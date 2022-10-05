Tiêu Chiến sánh đôi cùng Chương Nhược Nam trong Xuân Nhật Yến, màn ảnh Hoa ngữ lại có thêm cặp đôi nhan sắc 'trình làng'?

Sau thành công của Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến là cái tên “hot” và nhận được nhiều chú ý nhất của làng giải trí Hoa Ngữ. Danh tiếng, độ hot của anh chàng tăng cao không ngừng đưa nam diễn viên trở thành đỉnh cấp lưu lượng mới. Ngoài Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến còn khẳng định tên tuổi qua các bộ phim đình đám như Tru tiên, Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn, Ngọc cốt dao,...

Mới đây, blogger mảng giải trí xứ Trung đưa tin cho biết sắp tới đây, Tiêu Chiến dự kiến sẽ đảm nhận vai nam chính trong dự án phim truyền hình mới có tựa đề Xuân Nhật Yến đang chuẩn bị để cuối năm khởi động, đóng cặp với Chương Nhược Nam . Ngoài ra, đội hình dàn cast có thể còn có sự tham gia của các diễn viên phụ như Chu Dực Nhiên, Quách Hiểu Đình, Dịch Đại Thiên, Trình Tiêu, Tĩnh Văn, Lý Thạnh, Đào Hân Nhiên, Nghiêm Ngật Khoan, Khưu Tâm Chí… Tuy nhiên hiện tại phía đoàn phim và diễn viên vẫn chưa lên tiếng.

Về phía Chương Nhược Nam, nữ diễn viên bắt đầu ghi dấu ấn khi tham gia phim Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông. Thời điểm ấy, cô cũng được khán giả khen ngợi hết lời vì sở hữu ngoại hình đẹp xuất sắc.

Trước đó, theo đoàn phim tiết lộ nam nữ chính sẽ mời tiểu sinh, tiểu hoa tuyến một đảm nhận nhận. Chính vì thế, khi thông tin Tiêu Chiến và Chương Nhược Nam sẽ kết hợp trong dự án phim Xuân Nhật Yến lần này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Netizen nhận xét rằng ngoại hình của hai người quá tương xứng, nếu đứng chung khung hình sẽ không tìm thấy nổi một "lỗ hổng nhan sắc".

Xuân Nhật Yến là tiểu thuyết kể về trưởng công chúa Đan Dương - Lý Hoài Ngọc hại nước, khuynh đảo triều chính dài 8 năm đã bị Hoàng đế - người nàng một tay giúp đỡ ra lệnh phải chết, mượn xác hoàn hồn trở thành Tứ tiểu thư ngốc nghếch của Bạch phủ, mang theo mục đích tiếp cận Tử Dương Quân - Giang Huyền Cẩn - người đã tự tay đưa ly rượu độc cho nàng. Cả hai trả thù và tìm kiếm chân tướng, tương ái tương sát (yêu nhau nhưng cũng không ngừng tổn thương nhau), viết nên câu chuyện ngọt ngào nhưng cũng không kém phần lay động lòng người.