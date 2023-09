'Kết duyên' cùng đàn chị Ảnh hậu trong phim mới, Tiêu Chiến bất ngờ dính mác 'sao chổi' vì lý do trớ trêu này

Dù sở hữu đội ngũ chế tác tốt, dàn diễn viên chất lượng, kịch bản hay, thế nhưng, nhiều cư dân mạng đã không khỏi lo ngại cho dự án Nắng Gắt Bên Tôi vì có sự tham gia diễn xuất của Tiêu Chiến. Nguyên nhân là do, không hiểu vì sao trong vài năm trở lại đây những bộ phim có Tiêu Chiến đóng chính hầu hết đều bị ngâm rất lâu rồi mới được lên sóng. Điển hình có thể kể đến Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn hợp tác cùng Dương Tử, Đấu La Đại Lục đóng cùng Ngô Tuyên Nghi hay gần đây nhất là Ngọc Cốt Dao.

Nhiều khán giả để ý rằng, phim của Tiêu Chiến dù đã được kiểm duyệt xong nhưng vẫn không được xếp lịch chiếu mà phải chịu "kiếp nằm kho". Chính vì điều đó, khiến thành tích phim khi lên sóng kém hơn, nhiệt cũng ít hơn hẳn. Đây cũng chính là lý do, khán giả lo ngại Nắng Gắt Bên Tôi lại một lần nữa đi vào "vết xe đổ này". Tuy nhiên, fan cũng hi vọng rằng, với sự tham gia của Bạch Bách Hà - người được mệnh danh là "nữ hoàng phòng vé" của Trung Quốc sẽ giúp phim thoát khỏi dự đoán hi hữu này.

Hiện bộ phim Nắng Gắt Bên Tôi do Bạch Bách Hà – Tiêu Chiến đóng chính đã khai máy và quay những cảnh đầu tiên. Sự hợp tác của hai diễn viên đình đám này hứa hẹn sẽ đem một tác phẩm chất lượng, dự kiến khuynh đảo màn ảnh nhỏ trong tương lai.