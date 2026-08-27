Lấy chồng U50 lắm tiền, sau đêm tân hôn thấy 2 ‘món quà’ chồng tặng mà tôi muốn bỏ chạy

Tâm sự Eva 27/08/2026 16:45

Tôi và chồng tổ chức đám cưới trong khách sạn sang trọng, tôi khoác lên người bộ váy đắt tiền. Trong mắt những vị khách ngày hôm đó, tôi là cô dâu xinh đẹp được chồng cưng chiều hết mực. Tôi vừa thấy mãn nguyện, vừa tự hào về bản thân.

29 tuổi, tôi quyết định kết hôn với Dương. Ai cũng bất ngờ vì tôi lấy chồng U50, vì tôi cũng ưa nhìn, có công việc ổn định nhiều người mơ ước. Quả thật ngày đầu tiên gặp Dương, tôi không có nhiều cảm tình. Nhưng càng quen biết anh thì tôi càng bị anh thu hút. Ở tuổi U50, anh có mọi thứ mà đàn ông trẻ tuổi hơn không thể có. Anh cho tôi những gì tôi cần, từ tiền bạc, vật chất đến tình cảm. Ở bên anh, tôi thấy mình giá trị hơn, được nhiều người ngưỡng mộ ghen tị.

Nói thật, đến 29 tuổi tôi vẫn chưa chịu lấy chồng là vì tôi muốn một tấm chồng giàu có, cho tôi và con sau này được sống thoải mái, đủ đầy. Ai cũng nói tôi tham vọng, cẩn thận bị lừa. Nhưng tôi tin mình xứng đáng có được những gì mình mong muốn. Và thực tế chứng minh tôi đúng, tôi không quan tâm chồng lớn tuổi, tôi chỉ cần anh đủ điều kiện tôi đặt ra. 

Lấy chồng U50 lắm tiền, sau đêm tân hôn thấy 2 ‘món quà’ chồng tặng mà tôi muốn bỏ chạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và chồng tổ chức đám cưới trong khách sạn sang trọng, tôi khoác lên người bộ váy đắt tiền. Trong mắt những vị khách ngày hôm đó, tôi là cô dâu xinh đẹp được chồng cưng chiều hết mực. Tôi vừa thấy mãn nguyện, vừa tự hào về bản thân.

Đến đêm tân hôn, tôi vẫn được chồng dịu dàng chiều chuộng, anh quý trọng tôi giữ gìn bản thân đến khi lấy chồng. Chồng tôi lớn tuổi hơn, lại có nhiều kinh nghiệm nên càng biết cách giúp vợ thoải mái khi gần gũi. Sau khi thân mật, chồng tôi nói có quà muốn tặng tôi. Tôi háo hức vô cùng,nghĩ thầm không biết anh tặng gì quý giá cho tôi.

Chồng tôi đi đến ngăn tủ, lấy ra một tấm ảnh. Chồng đưa tôi xem, kèm theo những lời nói khiến tôi chết điếng:

“Đây là hai đứa con trai của anh, sau này em chẳng cần phải sinh con làm gì cho mất dáng. Xem như đây là quà anh tặng em, sau này mình đón con về thì cả nhà đông vui”.

Tôi choáng váng vì những gì chồng nói. Hóa ra anh giấu tôi việc có con riêng, đến tận đêm tân hôn mới thú nhận. Nhưng anh lại xem đó là món quà anh tặng tôi, muốn tôi nhận lấy và trân quý đến cuối đời. Tôi tái mặt không nói nên lời, chỉ muốn tông cửa chạy về nhà bố mẹ đẻ. Cũng vì tôi ham lấy chồng giàu để sướng thân mà giờ bị lừa đau đớn. Giờ tôi phải làm sao đây?

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Tôi và Vinh đã tính chuyện sau khi tôi sinh con. Tôi sẽ gửi con cho bố mẹ hoặc vợ chồng anh trai tôi nuôi. Tạm thời chúng tôi sẽ làm như thế để được gia đình của Vinh chấp nhận. Sau khi chúng tôi có thể cưới nhau thì ông bà cũng phải chấp nhận con của tôi dù muốn hay không.

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