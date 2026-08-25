Đến nhà sếp chơi, tôi sững người khi thấy con trai của sếp giống con mình y đúc và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 25/08/2026 22:08

Đến một hôm, sếp tôi đang ở ngoài thì nhờ tôi về nhà giúp ông lấy một tập tài liệu quan trọng. Theo địa chỉ ông ấy đưa, tôi đến một căn biệt thự sang trọng. Ra đón tôi là vợ của sếp, một người phụ nữ xinh đẹp.

Tôi đã lấy chồng 8 năm, sinh được hai con đáng yêu. Sau khi sinh con, tôi chỉ ở nhà chăm con, lo cơm nước cho gia đình. Ban đầu tôi không quen lắm nhưng dần dà lại thích công việc ở nhà làm vợ làm mẹ để chồng yên tâm ra ngoài kiếm tiền.

Sau khi hai con đã đi học, tôi quyết định ra ngoài đi làm. Tôi không muốn một mình chồng gánh tài chính, sẽ vất vả lắm. Tôi đã ở nhà nhiều năm, không còn nhanh nhạy như trước, kinh nghiệm làm việc ngày trước cũng trở nên mơ hồ. Nhưng sau vài tháng cố gắng, cũng không yêu cầu cao về lương bổng, tôi tìm được một công việc ưng ý.

Trời thương, tôi gặp được một người sếp có tâm, luôn giúp đỡ tôi trong cuộc. Ông ấy luôn động viên tôi, không ngại tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Sau 5 tháng cố gắng không ngừng, tôi được sếp công nhận, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt hơn.

Đến một hôm, sếp tôi đang ở ngoài thì nhờ tôi về nhà giúp ông lấy một tập tài liệu quan trọng. Theo địa chỉ ông ấy đưa, tôi đến một căn biệt thự sang trọng. Ra đón tôi là vợ của sếp, một người phụ nữ xinh đẹp. Chúng tôi có trò chuyện với nhau một lúc, sau đó tôi thấy con trai của sếp đi ra. Khi nhìn mặt của thằng bé, tôi bàng hoàng vô cùng.

Đến nhà sếp chơi, tôi sững người khi thấy con trai của sếp giống con mình y đúc và sự thật đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cứ ngắm nhìn con trai của sếp mà trong lòng có loại cảm giác nghi ngờ kì lạ. Sao con trai của sếp lại trông giống con của tôi như đúc?

Khi về nhà, tôi thử nói với chồng một câu: “Chẳng hiểu sao em cứ thấy con mình giống con trai của sếp quá!”.

Chồng tôi mặt không biến sắc, còn nói tôi nói năng cẩn thận, không chừng mất việc như chơi. Đến đêm hôm đó, tôi nằm nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ được. Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng chồng ngồi dậy đi ra ngoài. Tôi lén đi theo sau thì nghe anh gọi điện cho người nào đó:

“Em hạn chế gặp vợ anh đi. Biết thế anh để vợ ở nhà cho rồi, đi làm chi rồi để lộ chuyện thì toang, con của chúng ta không thể bị lộ được”.

Tôi chết lặng khi nghe những gì chồng nói. Hóa ra chồng có con riêng bên ngoài, tình cờ nhân tình của chồng lại là vợ của sếp tôi. Chồng tôi bao năm không muốn tôi đi làm là để tôi không ra ngoài, không biết chồng ngoại tình.

Giờ tôi phải làm sao đây? Nếu ly hôn với chồng thì giờ tôi chưa đủ tài chính để nuôi con. Nhưng nếu không ly hôn thì tôi rất đau khổ.

Nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi phát hiện sự thật cả nhà đang cố che giấu

Nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi phát hiện sự thật cả nhà đang cố che giấu

Hôm sau, tôi có việc tăng ca nên về nhà trễ, lúc đó đã gần nửa đêm. Khi tôi đi ra sân sau để hóng mát thì nghe văng vẳng tiếng hát ru. Đến khi thấy một bóng trắng đang đứng thì tôi lạnh người hoảng hốt. Nhìn kỹ lại tôi mới phát hiện đó là chị dâu.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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