia sẻ của nam diễn viên, người hâm mộ dành nhiều sự quan tâm hơn cho sức khỏe của anh thay vì chỉ chú ý đến cân nặng hay mái tóc bạc. Ở tuổi 50, Trần Khôn vẫn giữ thái độ khá nhẹ nhàng trước những thay đổi về ngoại hình và cho thấy tinh thần lạc quan sau thời gian không được khỏe.

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