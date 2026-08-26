Tình hình sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh sau khi đột ngột nhập viện

Đến rạng sáng 26/8, phía nữ diễn viên cập nhật cô đang được kiểm tra tại bệnh viện. Nhân viên trong ê-kíp cũng có mặt để chăm sóc và theo dõi tình hình. Phía Triệu Lệ Dĩnh đồng thời trấn an người hâm mộ rằng cô vẫn bình an, mong mọi người không quá lo lắng.

Theo thông báo từ văn phòng làm việc, Triệu Lệ Dĩnh đột ngột cảm thấy không khỏe và không thể tiếp tục công việc. Sau khi trao đổi với phía nhãn hàng, ê-kíp quyết định hủy chương trình và gửi lời xin lỗi tới khán giả cũng như những người đã có mặt tại địa điểm tổ chức.

Tuy nhiên, nguyên nhân khiến nữ diễn viên đột ngột không khỏe, kết quả kiểm tra và thời điểm cô có thể xuất viện vẫn chưa được công bố. Vì vậy, những thông tin cụ thể về tình trạng sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh đang được lan truyền trên mạng xã hội chưa có cơ sở xác nhận.

Theo truyền thông Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh thực tế đã đến địa điểm tổ chức đúng giờ. Khi chuẩn bị xuống xe để tham gia chương trình, cô bất ngờ cảm thấy không khỏe và phải tiếp tục nghỉ ngơi trong xe khoảng 40 phút. Sau khi tình trạng không cải thiện, nữ diễn viên không thể xuất hiện trước khán giả.

MC Mã Duệ, người dẫn chương trình, cũng lên tiếng giải thích về sự vắng mặt của Triệu Lệ Dĩnh. Anh cho biết nữ diễn viên đã có mặt nhưng sức khỏe không đảm bảo để tham gia sự kiện. Thông tin này phần nào bác bỏ những suy đoán cho rằng cô tự ý hủy lịch hoặc thiếu chuyên nghiệp.

Phía thương hiệu cũng thể hiện sự thông cảm và có phương án hỗ trợ những khán giả đã đến chờ nữ diễn viên. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ gửi lời động viên, mong Triệu Lệ Dĩnh ưu tiên nghỉ ngơi và chỉ trở lại công việc khi sức khỏe ổn định.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô ghi dấu ấn qua Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Minh Lan truyện, Hạnh phúc đến vạn gia và Gió thổi Bán Hạ.

Những năm gần đây, nữ diễn viên tích cực thử sức với các vai diễn có chiều sâu, dần chuyển khỏi hình tượng ngôi sao phim thần tượng. Với lịch trình hoạt động liên tục, sự cố sức khỏe lần này càng khiến khán giả mong cô dành thêm thời gian nghỉ ngơi.