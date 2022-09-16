Xôn xao tin Chương Nhược Nam 'yêu đương' với Bạch Kính Đình trong dự án remake phim Hàn Quốc 'Pinocchio'

Sao quốc tế 16/09/2022 18:55

Với bộ phim remake "Pinocchio", cư dân mạng xôn xao trước thông tin nam diễn viên Bạch Kính Đình sẽ vào vai nam chính Choi Dal Po còn Chương Nhược Nam sẽ thủ vai nữ chính Choi In Ha.

Mới đây, cộng đồng mạng được phen xôn xao trước thông tin bộ phim truyền hình Hàn Quốc gây sốt một thời - Pinocchio được Trung Quốc mua bản quyền remake. Theo đó, nam diễn viên Bạch Kính Đình sẽ vào vai nam chính Choi Dal Po còn Chương Nhược Nam sẽ thủ vai nữ chính Choi In Ha. Bên cạnh đó, vai nam phụ cũng đang nhắm tới thành viên nhóm nhạc INTO1 - Châu Kha Vũ.

Xôn xao tin Chương Nhược Nam 'yêu đương' với Bạch Kính Đình trong dự án remake phim Hàn Quốc 'Pinocchio' - Ảnh 1

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam được nhiều người hào hứng và bày tỏ sự ủng hộ. Bởi lẽ Bạch Kính Đình vốn là nam diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất. Từ khi gia nhập làng giải trí Hoa ngữ, anh đã kịp bỏ túi cho mình nhiều tác phẩm đình đám như: Thiếu Nữ Toàn Phong, Hạ Chí Chưa Tới,... hay gần đây nhất là bộ phim chiếu mạng Khai Đoan gây sốt đầu năm, đóng cặp với nữ diễn viên trẻ Triệu Kim Mạch. 

Ngoài ra, sự góp mặt của của "nữ hoàng cảnh khóc" - Chương Nhược Nam lại càng khiến người hâm mộ trông đợi vào bản remake của Pinocchio hơn nữa. Nàng tiểu hoa 9x là một trong những diễn viên trẻ được nhận xét là thể hiện tốt các cảnh nội tâm. Cô nàng được biết đến với các  bộ phim như Nếu Như Tôi Không Còn Nhớ Được Âm Thanh Của Người, hay Hôn Lễ Của Em,...

Xôn xao tin Chương Nhược Nam 'yêu đương' với Bạch Kính Đình trong dự án remake phim Hàn Quốc 'Pinocchio' - Ảnh 2

Trước đó, dự án phim này do do Lee Jong Suk và Park Shin Hye đóng chính. Thông tin này vừa được đưa ra đã nhận về vô số ý kiến trái chiều của dân mạng. Thế nhưng, sau khi biết tin nam nữ chính, không ít người đã thở phào nhẹ nhõm.

 

Pinocchio (Cặp Đôi Trái Ngược) bản Hàn Quốc được ra mắt vào năm 2014. Ở thời điểm đó, bộ phim này đã nhanh chóng làm mưa làm gió trên màn ảnh trong nước và quốc tế và thu về thành tích cao. Diễn xuất đỉnh cao cùng sự kết hợp ăn ý của cặp đôi Lee Jong Suk và Park Shin Hye đã đem lại sức hút khó cưỡng cho bộ phim vào thời điểm bấy giờ. Ngoài thông tin Pinocchio được Trung Quốc remake, trên mạng còn lan truyền bài viết cho biết Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam chính là nam nữ chính của dự án này.

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Từ khóa:   Bạch Kính Đình Chương Nhược Nam Châu Kha Vũ sao hoa ngữ sao châu á Pinocchio

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