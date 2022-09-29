'Kết duyên' cùng đàn chị Ảnh hậu trong phim mới, Tiêu Chiến bất ngờ dính mác 'sao chổi' vì lý do trớ trêu này

Thông tin Tiêu Chiến sẽ trở thành nam chính của Nắng Gắt Bên Tôi khiến dân mọt phim trong trạng thái vừa mừng vừa lo.
- Couple Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác 'đẹp đôi' ai cũng biết, nhưng sự trùng hợp này mới làm fan phấn khích hơn cả
- Xuất hiện sao nam để tóc bạch kim visual đỉnh cao, Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác không có cửa chung mâm
Sau thành công của Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến vươn lên hàng đỉnh lưu lượng trong Cbiz. Anh chàng được mời tham gia vào vô số dự án phim và được hợp tác với những sao nữ nổi tiếng. Mới đây, thông tin Tiêu Chiến chính thức trở thành nam chính của dự án phim Nắng Gắt Bên Tôi, sẽ đóng chung cùng Ảnh hậu Bạch Bách Hà đang được lan rộng trên khắp các diễn đàn xã hội. Điều này đã cho thấy sức hút của nam thần màn ảnh Cbiz - Tiêu Chiến lớn đến nhường nào.
Được biết Nắng Gắt Bên Tôi có kịch bản lấy đề tài về tình yêu chị em, nội dung xoay quanh câu chuyện của nam chính Thịnh Dương là chàng trai trẻ làm nghề thiết kế vừa mới "chân ướt chân ráo" bước vào đời, trong khi nữ chính Giản Băng là người được ví như nữ cường nhân chính hiệu trong ngành và cũng chính là một đạo diễn quảng cáo nổi tiếng. Cặp đôi vô tình gặp được nhau, lúc này Giản Băng vừa kết thúc cuộc hôn nhân, trong khi Thịnh Dương thì lại đang chờ đợi tình yêu không có kết quả, cả hai cứ như thế mà có duyên gặp được, rồi nảy sinh tình cảm. Cặp đôi cùng vượt qua những định kiến của gia đình và xã hội, vẽ nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào.
Dù sở hữu đội ngũ chế tác tốt, dàn diễn viên chất lượng, kịch bản hay, thế nhưng, nhiều cư dân mạng đã không khỏi lo ngại cho dự án Nắng Gắt Bên Tôi vì có sự tham gia diễn xuất của Tiêu Chiến. Nguyên nhân là do, không hiểu vì sao trong vài năm trở lại đây những bộ phim có Tiêu Chiến đóng chính hầu hết đều bị ngâm rất lâu rồi mới được lên sóng. Điển hình có thể kể đến Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn hợp tác cùng Dương Tử, Đấu La Đại Lục đóng cùng Ngô Tuyên Nghi hay gần đây nhất là Ngọc Cốt Dao.
Nhiều khán giả để ý rằng, phim của Tiêu Chiến dù đã được kiểm duyệt xong nhưng vẫn không được xếp lịch chiếu mà phải chịu "kiếp nằm kho". Chính vì điều đó, khiến thành tích phim khi lên sóng kém hơn, nhiệt cũng ít hơn hẳn. Đây cũng chính là lý do, khán giả lo ngại Nắng Gắt Bên Tôi lại một lần nữa đi vào "vết xe đổ này". Tuy nhiên, fan cũng hi vọng rằng, với sự tham gia của Bạch Bách Hà - người được mệnh danh là "nữ hoàng phòng vé" của Trung Quốc sẽ giúp phim thoát khỏi dự đoán hi hữu này.
Hiện bộ phim Nắng Gắt Bên Tôi do Bạch Bách Hà – Tiêu Chiến đóng chính đã khai máy và quay những cảnh đầu tiên. Sự hợp tác của hai diễn viên đình đám này hứa hẹn sẽ đem một tác phẩm chất lượng, dự kiến khuynh đảo màn ảnh nhỏ trong tương lai.