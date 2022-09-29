'Kết duyên' cùng đàn chị Ảnh hậu trong phim mới, Tiêu Chiến bất ngờ dính mác 'sao chổi' vì lý do trớ trêu này

Sau thành công của Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến vươn lên hàng đỉnh lưu lượng trong Cbiz. Anh chàng được mời tham gia vào vô số dự án phim và được hợp tác với những sao nữ nổi tiếng. Mới đây, thông tin Tiêu Chiến chính thức trở thành nam chính của dự án phim Nắng Gắt Bên Tôi, sẽ đóng chung cùng Ảnh hậu Bạch Bách Hà đang được lan rộng trên khắp các diễn đàn xã hội. Điều này đã cho thấy sức hút của nam thần màn ảnh Cbiz - Tiêu Chiến lớn đến nhường nào.

Tiêu Chiến

Được biết Nắng Gắt Bên Tôi có kịch bản lấy đề tài về tình yêu chị em, nội dung xoay quanh câu chuyện của nam chính Thịnh Dương là chàng trai trẻ làm nghề thiết kế vừa mới "chân ướt chân ráo" bước vào đời, trong khi nữ chính Giản Băng là người được ví như nữ cường nhân chính hiệu trong ngành và cũng chính là một đạo diễn quảng cáo nổi tiếng. Cặp đôi vô tình gặp được nhau, lúc này Giản Băng vừa kết thúc cuộc hôn nhân, trong khi Thịnh Dương thì lại đang chờ đợi tình yêu không có kết quả, cả hai cứ như thế mà có duyên gặp được, rồi nảy sinh tình cảm. Cặp đôi cùng vượt qua những định kiến của gia đình và xã hội, vẽ nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào.