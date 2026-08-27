Giữa lúc nhập viện, Triệu Lệ Dĩnh vẫn âm thầm làm một việc đầy ý nghĩa

Sao quốc tế 27/08/2026 16:26

Sau vụ việc Triệu Lệ Dĩnh hủy tham gia buổi phát trực tiếp của một nhãn hàng vì lý do sức khỏe, đã có nhiều thông tin cho rằng cô thiếu tôn trọng đối tác, thậm chí mắc “bệnh ngôi sao”.

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ hủy tham gia buổi phát trực tiếp của một nhãn hàng vì lý do sức khỏe, nữ diễn viên vướng không ít ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng việc hủy lịch trình vào phút chót thể hiện sự thiếu tôn trọng đối tác, thậm chí có người còn gắn cho cô cụm từ “bệnh ngôi sao”.

Tuy nhiên, những thông tin sau đó cho thấy sự việc không đơn giản như những lời chỉ trích trên mạng. Theo truyền thông Trung Quốc, ban tổ chức đã chủ động liên hệ với ê-kíp để cập nhật tình hình và được biết Triệu Lệ Dĩnh đột ngột gặp vấn đề về sức khỏe, sau đó phải đến bệnh viện.

Giữa lúc nhập viện, Triệu Lệ Dĩnh vẫn âm thầm làm một việc đầy ý nghĩa - Ảnh 1

Phòng làm việc của nữ diễn viên cũng xác nhận cô không thể hoàn thành hoạt động theo kế hoạch, đồng thời gửi lời xin lỗi đến nhãn hàng và khán giả. Lịch phát sóng thay thế sẽ được thông báo sau khi các bên thống nhất.

Đáng chú ý, MC Mã Duệ cũng lên tiếng bác bỏ thông tin Triệu Lệ Dĩnh đến muộn. Theo nam MC, nữ diễn viên đã có mặt tại địa điểm tổ chức đúng giờ. Dù không khỏe, cô vẫn cố gắng chờ đợi với hy vọng tình trạng cơ thể được cải thiện để có thể hoàn thành công việc.

Triệu Lệ Dĩnh được cho là đã nghỉ ngơi trên xe trong thời gian chờ đợi. Tuy nhiên, sức khỏe không tiến triển đủ để cô xuất hiện trước khán giả. Vì vậy, việc hủy chương trình là quyết định phát sinh ngoài dự kiến của nữ diễn viên, ê-kíp và nhãn hàng, thay vì xuất phát từ thái độ làm việc.

Giữa lúc sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều sự quan tâm, một thông tin khác về cô cũng gây chú ý. Tên nữ diễn viên xuất hiện trong danh sách 52 nghệ sĩ tham gia đóng góp cho hoạt động cứu trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi vụ lở đất tại khu vực cửa khẩu Gyirong, Tây Tạng, Trung Quốc.

Giữa lúc nhập viện, Triệu Lệ Dĩnh vẫn âm thầm làm một việc đầy ý nghĩa - Ảnh 2

Theo thông tin từ chương trình, Quỹ từ thiện Minh Thiên do Huỳnh Hiểu Minh khởi xướng đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuyển 500.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng, nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Bên cạnh khoản tiền trên, quỹ còn điều phối 1.000 túi vật tư khẩn cấp, bao gồm chăn giữ nhiệt, khăn, tất, găng tay, khẩu trang cùng các sản phẩm y tế thiết yếu.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nghệ sĩ được quỹ gửi lời cảm ơn vì đã tham gia đóng góp. Tuy nhiên, số tiền cụ thể mà nữ diễn viên đóng góp riêng không được công bố.

Việc Triệu Lệ Dĩnh vẫn âm thầm tham gia hoạt động thiện nguyện trong thời điểm sức khỏe không tốt phần nào cho thấy một khía cạnh khác của nữ diễn viên. Thay vì chỉ tập trung vào những tranh luận xoay quanh việc hủy lịch trình, câu chuyện cũng khiến nhiều khán giả chú ý hơn đến cách cô ứng xử với công việc và các hoạt động cộng đồng.

Tình hình sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh sau khi đột ngột nhập viện

Tình hình sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh sau khi đột ngột nhập viện

Ngày 26/8, tình hình sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả Trung Quốc. Trước đó một ngày, nữ diễn viên bất ngờ vắng mặt tại một sự kiện livestream của thương hiệu dù lịch trình đã được công bố từ trước.

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