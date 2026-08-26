Thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi rụng rời muốn nhảy khỏi bàn đẻ vì lý do này

Tâm sự Eva 26/08/2026 15:30

Tôi và Vinh đã tính chuyện sau khi tôi sinh con. Tôi sẽ gửi con cho bố mẹ hoặc vợ chồng anh trai tôi nuôi. Tạm thời chúng tôi sẽ làm như thế để được gia đình của Vinh chấp nhận. Sau khi chúng tôi có thể cưới nhau thì ông bà cũng phải chấp nhận con của tôi dù muốn hay không.

Tôi từng yêu một người tệ bạc. Lúc ấy còn trẻ, tôi cứ nghĩ chỉ cần tình yêu đủ lớn thì có thể thay đổi bản tính của một con người. Nhưng tôi đã lầm, khi tôi cho đi tất cả, thứ tôi nhận lại chỉ là sự phản bội. Tôi ôm trong mình đứa trẻ mới tượng hình rời đi. Tôi biết người đàn ông này không thể là cha của con mình.

Ban đầu, tôi không biết có nên giữ lại đứa trẻ này không. Tôi sợ tương lai quá nhiều áp lực, tôi sợ không thể nuôi con tốt. Nhưng bố mẹ tôi khuyên tôi nên nuôi con, đứa trẻ này là con của tôi mà. Tôi quyết định giữ con lại và hứa với lòng sẽ trở thành người mẹ tốt.

Khi mang thai được 5 tháng, tôi gặp Vinh. Dù biết tôi đang mang thai con của người khác nhưng anh vẫn theo đuổi tôi. Anh chân thành muốn yêu thương và bảo vệ mẹ con tôi. Tôi bị anh cảm động nên đồng ý hẹn hò với anh.

Tôi và Vinh đã tính chuyện sau khi tôi sinh con. Tôi sẽ gửi con cho bố mẹ hoặc vợ chồng anh trai tôi nuôi. Tạm thời chúng tôi sẽ làm như thế để được gia đình của Vinh chấp nhận. Sau khi chúng tôi có thể cưới nhau thì ông bà cũng phải chấp nhận con của tôi dù muốn hay không.

Thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi rụng rời muốn nhảy khỏi bàn đẻ vì lý do này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chưa từng gặp người nhà của Vinh nhưng tôi có nhớ tên của mẹ anh, tên của bà rất lạ. Đến hôm tôi trở dạ, bố mẹ tôi vội vàng đưa tôi vào bệnh viện. Sau khi tôi vào phòng sinh thì họ mới gọi nói địa chỉ bệnh viện cho người yêu của tôi.

Nhưng điều tôi không bao giờ ngờ chính là bệnh viện này lại là nơi mẹ của người yêu đang làm việc. Tệ hơn nữa, bà chính là bác sĩ đỡ đẻ cho tôi. Sở dĩ tôi biết là mẹ của Vinh là vì bảng tên trên áo của bà. Họ tên của mẹ Vinh không phổ biến. Ngay khi thấy cái tên đó tôi đã muốn nhảy khỏi bàn đẻ để đề phòng tránh bị nhận ra. Nhưng đã quá muộn, sau đó Vinh cũng đã nói với tôi mẹ của anh làm việc ở đây, bà là bác sĩ phụ khoa.

Sau khi Vinh đến thăm tôi, mẹ của anh cũng biết nhưng bà không đi theo con trai. Tôi không biết mẹ của Vinh có nhớ mặt tôi hay không. Nhưng tôi thấy hoang mang lắm, nếu bà biết thì phải làm sao? Nếu kế hoạch của tôi và người yêu bị bại lộ thì chúng tôi mãi mãi không thể đến với nhau. Giờ tôi có nên chia tay người yêu không? Hay là cứ tiếp tục, tới đâu thì ứng phó tới đó?

Đến nhà sếp chơi, tôi sững người khi thấy con trai của sếp giống con mình y đúc và sự thật đằng sau

Đến nhà sếp chơi, tôi sững người khi thấy con trai của sếp giống con mình y đúc và sự thật đằng sau

Đến một hôm, sếp tôi đang ở ngoài thì nhờ tôi về nhà giúp ông lấy một tập tài liệu quan trọng. Theo địa chỉ ông ấy đưa, tôi đến một căn biệt thự sang trọng. Ra đón tôi là vợ của sếp, một người phụ nữ xinh đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 1 giờ 30 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 2 giờ 30 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 3 giờ 30 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 4 giờ 30 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Bị gia đình bạn trai chê, tôi bình thản lấy điện thoại ra nói một câu khiến cả nhà trợn mắt câm nín

Bị gia đình bạn trai chê, tôi bình thản lấy điện thoại ra nói một câu khiến cả nhà trợn mắt câm nín